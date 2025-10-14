Euroleague 2025-2026: Πρόγραμμα, αποτελέσματα και βαθμολογία🏀
Η σεζόν 2025-26 της Euroleague έχει ξεκινήσει και οι 20 πλέον ομάδες στοχεύουν σε ένα και μοναδικό πράγμα. Το βαρύτιμο τρόπαιο. Φυσικά και δεν έχουν όλες τη δυναμική να φτάσουν έως εκεί, αλλά σε κάθε περίπτωση, θέλουν να πετύχουν τους δικούς τους στόχους.
Στην περίπτωση των δύο «αιωνίων» του ελληνικού μπάσκετ αναμετρήθηκαν στον περσινό μικρό τελικό, που ήταν και ο τελευταίος στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 97-93 του Παναθηναϊκού και κατετάγη τρίτος. Ήταν η τρίτη τους ευρωπαϊκή κόντρα για την προηγούμενη σεζόν στο κουπόνι μπάσκετ, με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν το 3/3 στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση απέναντι στους «πράσινους».
Ανανεωμένοι και έτοιμοι οι «πράσινοι»
Ο Παναθηναϊκός είναι αποφασισμένος να κάνει το μεγάλο come back στην Ευρωλίγκα μετά την περσινή παρουσία του στη διοργάνωση. Ο τραυματισμός του Ματίας Λεσόρ επισκίασε τη σεζόν του «τριφυλλιού» και δεν κατάφερε να εμφανιστεί αντάξιο των περιστάσεων στο Final Four του Άμπου Ντάμπι.
Με τον Τι Τζέι Σορτς να αποτελεί το κορυφαίο όνομα που προστέθηκε στο ρόστερ, το «τριφύλλι» ενίσχυσε τον ελληνικό κορμό, με την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου, του Γιάννη Κουζέλογλου και του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Η υπόθεση Ρισόν Χολμς αποτελεί επίσης upgrade για τους «πράσινους», που ενισχύονται σημαντικά στη ρακέτα με τον Αμερικανό σέντερ πρώην ΝΒΑερ.
Το «πρέπει» του Ολυμπιακού
Στον αντίποδα, ο Ολυμπιακός κουβαλάει στην πλάτη του το τέταρτο σερί χαμένο Final Four και σίγουρα μπήκε με το ίδιο βάρος με πέρυσι στη νέα σεζόν, με τις απαιτήσεις και τα «πρέπει» να έχουν μεγαλώσει. Η πικρία έμεινε στο τέλος μετά τον χαμένο ημιτελικό κόντρα στη Μονακό, καθώς δεν εμφανίστηκε αντάξιος των περιστάσεων στο πιο σημαντικό ματς που είχε δώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Οι πρώτες μεταγραφες ξεκίνησαν με την απόκτηση του Τάισον Γουόρντ, που προσθέτει αθλητικότητα στο παιχνίδι της ομάδας. Επίσης, η ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου στο ρόστερ είναι εξίσου σημαντική, με τους Κώστα Αντετοκούνμπο, Όμηρο Νετζήπογλου και Αντώνη Καραγιαννίδη. Ο τελευταίος αγωνίζεται ως δανεικός στον Προμηθέα.
Ο παρτενέρ του Νίκολα Μιλουτίνοφ στη θεση «5» ακούει στο όνομα… Ντόντα Χολ, με τον Αμερικανό με αζέρικο διαβατήριο να προσθέτει μέγεθος, σκληράδα και «τόνους» αθλητικότητας. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κάνουν νέα αρχή και ο Γιώργος Μπαρτζώκας σκέφτεται ήδη τους τρόπους για την υλοποίησή της.
