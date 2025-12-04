ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Βαλένθια! (05/12)

Με τέσσερις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η 14η αγωνιστική της EuroLeague. Στις 21:15, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλένθια στο “Telekom Center Athens”.

Sportingbet: Παναθηναϊκός – Βαλένθια με PriceBoosts!

Για το 5×5

Συνέχεια στο νικηφόρο του σερί στη EuroLeague θέλει να δώσει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί την Βαλένθια στο «σπίτι» του. Οι πράσινοι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Η είσοδος του Φαρίντ στο ροτέισον της ομάδας έχει αλλά το μομέντουμ και με τέσσερις συνεχόμενες νίκες η ομάδα του Αταμάν έχει ανέβει στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 9-4. Κόντρα στη Βαλένθια το «τριφύλλι» είναι το φαβορί, ωστόσο, ο Τούρκος τεχνικός θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Οσμάν και Σαμοντούροφ, ενώ μακροχρόνια εκτός βρίσκονται και οι Λεσόρ, Χολμς. Αντίθετα, Τολιόπουλος και Γιουρτσεβέν προπονήθηκαν και μπήκαν στην αποστολή. Μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής σεζόν είναι η Βαλένθια, η οποία με ρεκόρ 8-5 βρίσκεται στην 6η θέση. Το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ μπορεί να έχει στηριχθεί μέχρι στιγμής στις εντός έδρας αναμετρήσεις, ωστόσο, θα παραταχτεί στο ΟΑΚΑ για να προκαλέσει αίσθηση και γιατί όχι να φύγει με το «διπλό», όπως είχε κάνει τον Φεβρουάριο του 2023! Στο 5.50 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσει 3 ή περισσότερα εύστοχα τρίποντα ο Σλούκας.

Sportingbet: Build A Bet* στους αγώνες της EuroLeague!

Ντέρμπι στο Βελιγράδι.

Στις 21:00 από το Βελιγράδι είναι προγραμματισμένο το πρώτο τζάμπολ της βραδιάς, όπου ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται την Μπαρτσελόνα. Οι Σέρβοι έχουν… ταράξει τα νερά τη φετινή σεζόν στον κόσμο της EuroLeague και με ρεκόρ 9-4 είναι στην 2η θέση. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς προέρχεται από σπουδαία νίκη (91-80) κόντρα στον Ολυμπιακό, αποδεικνύοντας πως η ήττα στην έδρα της Βαλένθια στις 21 Νοεμβρίου ήταν μία κακή παρένθεση. Αντίθετα, η Μπαρτσελόνα που ψάχνει να βρει τα… πατήματα της (8-5), παραμένει στην πρώτη οκτάδα και ευελπιστεί με τον Πασκουάλ στον πάγκο της να αναγεννηθεί. Πέντε συνεχόμενα «διπλά» μετρούν οι Καταλανοί τα τελευταία χρόνια στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα. Στο 7.00 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει η Μπαρτσελόνα και να σημειωθούν Over 170,5 πόντοι στο ματς.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα