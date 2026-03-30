Συχνές Ερωτήσεις για τα Easter Mystery Eggs

Η ομάδα του Kingbet.net έχει συγκεντρώσει τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα Easter Mystery Eggs του Pamestoixima.gr και απαντάει σε όλες ώστε να έχεις όλες τις πληροφορίες συγκεντρωμένες.

Ποιος μπορεί να παίξει στο Easter Mystery Eggs του Pamestoixima; Μπορούν να συμμετέχουν μόνο παίκτες που έχουν ενεργό και ταυτοποιημένο λογαριασμό στο Pamestoixima.gr.

Πώς κερδίζω στα Easter Mystery Eggs του Pamestoixima; Κερδίζεις ολοκληρώνοντας τις εβδομαδιαίες αποστολές, συγκεντρώνοντας λαχνούς και ενεργοποιώντας τον Easter Wheel, ο οποίος αποδίδει δωρεάν έπαθλα, χρυσά προνόμια και Easter Coins.

Είναι δωρεάν η συμμετοχή στα Easter Mystery Eggs του Pamestoixima; Ναι. Υπάρχουν αποστολές που δεν απαιτούν κατάθεση, ενώ ακόμη και η είσοδος στον λογαριασμό μπορεί να δώσει δωρεάν συμμετοχές μέσω login promos.

Πόσες προσφορές μπορεί να πάρει ένας παίκτης από τα Easter Mystery Eggs του Pamestoixima; Κάθε εβδομάδα υπάρχουν 10 προσφορές, διαθέσιμες από Δευτέρα έως Κυριακή.

Που μπορεί ένας παίκτης να δει τους πόντους που έχει συγκεντρώσει στα Easter Mystery Eggs; Οι πόντοι και οι λαχνοί εμφανίζονται στην ενότητα «Οι Πόντοι μου» μέσα στον λογαριασμό του παίκτη.

Πού θα βρω τα αποτελέσματα της μεγάλης κλήρωσης; Τα αποτελέσματα αναρτώνται στον ιστότοπο Pamestoixima.gr μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης.

Πώς μαζεύω συμμετοχές στη μεγάλη κλήρωση του Easter Mystery Eggs; Με κάθε ολοκληρωμένη προσφορά κερδίζεις έναν λαχνό. Επιπλέον λαχνοί προκύπτουν από PS Rewards και από εξαργύρωση Coins στο PS Shop.

Υπάρχουν προσφορές χωρίς κατάθεση στα έπαθλα του Easter Mystery Eggs; Ναι. Ορισμένες αποστολές είναι εντελώς δωρεάν και αποδίδουν λαχνούς χωρίς καμία οικονομική απαίτηση.

Πότε μπορούν οι παίκτες να ξεκλειδώσουν τον Easter Wheel; Όταν ολοκληρώσουν τουλάχιστον 6 από τις 10 εβδομαδιαίες προσφορές.

Πόσοι νικητές θα προκύψουν από τη μεγάλη κλήρωση; Η μεγάλη κλήρωση αναδεικνύει 150 νικητές, οι οποίοι μοιράζονται μοναδικά δώρα, Easter Coins και ειδικές επιβραβεύσεις.

Μέχρι πότε μπορούν να εξαργυρώσουν τα Easter Coins οι νικητές; Τα Easter Coins μπορούν να εξαργυρωθούν έως τις 10/05/2026.

Πού μπορούν οι νικητές να εξαργυρώσουν τα Easter Coins; Στην ειδική κατηγορία Easter του PS Shop μέσα στο PS Rewards.

Πότε ανανεώνονται οι εβδομαδιαίες προσφορές; Κάθε Δευτέρα στις 00:00, με λήξη κάθε Κυριακή στις 23:59.

Πόσους λαχνούς μπορώ να συλλέξω για τη μεγάλη κλήρωση; Μπορείς να συλλέξεις έως 10 λαχνούς την εβδομάδα από τις αποστολές, συν επιπλέον λαχνούς από PS Rewards και PS Shop.