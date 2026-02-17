ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Sportingbet: Oλυμπιακός – Λεβερκούζεν με Build A Bet* στο Live! (18/02)

Με ακόμα τέσσερις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρώτο σκέλος της νοκ άουτ φάσης των Play-offs του Champions League. Στις 22:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». 

Sportingbet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Oλυμπιακός – Λεβερκούζεν!

Προβάδισμα πρόκρισης

Σπουδαίο ματς αναμένεται απόψε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Λεβερκούζεν στο πλαίσιο της πρώτης αναμέτρησης για την νοκ αουτ φάση των Play-offs του Champions League. Οι Πειραιώτες μπορεί να προέρχονται από δύο άσχημα αποτελέσματα στο Ελληνικό Πρωτάθλημα, ωστόσο, ευρωπαϊκά «τρέχoυν» σερί τριών νικών. Μάλιστα, η μία από αυτές είναι κόντρα στην αποψινή του αντίπαλο στις 20 Ιανουαρίου, η οποία αποδείχθηκε καταλυτική για την παρουσία του απόψε στα νοκ – άουτ. Στον αντίποδα, η Λεβερκούζεν μπορεί να έχει χάσει την επαφή της με τις πρώτες θέσεις στην Bundesliga, ωστόσο, θα επιδιώξει για μία εμφάνιση ανάλογη με αυτήν πριν ένα μήνα περίπου στο Φάληρο, με μοναδική προϋπόθεση να σκοράρει. Οι «ασπιρίνες» έχουν δείξει ότι εκτός έδρας δυσκολεύονται αρκετά και θα επιδιώξουν να τελειώσουν τη σειρά στην έδρα τους. Στο 4.40 η απόδοση της Sportingbet να νικήσει ο Ολυμπιακός και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. 

Sportingbet: PriceBoosts σε όλες τις αναμετρήσεις του Champions League!

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Στις 19:45, η Νιουκάστλ δοκιμάζεται στην έδρα της Καραμπάγκ στο Μπακού. Οι «καρακάξες» μπορεί να είναι το μεγάλο φαβορί στο ζευγάρι, ωστόσο, οι Αζέροι αναμένεται να βάλουν δύσκολα, καθώς θέλουν να επιβεβαιώσουν ότι δίκαια συγκαταλέγονται στις εκπλήξεις της φετινής σεζόν. Στις 22:00, Μπόντο Γκλιμτ και Ίντερ κοντράρονται στην Νορβηγία, με τους γηπεδούχους να μεταμορφώνονται στο γήπεδο τους. Σε εξαιρετική κατάσταση η Ίντερ, η οποία προέρχεται από νίκη επί της Γιουβέντους στην Serie A και «τρέχει» αήττητο σερί έξι αγώνων. Στο Βέλγιο την ίδια ώρα, η Κλαμπ Μπριζ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τις δύο ομάδες να έχουν ίσες πιθανότητες για να πάρουν το προβάδισμα πρόκρισης ενόψει του επαναληπτικού στην Ισπανία.

