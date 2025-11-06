ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Sportingbet: Ολυμπιακός – Παρτιζάν με 0% Γκανιότα! (07/11)

Στις 21:15, o Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρτιζάν στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague.

SportingbetΟλυμπιακός – Παρτιζάν με PriceBoosts!

Συνέχεια στις νίκες

Με στόχο να… χτίσει ένα νέο σερί νικών ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε την Παρτιζάν στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από νίκη την προηγούμενη αγωνιστική επί της Χάποελ Τελ Αβίβ και με ρεκόρ 5-3 βρίσκονται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η ομάδα του Μπαρτζώκα θέλει να εκμεταλλευτεί για ακόμα ένα ματς την έδρα της, να προσθέσει ένα ακόμα «ροζ» φύλλο στο ενεργητικό της ώστε να παραμείνει στην πρώτη τετράδα. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, Έβανς, Αντετοκούνμπο και Φαλ είναι εκτός για τους Πειραιώτες. Στον αντίποδα, σε πολύ κακό… φεγγάρι βρίσκεται η Παρτιζάν. Με τρεις συνεχόμενες ήττες η ομάδα του Ομπράντοβιτς έπεσε στην 17η θέση. Η απουσία του Τζόουνς στα γκαρντ έχει… μπλοκάρει τους Σέρβους, οι οποίοι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους και τους Ουάσινγκτον, Μίλτον και Νάκιτς. Έξι συνεχόμενες νίκες μετρά ο Ολυμπιακός όταν φιλοξενεί την Παρτιζάν στο Φάληρο. Στo 2.90 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσει 25 ή περισσότερους πόντους ο Βεζένκοφ.

Sportingbet: Build A Bet* στους αγώνες της EuroLeague!

To υπόλοιπο πρόγραμμα

Στις 19:30 ανοίγει η… αυλαία του αποψινού προγράμματος της 9ης αγωνιστικής στη EuroLeague, όπου η Εφές υποδέχεται την Μιλάνο στην Κωνσταντινούπολη. Αμφότερες έχουν μείνει αρκετά πίσω και με ρεκόρ 3-5 βρίσκονται στην 15η και 13η θέση, αντίστοιχα. Η νίκη είναι «μονόδρομος» αν θέλουν να μην χάσουν την επαφή τους με την πρώτη δεκάδα. Μισή ώρα αργότερα στο Κάουνας, η Ζαλγκίρις, μία από τις εκπλήξεις της σεζόν φιλοξενεί την Βαλένθια στη “Zalgirio Arena”. Ξεκάθαρο το προβάδισμα στους γηπεδούχους που θέλουν να εκμεταλλευτούν το μομέντουμ και την έδρα τους. Στις 21:30, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ κοντράρονται στο “Palau Blaugrana” στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Κι οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκες την προηγούμενη αγωνιστική κι απόψε κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλό τους θέλουν να συνεχίσουν στον δρόμο των επιτυχιών.