Βαθμολογία – Πρόγραμμα Euroleague
Το πρόγραμμα για τα προγνωστικά euroleague τη σεζόν 2025-26 περιέχει σπουδαίες αναμετρήσεις. Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τόσο τη βαθμολογία, όσο και το καλεντάρι της διοργάνωσης. Η σεζόν υπόσχεται σε όλους τους λάτρεις της πορτοκαλί θεάς μοναδικές στιγμές. Προτού επίσης επιλέξετε τις στοιχηματικές σας επιλογές, συμβουλευτείτε το Euroleague 2025-26: Ντέρμπι «αιωνίων» στην κορυφή! 🏀
|ΘΕΣΗ
|ΟΜΑΔΑ
|ΡΕΚΟΡ
|ΔΙΑΦΟΡΑ
|1
|Ζαλγκίρις
|3-0
|+36
|2
|Μονακό
|2-1
|20
|3
|Ρεάλ Μαδρίτης
|2-1
|+19
|4
|Ολυμπιακός
|2-1
|+13
|5
|Χάποελ Τελ Αβίβ
|2-1
|+9
|6
|Βαλένθια
|2-1
|+6
|7
|Παναθηναϊκός
|2-1
|-3
|8
|Παρί
|2-1
|-1
|9
|Μπαρτσελόνα
|2-1
|-3
|10
|Παρτιζάν
|2-1
|-5
|11
|Φενέρμπαχτσε
|1-2
|+11
|12
|Αρμάνι Μιλάνο
|1-2
|+5
|13
|Μακάμπι Τελ Αβίβ
|1-2
|-1
|14
|Αναντολού Εφές
|1-2
|-5
|15
|Βιλερμπάν
|1-2
|-9
|16
|Ερυθρός Αστέρας
|1-2
|-14
|17
|Βίρτους Μπολόνια
|1-2
|-14
|18
|Μπάγερν
|1-2
|-27
|19
|Ντουμπάι
|1-2
|-28
|20
|Μπασκόνια
|0-3
|-15
1η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|30/09
|ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
|103-87
|30/09
|ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ
|89-76
|30/09
|ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|85-78
|30/09
|ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ
|82-92
|30/09
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΜΠΑΓΕΡΝ
|87-79
|30/09
|ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|96-102
|30/09
|ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
|74-68
|01/10
|ΜΟΝΑΚΟ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ
|84-89
|01/10
|ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΠΑΡΙ
|96-77
|01/10
|ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ
|77-80
2η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|02/10
|ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ
|80-78
|02/10
|ΜΠΑΓΕΡΝ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
|97-88
|02/10
|ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|89-77
|03/10
|ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
|84-81
|03/10
|ΜΟΝΑΚΟ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ
|103-81
|03/10
|ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|81-87
|03/10
|ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
|102-95
|03/10
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
|96-103
|03/10
|ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
|103-94
|03/10
|ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΠΑΡΙ
|94-101
3η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|08/10
|ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|90-103
|09/10
|ΠΑΡTIZAN – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
|93-87
|09/10
|ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ – ΜΟΝΑΚΟ
|79-82
|09/10
|ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|84-86
|09/10
|ΠΑΡΙ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
|90-79
|09/10
|ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
|85-72
|10/10
|ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
|81-86
|10/10
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ
|86-67
|10/10
|ΜΠΑΓΕΡΝ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ
|70-98
|10/10
|ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ
|108-102
4η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|14/10
|ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ
|14/10
|ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ
|14/10
|ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
|14/10
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
|14/10
|ΜΠΑΓΕΡΝ – ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ
|15/10
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
|15/10
|ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΜΟΝΑΚΟ
|15/10
|ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|15/10
|ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ
|15/10
|ΠΑΡΙ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
5η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|16/10
|ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
|16/10
|ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ – ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ
|16/10
|ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΜΠΑΓΕΡΝ
|16/10
|ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|17/10
|ΕΡΥΘΡΟΣ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
|17/10
|ΜΟΝΑΚΟ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ
|17/10
|ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|17/10
|ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
|17/10
|ΠΑΡΙ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|17/10
|ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ
6η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|22/10
|ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
|23/10
|ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ
|23/10
|ΧΑΠΟΕΛ – ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΜΟΝΑΚΟ
|23/10
|ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
|23/10
|ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ
|23/10
|ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ
|24/10
|ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
|24/10
|ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|24/10
|ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΠΑΡΙ
|24/10
|ΜΠΑΓΕΡΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
7η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|28/10
|ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
|28/10
|ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
|28/10
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|28/10
|ΜΠΑΓΕΡΝ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
|28/10
|ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ
|28/10
|ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ
|28/10
|ΠΑΡΙ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
|28/10
|ΒΑΛΕΝΘΙΑ -ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
|29/10
|ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ
|29/10
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΜΟΝΑΚΟ
8η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|30/10
|ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
|30/10
|ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
|30/10
|ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ
|30/10
|ΜΠΑΓΕΡΝ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
|30/10
|ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ – ΠΑΡΙ
|30/10
|ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
|31/10
|ΜΟΝΑΚΟ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|31/10
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|31/10
|ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
|31/10
|ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
9η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|06/11
|ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|06/11
|ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
|06/11
|ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|06/11
|ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΜΟΝΑΚΟ
|06/11
|ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
|06/11
|ΠΑΡΙ – ΜΠΑΓΕΡΝ
|07/11
|ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ – ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ
|07/11
|ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ
|07/11
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ
|07/11
|ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
10η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|11/11
|ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
|11/11
|ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|11/11
|ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
|11/11
|ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΜΟΝΑΚΟ
|11/11
|ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
|11/11
|ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
|11/11
|ΠΑΡΙ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|12/11
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ
|12/11
|ΜΠΑΓΕΡΝ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
|12/11
|ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
11η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|13/11
|ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|13/11
|ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΜΟΝΑΚΟ
|13/11
|ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
|13/11
|ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|13/11
|ΠΑΡΙ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ
|14/11
|ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ
|14/11
|ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ – ΜΠΑΓΕΡΝ
|14/11
|ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ
|14/11
|ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
|14/11
|ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
12η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|19/11
|ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΜΟΝΑΚΟ
|20/11
|ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ- ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
|20/11
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ
|20/11
|ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|20/11
|ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ
|21/11
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΡΙ
|21/11
|ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|21/11
|ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
|21/11
|ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ – ΜΠΑΓΕΡΝ
|21/11
|ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
13η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|25/11
|ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΠΑΡΙ
|25/11
|ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
|25/11
|ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
|25/11
|ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
|25/11
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ
|25/11
|ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΜΠΑΓΕΡΝ
|26/11
|ΜΟΝΑΚΟ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
|26/11
|ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|26/11
|ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ
|26/11
|ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
14η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|04/12
|ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
|04/12
|ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|04/12
|ΜΠΑΓΕΡΝ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ
|04/12
|ΜΟΝΑΚΟ -ΠΑΡΙ
|04/12
|ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
|04/12
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
|05/12
|ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
|05/12
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ
|05/12
|ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ
|05/12
|ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ – ΑΡΜΑΝΙ MΙΛΑΝΟ
15η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|11/12
|ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
|11/12
|ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
|11/12
|ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|11/12
|ΠΑΡΙ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ
|11/12
|ΡΕΑΛ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
|04/12
|ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΜΠΑΓΕΡΝ
|05/12
|ΜΟΝΑΚΟ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
|05/12
|ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|05/12
|ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
|05/12
|ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
16η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|16/12
|ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|16/12
|ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|16/12
|ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
|16/12
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ
|16/12
|ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
|16/12
|ΠΑΡΙ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
|17/12
|ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
|17/12
|ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΜΠΑΓΕΡΝ
|17/12
|ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ – ΜΟΝΑΚΟ
|17/12
|ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
17η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|18/12
|ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ
|18/12
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|18/12
|ΜΙΛΑΝΟ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
|18/12
|ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΠΑΡΙ
|19/12
|ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ
|19/12
|ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ
|19/12
|ΜΟΝΑΚΟ – ΜΠΑΓΕΡΝ
|19/12
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
|19/12
|ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
|19/12
|ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
18η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|23/12
|ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΜΙΛΑΝΟ
|23/12
|ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
|23/12
|ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|23/12
|ΜΠΑΓΕΡΝ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|23/12
|ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
|23/12
|ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
|23/12
|ΠΑΡΙ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
|26/12
|ΜΟΝΑΚΟ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
|26/12
|ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|26/12
|ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
19η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|30/12
|ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ
|30/12
|ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΠΑΡΙ
|30/12
|ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΜΟΝΑΚΟ
|30/12
|ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ
|2/1
|ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
|2/1
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|2/1
|ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
|2/1
|ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ
|2/1
|ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ
|2/1
|ΜΠΑΓΕΡΝ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
20ή αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|6/1
|ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|6/1
|ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ
|6/1
|ΜΟΝΑΚΟ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ
|6/1
|ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ
|6/1
|ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
|6/1
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ
|6/1
|ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|6/1
|ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ
|7/1
|ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ – ΠΑΡΙ
|7/1
|ΜΠΑΓΕΡΝ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
21η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|8/1
|ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
|8/1
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
|8/1
|ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΜΟΝΑΚΟ
|8/1
|ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|9/1
|ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΠΑΡΙ
|9/1
|ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
|9/1
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΜΠΑΓΕΡΝ
|9/1
|ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
|9/1
|ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
|9/1
|ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ
22η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|15/1
|ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
|15/1
|ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
|15/1
|ΜΠΑΓΕΡΝ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|15/1
|ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ
|15/1
|ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
|15/1
|ΠΑΡΙ – ΜΟΝΑΚΟ
|16/1
|ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ
|16/1
|ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|16/1
|ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|16/1
|ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
23η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|20/1
|ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
|20/1
|ΜΟΝΑΚΟ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
|20/1
|ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ
|20/1
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|20/1
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
|20/1
|ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ
|20/1
|ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΠΑΡΙ
|20/1
|ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΜΠΑΓΕΡΝ
|20/1
|ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ
|21/1
|ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
24η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|22/1
|ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|22/1
|ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|22/1
|ΜΠΑΓΕΡΝ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ
|22/1
|ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ
|22/1
|ΠΑΡΙ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ
|22/1
|ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΜΟΝΑΚΟ
|23/1
|ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
|23/1
|ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
|23/1
|ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|23/1
|ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
25η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|28/1
|ΠΑΡΙ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
|29/1
|ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
|29/1
|ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΜΠΑΓΕΡΝ
|29/1
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
|29/1
|ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ
