Stoiximan Social: Η νέα εποχή της διαδραστικής στοιχηματικής εμπειρίας

Stoiximan Social: Η νέα εποχή της διαδραστικής στοιχηματικής εμπειρίας

Το Stoiximan Social μεταφέρει την εμπειρία των social media μέσα στο περιβάλλον της πλατφόρμας, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να μοιράζεσαι τα δελτία σου, να βλέπεις τι κάνουν οι φίλοι σου στο Casino και να χτίζεις το δίκτυό σου ανεβαίνοντας στην κατάταξη με πόντους επιρροής.

Δημιουργία Προφίλ με απλά βήματα

Το στήσιμο του προφίλ γίνεται γρήγορα και σου δίνει τον απόλυτο έλεγχο της εικόνας σου:

  • Όνομα Προφίλ: Επιλέγεις ένα μοναδικό όνομα που θα βλέπουν οι άλλοι.
  • Ιδιωτικότητα: Διαλέγεις ανάμεσα σε δημόσια παρουσία ή περιορισμένη πρόσβαση.
  • Avatar: Προσαρμόζεις τον χαρακτήρα σου και τον αλλάζεις όποτε θέλεις.

Δημοσιεύσεις που αναδεικνύουν τη δράση σου

Το Stoiximan Social ενθαρρύνει τη συμμετοχή και τη διαφάνεια, επιτρέποντάς σου να μοιράζεσαι:

  • Ανοιχτά στοιχήματα πριν διευθετηθούν.
  • Διευθετημένα στοιχήματα για να δείχνεις τις επιτυχίες σου.
  • Δραστηριότητα Casino, όπως μεγάλες νίκες ή αγαπημένα παιχνίδια.

Αυτό δημιουργεί έναν ζωντανό χώρο όπου οι παίκτες εμπνέουν ο ένας τον άλλον.

Πόντοι επιρροής και κατάταξη

Η πλατφόρμα επιβραβεύει την αλληλεπίδραση και την επιρροή σου:

  • +5 πόντοι όταν κάποιος αντιγράφει το στοίχημά σου.
  • +5 πόντοι όταν κάποιος παίζει παιχνίδι Casino που έχεις μοιραστεί.

Οι πίνακες κατάταξης ενισχύουν το κίνητρο:

  • 30 Ημερών για τις πιο πρόσφατες τάσεις.
  • Σύνολο για να βλέπεις την πορεία σου έως τώρα.

Οι πόντοι ανανεώνονται καθημερινά, κρατώντας το ενδιαφέρον ζωντανό.

Main Feed με εργαλεία που κάνουν τη διαφορά

Το Main Feed λειτουργεί σαν προσωπική ροή ενημέρωσης:

  • Κάνεις Like και Σχόλια.
  • Αντιγράφεις σύνδεσμο για κοινοποίηση.
  • Χρησιμοποιείς Φίλτρα όπως Υψηλές Αποδόσεις, Περισσότερες Αλληλεπιδράσεις ή Νίκες Casino.

Έτσι βρίσκεις πάντα το περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει περισσότερο.

Ασφαλές περιβάλλον με εύκολη αναφορά

Η πλατφόρμα δίνει έμφαση στη σωστή συμπεριφορά:

  • Επιλέγεις τις τρεις τελείες σε μια ανάρτηση.
  • Πατάς Αναφορά ανάρτησης.
  • Διαλέγεις λόγο, όπως Spam ή Ρητορική Μίσους.

Το Stoiximan Social ενισχύει την εμπειρία παιχνιδιού με θετικό, κοινωνικό και διαδραστικό χαρακτήρα, δημιουργώντας μια κοινότητα που εξελίσσεται καθημερινά.

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

