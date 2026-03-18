ΑΕΚ – Τσέλιε: Τελειώνει τη δουλειά στο 4.00!💥

Η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική στη Σλοβενία και μετέτρεψε σε… τυπική διαδικασία τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πραγματοποιώντας μια από τις καλύτερες ευρωπαϊκές εμφανίσεις της, ισοπέδωσε 4-0 την Τσέλιε και ρεαλιστικά περιμένει τον αντίπαλό της στα προημιτελικά, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η Ράγιο Βαγιεκάνο.

Πάντως, η Ένωση δεν έδωσε συνέχεια στις επιτυχίες, καθώς γκέλαρε 2-2 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στη Stoiximan Super League τη βρίσκει σε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ.

Μπορεί ρεαλιστικά η πρόκριση να έχει κριθεί, ωστόσο δεν παύει να έχει ενδιαφέρον το ματς με την Τσέλιε στο κουπόνι. Τι παίζει όμως με το στοίχημα; Πάμε να ρίξουμε μια ματιά.

ΑΕΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΣΕΛΙΕ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 9.00 2001.00

AEK – Τσέλιε αποδόσεις

Ο πρόσφατος διασυρμός από την ΑΕΚ έφερε εξελίξεις στην Τσέλιε. Μετά τη βαριά ήττα στο πρώτο παιχνίδι απολύθηκε ο τεχνικός Ιβάν Μαέφσκι και στη θέση του προσελήφθη ο Βίτορ Καμπέλος. Στο ντεμπούτο του η Τσέλιε έβγαλε σφυγμό, κέρδισε 1-0 στην έδρα της Κόπερ και παραμένει αφεντικό στη μάχη του τίτλου στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Η Τσέλιε πήρε μικρή τόνωση ηθικού, αλλά ουσιαστικά κατεβαίνει με μηδαμινές ελπίδες πρόκρισης. Είναι αναγκασμένη να ρισκάρει, δεν έχει τίποτα να χάσει και θα επιδιώξει να βρει ένα γρήγορο γκολ.

Πάντως, η ΑΕΚ είναι η ομάδα με την πιο παραγωγική επίθεση στο φετινό Κόνφερενς Λιγκ και διαθέτει περισσότερη δυναμική στο ρόστερ, κάτι που φάνηκε περίτρανα στην πρώτη «μάχη». Εξάλλου, το γεγονός αυτό αποδεικνύεται με το πιο πειστικό τρόπο στις αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Ο πρώτος αγώνας άνοιξε νωρίς, κάλλιστα το σκηνικό μπορεί να επαναληφθεί στην Αθήνα. Άλλωστε, η ΑΕΚ μετράει 4 Over 3,5 στις 5 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Συνεπώς, αξίζει να στραφούμε στις αγορές των γκολ.

ΑΕΚ – Τσέλιε ειδικά στοιχήματα

Η ΑΕΚ καλείται να μην πάρει σαν… αγγαρεία το ματς. Έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα μετά την εμφατική επικράτηση στη Σλοβενία, οπότε θεωρητικά στη διάθεσή της θα πάει το παιχνίδι.

Η Τσέλιε βρίσκεται στα… σχοινιά και είναι υποχρεωμένη να κατέβει με επιθετικό προσανατολισμό. Ανώτερη η Ένωση, θα ποντάρουμε πάνω της ένα ελκυστικό bet builder. Παράλληλα, δεν περνούν απαρατήρητα ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε ικανοποιητικές αποδόσεις.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ 3.00 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 3.00 1+ΑΕΚ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ+OVER 3,5 4.00 ΚΟΪΤΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 2.10 ΜΑΡΙΝ OVER 1,5 ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ 3.80

ΑΕΚ – Τσέλιε κανάλι

Το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Τσέλιε μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Cosmote Sports 3 HD.