Μπέτις – Παναθηναϊκός: Στην… κόψη του ξυραφιού με ελκυστικές αποδόσεις!🔥

Ο Παναθηναϊκός, με περίσσιο πάθος, έβαλε δύσκολα στην Μπέτις στο πρώτο ματς για τα προγνωστικά του Γιουρόπα Λιγκ και καλείται να τελειώσει τη δουλειά στην Ανδαλουσία. Το «τριφύλλι» επικράτησε 1-0 με γκολ – πέναλτι του Ταμπόρδα στο 88’ έπειτα από ανατροπή του Σβιντέρσκι, αφού πρώτα έμεινε με δέκα παίχτες στο 59’.

Πάντως η ρεβάνς προβλέπεται δύσκολη για τον Παναθηναϊκό υπολογίζοντας πως η Μπέτις θα ασκήσει μεγάλη πίεση. Εξάλλου οι πράσινοι διατηρούν κάκιστη παράδοση επί ισπανικού εδάφους, εκεί όπου έχουν 16 ήττες και μόλις μια ισοπαλία, αυτή τον Φεβρουάριο του 2009 κόντρα στη Βιγιαρεάλ με σκορ 1-1.

Περιμένουμε ένα ματς με μπόλικη ένταση στο κουπόνι και τη σκοπιμότητα να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Πάμε να τσεκάρουμε το στοίχημα!

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΠΕΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 41.00 11.00

Μπέτις – Παναθηναϊκός αποδόσεις

Ο Παναθηναϊκός, παρά την πρόσφατη γκέλα (0-0) με τον Παναιτωλικό για τη Stoiximan Super League, δείχνει σε καλή αγωνιστική κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Άλλωστε, με την τετράδα να έχει «κλειδώσει», ο τεχνικός Ράφα Μπενίτεθ είχε την ευχέρεια να κάνει εκτεταμένο ροτέισον στο τελευταίο ματς κόντρα στην ομάδα από το Αγρίνιο.

Η Μπέτις ψάχνει τα πατήματά της και κρατιέται μακριά από τις επιτυχίες. Είναι χαρακτηριστικό πως συμπλήρωσε 5 παιχνίδια χωρίς νίκη μετά την πρόσφατη ισοπαλία (1-1) με τη Θέλτα για το πρωτάθλημα Ισπανίας κι έχει μπει σε… μπελάδες όσον αφορά την εξασφάλιση μιας θέσης εντός πεντάδας.

Πάντως δεν παύει να είναι μια δυνατή ομάδα, που ισχυροποιείται όταν παίζει μπροστά στο κοινό της. Βασικός λόγος άλλωστε που προσφέρεται ως το απόλυτο φαβορί της αναμέτρησης από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Μπορεί το πρώτο ματς να κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τις σκληρές μονομαχίες στο προσκήνιο, ωστόσο περιμένουμε διαφορετικό σκηνικό στη ρεβάνς. Η Μπέτις προτίθεται να ρισκάρει, εντός συνήθως βρίσκει εύκολα τον δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά δεν αποκλείεται να αφήνει αφύλακτη την άμυνά της. Οπότε αξίζει μια ματιά στις αγορές των γκολ.

Μπέτις – Παναθηναϊκός ειδικά στοιχήματα

Η Μπέτις, με την αβάντα της έδρας, θα επιδιώξει να βρει ένα γρήγορο γκολ προκειμένου να φέρει τη σειρά στα… μέτρα της. Θα είναι ένα ματς που θα πάει στην ένταση, οπότε περιμένουμε υψηλό line σε κάρτες. Ταυτόχρονα δεν βρίσκουμε απίθανο να σκοράρει ο Παναθηναϊκός, συνεπώς έχουμε επιλέξει ένα ελκυστικό bet builder και ορισμένα ειδικά σε υψηλές σχετικά αποδόσεις.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΠΕΤΙΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ 5.50 OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 3.50 G/G+OVER 0,5 ΓΚΟΛ ΣΤΟ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ+OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 5.25 ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ 1+ ΣΟΥΤ ΕΝΤΟΣ ΕΣΤΙΑΣ 2.25 ΜΠΕΤΙΣ OVER 7,5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 4.00

Μπέτις – Παναθηναϊκός κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μπέτις μπορείτε να το παρακολουθήσετε από τη συχνότητα των ΑΝΤ1 και Cosmote Sport 4 HD. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.