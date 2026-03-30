Συχνές Ερωτήσεις για τα Easter Mystery Eggs
Η ομάδα του Kingbet.net έχει συγκεντρώσει τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα Easter Mystery Eggs του Pamestoixima.gr και απαντάει σε όλες ώστε να έχεις όλες τις πληροφορίες συγκεντρωμένες.
Συχνές ερωτήσεις
Μπορούν να συμμετέχουν μόνο παίκτες που έχουν ενεργό και ταυτοποιημένο λογαριασμό στο Pamestoixima.gr.
Κερδίζεις ολοκληρώνοντας τις εβδομαδιαίες αποστολές, συγκεντρώνοντας λαχνούς και ενεργοποιώντας τον Easter Wheel, ο οποίος αποδίδει δωρεάν έπαθλα, χρυσά προνόμια και Easter Coins.
Ναι. Υπάρχουν αποστολές που δεν απαιτούν κατάθεση, ενώ ακόμη και η είσοδος στον λογαριασμό μπορεί να δώσει δωρεάν συμμετοχές μέσω login promos.
Κάθε εβδομάδα υπάρχουν 10 προσφορές, διαθέσιμες από Δευτέρα έως Κυριακή.
Οι πόντοι και οι λαχνοί εμφανίζονται στην ενότητα «Οι Πόντοι μου» μέσα στον λογαριασμό του παίκτη.
Τα αποτελέσματα αναρτώνται στον ιστότοπο Pamestoixima.gr μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης.
Με κάθε ολοκληρωμένη προσφορά κερδίζεις έναν λαχνό. Επιπλέον λαχνοί προκύπτουν από PS Rewards και από εξαργύρωση Coins στο PS Shop.
Ναι. Ορισμένες αποστολές είναι εντελώς δωρεάν και αποδίδουν λαχνούς χωρίς καμία οικονομική απαίτηση.
Όταν ολοκληρώσουν τουλάχιστον 6 από τις 10 εβδομαδιαίες προσφορές.
Η μεγάλη κλήρωση αναδεικνύει 150 νικητές, οι οποίοι μοιράζονται μοναδικά δώρα, Easter Coins και ειδικές επιβραβεύσεις.
Τα Easter Coins μπορούν να εξαργυρωθούν έως τις 10/05/2026.
Στην ειδική κατηγορία Easter του PS Shop μέσα στο PS Rewards.
Κάθε Δευτέρα στις 00:00, με λήξη κάθε Κυριακή στις 23:59.
Μπορείς να συλλέξεις έως 10 λαχνούς την εβδομάδα από τις αποστολές, συν επιπλέον λαχνούς από PS Rewards και PS Shop.
Τα έπαθλα περιλαμβάνουν ανεπανάληπτα δώρα, Easter Coins, δωρεάν έπαθλα και χρυσά προνόμια, κατανεμημένα σε 150 νικητές σύμφωνα με τις θέσεις της κλήρωσης.
Δες επίσης:
- Pamestoixima Casino Κριτικές
- Pamestoixima Είσοδος
- Pamestoixima Εγγραφή – Ταυτοποίηση
- Pamestoixima Προσφορές
- Pamestoixima App
- Pamestoixima Κωδικός Προσφοράς
- Pamestoixima Ανάληψη – Κατάθεση
- Pamestoixima Προσφορά Χωρίς Κατάθεση
- Pamestoixima Επικοινωνία Τηλέφωνο Live Chat
- Pamestoixima Live Streaming
- Pamestoixima Live Betting
- Pamestoixima Διαγραφή Λογαριασμού