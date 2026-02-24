ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Το «θαύμα» του Ολυμπιακού στο Λεβερκούζεν με 0% γκανιότα και ένα Champions League γεμάτο «Ενισχύσεις»

Η πρόκληση είναι τεράστια, όμως ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Γερμανία με καθαρό στόχο: μία ανατροπή σε ένα σκορ που σε νοκ άουτ της διοργάνωσης έχει συμβεί μόλις μία φορά στο παρελθόν. Το 2-0 της Λεβερκούζεν στο Φάληρο δίνει παντελώς ξεκάθαρο προβάδισμα στους Γερμανούς, όμως οι «Ερυθρόλευκοι» έχουν αποδείξει φέτος ότι μπορούν να σταθούν σε υψηλό επίπεδο και έτσι πιστεύουν στο θαύμα.

Δείτε στην Elabet τις ενισχυμένες αποδόσεις για το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός, όλες τις επιλογές για τα παιχνίδια της βραδιάς και ανακαλύψτε τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έρχεται από τη νίκη με 2-0 επί του Παναιτωλικού στο πρωτάθλημα, αποτέλεσμα που είχε διπλή σημασία. Όχι μόνο γιατί κράτησε τον Ολυμπιακό σε τροχιά τίτλου, αλλά και γιατί έβαλε τέλος σε ένα σερί τριών αγώνων χωρίς γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.75: Νίκη Ολυμπιακού ή Ισοπαλία – Under 2.5 γκολ – Over 2.5 σουτ Ελ Κααμπί 

Βέβαια, η Λεβερκούζεν στην «BayArena» μετρά τέσσερις σερί νίκες με μηδέν παθητικό και συνολικά βρίσκεται σε καλό μομέντουμ, παρά την πρόσφατη ήττα από την Ουνιόν Βερολίνου. Θα επιχειρήσει να διαχειριστεί το προβάδισμα και να «παγώσει» τον ρυθμό. Το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι ένα γρήγορο γκολ που θα αλλάξει τη δυναμική. Αν σκοράρει πρώτος, η πίεση θα περάσει στους γηπεδούχους. Με φρέσκια ψυχολογία από το πρωτάθλημα και θετική εκτός έδρας παρουσία το τελευταίο διάστημα, οι «Ερυθρόλευκοι» έχουν λόγους να πιστεύουν ότι η ανατροπή, όσο δύσκολη κι αν είναι, παραμένει εφικτή.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.20: Νίκη Ίντερ 1ο ημίχρονο – Over 3.5 γκολ – Over 1.5 σουτ στην εστία Τιράμ 

Η Ίντερ επιστρέφει στο Μιλάνο με την πλάτη στον τοίχο μετά το παντελώς απρόσμενο 3-1 στη Νορβηγία και καλείται να κυνηγήσει μια πολύ δύσκολη ανατροπή που θα τη στείλει στους «16» του Champions League. Παρά το προβάδισμα της Μπόντο Γκλιμτ, η ευρωπαϊκή εμπειρία της Ίντερ που τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει δύο φορές μέχρι τον τελικό της διοργάνωση, της δίνει έξτρα ελπίδα. Στη Serie A προέρχεται από επτά διαδοχικές νίκες, με πιο πρόσφατη το 2-0 επί της Λέτσε, αποτέλεσμα που τη διατηρεί στην κορυφή και ενισχύει την αυτοπεποίθησή της ενόψει της ρεβάνς. Από την άλλη πλευρά, η Μπόντο Γκλιμτ συνεχίζει να γράφει ιστορία. Μετά τις νίκες επί Μάντσεστερ Σίτι και Ατλέτικο Μαδρίτης στη league phase, ταξιδεύει στο Μιλάνο με πίστη ότι μπορεί να υπερασπιστεί το προβάδισμά της. 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.70: Νίκη Ατλέτικο Μαδρίτης 1ο ημίχρονο – Under 3.5 γκολ – Over 0.5 σουτ στην εστία Αλβάρεζ

Όλα παραμένουν ανοιχτά στο «Riyadh Air Metropolitano». Εκεί όπου η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Κλαμπ Μπριζ στη ρεβάνς του 3-3 στο Βέλγιο. Το πρώτο παιχνίδι ήταν γεμάτο ένταση και εναλλαγές στο σκορ, με τους «Ροχιμπλάνκος» να δείχνουν επιθετική ποιότητα, αλλά και αμυντικές αδυναμίες που τους κράτησαν μακριά από τη νίκη.

Από την άλλη, η Μπριζ έδειξε χαρακτήρα στο πρώτο παιχνίδι, επιστρέφοντας δύο φορές στο σκορ και κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες της με τον Χρήστο Τζόλη στο φινάλε. Οι Βέλγοι έχουν παρουσιάσει σκαμπανεβάσματα στην Ευρώπη, όμως διαθέτουν ταχύτητα και ποιότητα στις μεταβάσεις, στοιχεία που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε κάθε άμυνα. Το ζητούμενο για εκείνους θα είναι η διαχείριση της πίεσης σε μια απαιτητική αποστολή. 

