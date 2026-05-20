Vistabet: Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα με 0% Γκανιότα!

Η Άστον Βίλα του Έμερι αντιμετωπίζει την «πρωτάρα» σε τελικούς Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη με φόντο την κούπα του Europa League.

Εγραψε ήδη ιστορία…

Η Φράιμπουργκ γράφει ιστορία, αφού προκρίθηκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό. Η ομάδα του Γιούλιαν Σούστερ τερμάτισε 7η στην Bundesliga, εξασφαλίζοντας εισιτήριο για το Conference League, ενώ εντυπωσίασε στο φινάλε με το εμφατικό 4-1 απέναντι στη Λειψία. Στην ευρωπαϊκή της πορεία έδειξε χαρακτήρα και ποιότητα, ιδιαίτερα στην ανατροπή επί της Μπράγκα. Στην έδρα της ήταν ασταμάτητη με 11 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ στα εκτός παρουσίασε κάποιες αδυναμίες αμυντικά. Οι Γερμανοί έχουν ήδη πετύχει 25 γκολ στο Europa League, επίδοση που αποτελεί μία από τις κορυφαίες για γερμανική ομάδα από το 2009-10 και μετά. Περισσότεροι από 11.000 φίλοι της ομάδας θα βρεθούν στην Κωνσταντινούπολη για να στηρίξουν τη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας της. Μεγάλος πρωταγωνιστής της ευρωπαϊκής πορείας είναι ο Γκρίφο, που έχει συμμετοχή σε εννέα γκολ συνολικά, με πέντε τέρματα και τέσσερις ασίστ. Να σκοράρει στον τελικός ο Ιταλός προσφέρεται στο 5.50.

Ο Έμερι ξέρει τον τρόπο…

Η Άστον Βίλα σε μία από τις κορυφαίες σεζόν της ιστορίας της ταξιδεύει στον τελικό του Europa League με τρομερή ψυχολογία. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι εξασφάλισε ήδη συμμετοχή στο Champions League της νέας περιόδου, διαλύοντας τη Λίβερπουλ με 4-2 στο «Βίλα Παρκ». Στην Ευρώπη ήταν επιβλητική από την αρχή μέχρι σήμερα, αποκλείοντας διαδοχικά Λιλ, Μπολόνια και Νότιγχαμ με συνολικό σκορ 14-2. Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Ουνάι Έμερι, ο οποίος έχει ήδη τέσσερις κατακτήσεις Europa League και κυνηγά ένα ιστορικό πέμπτο τρόπαιο με τρίτη διαφορετική ομάδα. Η Άστον Βίλα έχει χτίσει εξαιρετική παράδοση απέναντι σε γερμανικές ομάδες τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, η τελευταία ήττα των Βίλαν από γερμανική ομάδα καταγράφηκε τη σεζόν 2008-09 στο Κύπελλο UEFA. Σημαντική συμβολή στη φετινή πορεία έχει ο Μπουεντία, ο οποίος μετρά τρία γκολ και πέντε ασίστ σε 11 συμμετοχές στο Europa League. Να βρει δίχτυα και στον τελικό προσφέρεται στο 3.75.

