Sportingbet: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Βαλένθια! (05/12)

Με τέσσερις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η 14η αγωνιστική της EuroLeague. Στις 21:15, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλένθια στο “Telekom Center Athens”.

Συνέχεια στο νικηφόρο του σερί στη EuroLeague θέλει να δώσει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί την Βαλένθια στο «σπίτι» του. Οι πράσινοι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Η είσοδος του Φαρίντ στο ροτέισον της ομάδας έχει αλλά το μομέντουμ και με τέσσερις συνεχόμενες νίκες η ομάδα του Αταμάν έχει ανέβει στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 9-4. Κόντρα στη Βαλένθια το «τριφύλλι» είναι το φαβορί, ωστόσο, ο Τούρκος τεχνικός θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Οσμάν και Σαμοντούροφ, ενώ μακροχρόνια εκτός βρίσκονται και οι Λεσόρ, Χολμς. Αντίθετα, Τολιόπουλος και Γιουρτσεβέν προπονήθηκαν και μπήκαν στην αποστολή. Μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής σεζόν είναι η Βαλένθια, η οποία με ρεκόρ 8-5 βρίσκεται στην 6η θέση. Το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ μπορεί να έχει στηριχθεί μέχρι στιγμής στις εντός έδρας αναμετρήσεις, ωστόσο, θα παραταχτεί στο ΟΑΚΑ για να προκαλέσει αίσθηση και γιατί όχι να φύγει με το «διπλό», όπως είχε κάνει τον Φεβρουάριο του 2023! Στο 5.50 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσει 3 ή περισσότερα εύστοχα τρίποντα ο Σλούκας.

Ντέρμπι στο Βελιγράδι.

Στις 21:00 από το Βελιγράδι είναι προγραμματισμένο το πρώτο τζάμπολ της βραδιάς, όπου ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται την Μπαρτσελόνα. Οι Σέρβοι έχουν… ταράξει τα νερά τη φετινή σεζόν στον κόσμο της EuroLeague και με ρεκόρ 9-4 είναι στην 2η θέση. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς προέρχεται από σπουδαία νίκη (91-80) κόντρα στον Ολυμπιακό, αποδεικνύοντας πως η ήττα στην έδρα της Βαλένθια στις 21 Νοεμβρίου ήταν μία κακή παρένθεση. Αντίθετα, η Μπαρτσελόνα που ψάχνει να βρει τα… πατήματα της (8-5), παραμένει στην πρώτη οκτάδα και ευελπιστεί με τον Πασκουάλ στον πάγκο της να αναγεννηθεί. Πέντε συνεχόμενα «διπλά» μετρούν οι Καταλανοί τα τελευταία χρόνια στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα. Στο 7.00 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει η Μπαρτσελόνα και να σημειωθούν Over 170,5 πόντοι στο ματς.

