Επόμενος προπονητής Ιταλίας αποδόσεις: Καρέ φαβορί και στο… βάθος Πεπ!💣🔥

Το ιταλικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε… κρίση, με την εθνική ομάδα των Ατζούρι να μένει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη συνεχόμενη φορά!

Η Βοσνία «τιμώρησε» στα πέναλτι την Ιταλία για τα προγνωστικά πλέι οφ του Μουντιάλ προκαλώντας… τριγμούς στο εσωτερικό.

«Τέλος» ο Γκατούζο

Ακολούθησε κύμα παραιτήσεων, αρχικά «κούνησε μαντήλι» ο προπονητής Γκατούζο, παρελθόν αποτελεί και ο θρυλικός γκολκίπερ Μπουφόν, όπως και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γκαμπριέλε Γκραβίνα.

Αναπόφευχτα μετά την αποτυχία πρόκρισης έχει ανοίξει συζήτηση για το ποιος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ιταλίας. Η Novibet προσφέρει τη σχετική αγορά σε άκρως ελκυστικές αποδόσεις.

Ψηλά στη λίστα ο Αλέγκρι

Μελετώντας τις αποδόσεις στο στοίχημα ξεχωρίζουν ορισμένα ονόματα στη λίστα με τα φαβορί για να αναλάβουν τα ηνία της «Σκουάντρα Ατζούρα».

Ένα από αυτά είναι του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ο οποίος θεωρείται δικαίως μέσα στους πιο πετυχημένους Ιταλούς προπονητές έχοντας κατακτήσει έξι πρωταθλήματα της Serie Α, ωστόσο δεν έχει εμπειρία από θητεία σε πάγκο εθνικής ομάδας.

Στο προσκήνιο και ο Κόντε

Στην κορυφή της λίστας των φαβορί βρίσκουμε τον Αντόνιο Κόντε, που πρόσφατα με δηλώσεις του απάντησε θετικά στο ενδεχόμενο να αναλάβει τα ηνία της Ιταλίας.

«Αν ήμουν Πρόεδρος της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας θα θεωρούσα τον εαυτό μου υποψήφιο μαζί με άλλους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κόουτς της Νάπολι.

Πιθανή επιστροφή Μαντσίνι!

Τις τελευταίες ημέρες κερδίζει έδαφος για να πάρει τα ηνία της Ιταλίας ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο άνθρωπος με τον οποίο στον πάγκο πανηγύρισε την κατάκτηση του EURO 2020.

Αυτό διότι οι Αλέγκρι και Κόντε δεσμεύονται με συμβόλαιο σε Μίλαν και Νάπολι, αντίστοιχα, ενώ στην περίπτωση του Μαντσίνι μπορεί πιο εύκολα να… σπάσει το συμβόλαιό του με την Αλ Σαντ σε σχέση πάντα με τους άλλους δύο.

Ιταλία επόμενος προπονητής στοίχημα

Όπως αναφέρθηκε στα πρώτα φαβορί για επόμενος προπονητής της Ιταλίας είναι οι Αλέγκρι και Κόντε, αμφότεροι προσφέρονται από τη Novibet στην ίδια απόδοση, στο 3.00. Ακολουθούν στο 4.00 ο Ρομπέρτο Μαντσίνι μαζί με τον πρώην προπονητή της Φιορεντίνα Στέφανο Πιόλι.

Στις επιλογές ως αουτσάιντερ βρίσκονται οι Καναβάρο και Μότα, ενώ για όσους αρέσκονται σε… τζόγο υπάρχουν και τα ονόματα των Αντσελότι, Κλοπ και Πεπ Γκουαρδιόλα! Πάμε να δούμε αναλυτικά τις αποδόσεις…