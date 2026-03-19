Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι: Τελικός με ένταση και hot επιλογές!🔥

Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι έρχονται αντιμέτωπες στο «Γουέμπλεϊ» του Λονδίνου για τον τελικό του Λιγκ Καπ Αγγλίας, σε μια «μάχη» στο κουπόνι που αναμένεται να κριθεί στα… σημεία.

Οι «κανονιέρηδες» πήραν ψυχολογία μετά την πρόκριση στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ κερδίζοντας 2-0 τη Λεβερκούζεν στη ρεβάνς του 1-1 στη Γερμανία.

Αντιθέτως, η Σίτι δεν κατάφερε να αντιστρέψει την κατάσταση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, γνώρισε δεύτερη απανωτή ήττα, αυτή τη φορά με σκορ 1-2 και αποχαιρέτισε από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Πάντα οι μεταξύ τους αναμετρήσεις έχουν πολύ ενδιαφέρον, οπότε αξίζει να ρίξουμε ένα τσεκ στο στοίχημα.

ΑΡΣΕΝΑΛ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΛΙΓΚ ΚΑΠ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΛΙΓΚ ΚΑΠ 1.75 2.15

Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι αποδόσεις

Η Άρσεναλ έχει ανοίξει την ψαλίδα από τη Μάντσεστερ Σίτι στη βαθμολογία της Πρέμιερ Λιγκ και είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Ταυτόχρονα δείχνει ικανή να διεκδικήσει το τρόπαιο του Τσάμπιονς Λιγκ, καθώς επόμενος αντίπαλός της στο συγκεκριμένο θεσμό είναι η Σπόρτινγκ.

Οι Λονδρέζοι βρίσκουν τον τρόπο να μην χάνουν τα τελευταία χρόνια από τη Σίτι έχοντας απολογισμό τέσσερις ισοπαλίες και δύο νίκες σε έξι ματς απέναντί της, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Πάντως στο Λιγκ Καπ μετρούν μόλις δύο κατακτήσεις, με τους «πολίτες» να διατηρούν σαφώς καλύτερη συγκομιδή έχοντας κερδίσει 8 τρόπαια.

Η μοίρα παίζει περίεργα παιχνίδια ορισμένες φορές, καθώς τελευταία φορά που η Άρσεναλ έπαιξε σε τελικό Λιγκ Καπ ήταν το 2018 και τότε αντίπαλός της ήταν η Σίτι στο «Γουέμπλεϊ», από την οποία έχασε 3-0. Πάντως, πέρα από την παράδοση, η φετινή εικόνα των «κανονιέρηδων» είναι σαφώς καλύτερη από τη Σίτι.

Περιμένουμε μια δυνατή σύγκρουση με δεδομένη τη δυναμική των δύο ομάδων, γεγονός που αποτυπώνεται στις αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες.

ΑΡΣΕΝΑΛ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2.40 3.25 3.15

Πάντα χρήσιμο είναι ένα τσεκ στις αγορές των γκολ υπολογίζοντας πως συνήθως τα μεταξύ τους τα τελευταία έτη έχουν ρυθμό και ένταση.

Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι ειδικά στοιχήματα

Αμφότερες διαθέτουν στη… φαρέτρα τους παίχτες παγκόσμιας κλάσης που ανά πάσα στιγμή μπορούν να αλλάξουν τη ροή ενός αγώνα.

Ο «δάσκαλος» Γκουαρδιόλα απέναντι στον «μαθητή» Αρτέτα, με τους δυο τους να γνωρίζονται πολύ καλά από την κοινή τους θητεία στη Μάντσεστερ Σίτι, όταν ο δεύτερος ήταν βοηθός του Καταλανού τεχνικού.

Με το σκηνικό ισορροπημένο, θα προτιμήσουμε ένα δυνατό bet builder με γκολ εκατέρωθεν και υψηλό line σε κάρτες, κόρνερ.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ: ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ 10.00 ΕΖΕ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 4.00 G/G+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ 5.25 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 3.15 OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 4.50

Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Σίτι μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο ACTION 24. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.