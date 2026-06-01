Μουντιάλ 2026: Το παιχνίδι ξεκίνησε ήδη στην Elabet – ανακάλυψε αμέτρητες μακροχρόνιες αγορές

Ο Ιούνιος μπήκε και η αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ 2026 έχει ήδη αρχίσει. Το πρώτο σφύριγμα δεν αργεί και οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει: ποια εθνική θα σηκώσει το τρόπαιο, ποιος θα βγει πρώτος σκόρερ, ποια ομάδα θα κάνει την υπέρβαση και ποια θα απογοητεύσει;

Στην Elabet, οι μακροχρόνιες αγορές για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 είναι ήδη διαθέσιμες και σου δίνουν από τώρα την ευκαιρία να μπεις στο κλίμα της μεγαλύτερης διοργάνωσης του πλανήτη με Super Προσφοράς* Γνωριμίας

Τα φαβορί για την κατάκτηση

Ομάδα Απόδοση

Ισπανία 5.30

Γαλλία 6.00

Αγγλία 7.50

Αργεντινή 9.50

Βραζιλία 9.50

Η Ισπανία βρίσκεται στην κορυφή των επιλογών, με Γαλλία και Αγγλία να ακολουθούν, ενώ Αργεντινή και Βραζιλία παραμένουν πάντα υπολογίσιμες δυνάμεις όταν μιλάμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η μάχη του πρώτου σκόρερ

Παίκτης Απόδοση

Χάρι Κέιν 7.00

Κιλιάν Εμπαπέ 7.50

Λιονέλ Μέσι 12.00

Μικέλ Ογιαρθάμπαλ 15.00

Έρλινγκ Χάαλαντ 16.00

Χάρι Κέιν και ο Κιλιάν Εμπαπέ ξεκινούν από θέση ισχύος, ο Λιονέλ Μέσι εξακολουθεί να τραβάει τα βλέμματα και σε στοιχηματικό επίπεδο, ενώ στην εξίσωση μπαίνουν παίκτες όπως ο Χάαλαντ και ο Ογιαρθάμπαλ. Όσο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο τον βρίσκουμε στην έκτη θέση και σε απόδοση 17.00.

Και φυσικά, οι επιλογές δεν σταματούν εκεί. Ποιες ομάδες δείχνουν ικανές για βαθιά πορεία;

Να φτάσουν στον τελικό

Ομάδα Απόδοση

Ισπανία 3.25

Γαλλία 3.75

Αγγλία 4.05

Αργεντινή 4.90

Βραζιλία 5.00

Να φτάσουν στα ημιτελικά

Ομάδα Απόδοση

Ισπανία 2.12

Γαλλία 2.52

Αγγλία 2.57

Αργεντινή 2.82

Βραζιλία 3.05

Θέλετε να βρείτε από τώρα ποια θα είναι η πιο δυνατή ευρωπαϊκή ομάδα; Την κορυφαία εκπρόσωπο της Νότιας Αμερικής; Την καλύτερη χώρα της CONCACAF ή της Ασίας; Οι αγορές είναι ήδη διαθέσιμες, μαζί με αμέτρητα ειδικά για πρόκριση από ομίλους, πορεία στη διοργάνωση, συνολικά γκολ και δεκάδες ακόμη επιλογές.

Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς. Το Μουντιάλ δεν ξεκινά όταν ο διαιτητής σφυρίξει τη σέντρα. Ξεκινά όταν αρχίζουν οι προβλέψεις, οι διαφωνίες, τα «σας το έλεγα εγώ» και τα ατελείωτα ποδοσφαιρικά debates.

Γιατί μέχρι να έρθει η σέντρα του Μουντιάλ, υπάρχει ένας ολόκληρος ποδοσφαιρικός κόσμος να ανακαλύψεις. Και στην Elabet μπορείς να μπεις στο παιχνίδι από τώρα, να διαλέξεις τη δική σου ιστορία και να την ακολουθήσεις μέχρι τον τελικό.

Μουντιάλ σημαίνει προβλέψεις, συζητήσεις και εκπλήξεις.

Ela όπως είσαι και διάλεξε από σήμερα τη δική σου διαδρομή προς το τρόπαιο…

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