|29/1
|ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|30/1
|ΜΟΝΑΚΟ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
|30/1
|ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ
|30/1
|ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|30/1
|ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ
26η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|3/2
|ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|3/2
|ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ
|3/2
|ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ – ΜΟΝΑΚΟ
|3/2
|ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|3/2
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
|3/2
|ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
|3/2
|ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
|3/2
|ΜΠΑΓΕΡΝ – ΠΑΡΙ
|3/2
|ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ
|4/1
|ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
27η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|5/2
|ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
|5/2
|ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ
|5/2
|ΜΠΑΓΕΡΝ – ΜΟΝΑΚΟ
|5/2
|ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|5/2
|ΠΑΡΙ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
|6/2
|ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ
|6/2
|ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|6/2
|ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ
|6/2
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
|6/2
|ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
28η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|12/2
|ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
|12/2
|ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΜΠΑΓΕΡΝ
|12/2
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
|12/2
|ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
|12/2
|ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΠΑΡΙ
|13/2
|ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|13/2
|ΜΟΝΑΚΟ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
|13/2
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
|13/2
|ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
|13/2
|ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ
29η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|25/2
|ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ
|25/2
|ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|25/2
|ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
|26/2
|ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
|26/2
|ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ
|26/2
|ΜΟΝΑΚΟ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|26/2
|ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
|26/2
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΡΙ
|26/2
|ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ
|26/2
|ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΜΠΑΓΕΡΝ
30ή αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|5/3
|ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΜΟΝΑΚΟ
|5/3
|ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|5/3
|ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
|5/3
|ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ
|5/3
|ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ
|5/3
|ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
|6/3
|ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
|6/3
|ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΜΠΑΓΕΡΝ
|6/3
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|6/3
|ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ – ΠΑΡΙ
31η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|12/3
|ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
|12/3
|ΜΠΑΓΕΡΝ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
|12/3
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ
|12/3
|ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ
|12/3
|ΠΑΡΙ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
|12/3
|ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ
|13/3
|ΜΟΝΑΚΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|13/3
|ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
|13/3
|ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|13/3
|ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
32η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|19/3
|ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ – ΜΟΝΑΚΟ
|19/3
|ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
|19/3
|ΜΠΑΓΕΡΝ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ
|19/3
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
|19/3
|ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
|19/3
|ΠΑΡΙ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ
|20/3
|ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ
|20/3
|ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
|20/3
|ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|20/3
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
33η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|14/3
|ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|14/3
|ΜΟΝΑΚΟ – ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ
|14/3
|ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ – ΜΠΑΓΕΡΝ
|14/3
|ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
|14/3
|ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
|14/3
|ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
|14/3
|ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|14/3
|ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|14/3
|ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΠΑΡΙ
|15/3
|ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
34η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|26/3
|ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ
|26/3
|ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
|26/3
|ΜΠΑΓΕΡΝ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
|26/3
|ΠΑΡΙ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|26/3
|ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
|27/3
|ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ
|27/3
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΜΟΝΑΚΟ
|27/3
|ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|27/3
|ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
|27/3
|ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ
35η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|1/4
|ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
|2/4
|ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|2/4
|ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
|2/4
|ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ
|2/4
|ΠΑΡΙ – ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ
|3/4
|ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΜΟΝΑΚΟ
|3/4
|ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|3/4
|ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
|3/4
|ΜΠΑΓΕΡΝ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
|3/4
|ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ
36η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|7/4
|ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ – ΝΤΟΥΜΠΑΪ
|7/4
|ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΠΑΡΙ
|7/4
|ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
|7/4
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
|7/4
|ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|7/4
|ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|7/4
|ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ
|7/4
|ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΜΠΑΓΕΡΝ
|8/4
|ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ
|8/4
|ΜΟΝΑΚΟ – ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
37η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|9/4
|ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|9/4
|ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
|9/4
|ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ – ΜΠΑΓΕΡΝ
|9/4
|ΠΑΡΙ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|9/4
|ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|10/4
|ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
|10/4
|ΜΟΝΑΚΟ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
|10/4
|ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
|10/4
|ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ
|10/4
|ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
38η αγωνιστική
|ΗΜΕΡ.
|ΖΕΥΓΑΡΙ
|ΣΚΟΡ
|16/4
|ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
|16/4
|ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
|16/4
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ
|16/4
|ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
|16/4
|ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ –
|17/4
|ΝΤΟΥΜΠΑΪ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ
|17/4
|ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ – ΠΑΡΙ
|17/4
|ΜΟΝΑΚΟ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
|17/4
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ
|17/4
|ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΜΠΑΓΕΡΝ