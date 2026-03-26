Ελλάδα – Παραγουάη: Τεστ απαιτήσεων με «καυτά» ειδικά!🔥

Η Ελλάδα μετράει τις δυνάμεις της με την Παραγουάη σε μια άκρως ενδιαφέρουσα φιλική αναμέτρηση στο κουπόνι.

Το ματς διεξάγεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και είναι το πρώτο τεστ από τα δύο της Eθνικής μας ομάδας μέσα στο Μάρτιο, ακολουθεί (31/03) η Ουγγαρία.

Η γαλανόλευκη θα επιδιώξει να μετριάσει τον προβληματισμό από την κακή πορεία στα προκριματικά του Μουντιάλ, όπου περιορίστηκε στην 3η θέση, πίσω από Σκωτία και Δανία, με σκοπό να παρουσιαστεί πανέτοιμη για το Nations League.

Απέναντί της βρίσκει μια ομάδα που το ερχόμενο καλοκαίρι θα αγωνίζεται στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο στοίχημα.

Ελλάδα – Παραγουάη αποδόσεις

Η Ελλάδα έχει πρωταρχικό στόχο την πρόκριση στο EURO 2028, την επιστροφή της δηλαδή σε μια μεγάλη διοργάνωση μετά το 2014.

Προθάλαμος αποτελούν οι αναμετρήσεις στο Nations League, εκεί όπου έχει κληθεί να αντιμετωπίσει ισχυρές ομάδες (Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία) και θα ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις τον Σεπτέμβριο.

Η Παραγουάη τερμάτισε στην 6η θέση του ομίλου για τα προκριματικά της ζώνης Λατινής Αμερικής και επανέρχεται σε τελική φάση Μουντιάλ έπειτα από 16 έτη.

Πρόκειται για ένα αξιόμαχο σύνολο, που μπορεί να δυσκολέψει την Εθνική μας ομάδα, η οποία «προσφέρεται» οριακό φαβορί στις αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Η Παραγουάη έβγαλε «σφικτή» εικόνα στην προκριματική φάση, ωστόσο στα φιλικά που ακολούθησαν έπαιξε «ανοιχτά» και με ορισμένες αλλαγές εμφανίζοντας τρία Over 2,5 στα τελευταία τέσσερα.

Σύνολο που έχει λύσεις επιθετικά η Ελλάδα, οπότε αξίζει να στραφούμε στις αγορές των γκολ.

Ελλάδα – Παραγουάη ειδικά στοιχήματα

Στα φιλικά παρουσιάζεται ευκαιρία στις ομάδες να κάνουν δοκιμές. Εξάλλου είναι συνηθισμένο να βλέπουμε νέα πρόσωπα και σχήματα από τους περισσότερους προπονητές, με τη σκοπιμότητα ουσιαστικά να απουσιάζει.

Έτσι με αυτή τη λογική θα χτίσουμε ένα bet builder, ενώ πάντα… υπάρχει ψωμί στα ειδικά στοιχήματα.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 9.00 ΓΚΟΛ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ 2.30 G/G+OVER 0,5 ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΜ.+ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΠΑΥΛΙΔΗΣ 5.50 1X+OVER 3,5 4.50 ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΑΟΥΛ 12.00

Ελλάδα – Παραγουάη κανάλι

Το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην Ελλάδα και την Παραγουάη μπορείτε να το παρακολουθήσετε στον ALPHA. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.