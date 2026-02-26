Ψάχνουν πρόκριση Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, προσφέρει αποδοσάρες η winmasters!

Τώρα κρίνονται όλα! Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θέλουν να δώσουν συνέχεια στην ευρωπαϊκή τους πορεία και τα εισιτήρια για τους «16» του Europa League περνάνε από Ισπανία και Τσεχία.

Στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός έχασε στο φινάλε τη νίκη, συμβιβάστηκε με την ισοπαλία (2-2), όμως «κέρδισε» το δικαίωμα να πιστεύει πως δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τη Βικτόρια Πλζεν.

Βέβαια, οι Τσέχοι παραμένουν φαβορί για τη νίκη. Στο 2.08 προσφέρεται από τη winmasters, με αυτή του Παναθηναϊκού στο 3.95 και την ισοπαλία στο 3.35. Από εκεί και πέρα έχουν ενδιαφέρον και τα ειδικά στοιχήματα φυσικά. Για παράδειγμα, στο 3.15 συναντάμε το anytime τέρμα του Ανδρέα Τεττέι και στο 18.00 την πρόκριση του Παναθηναϊκού στην παράταση.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ έχει σαφώς πιο δύσκολο έργο στην έδρα της Θέλτα, που πέτυχε τους Θεσσαλονικείς σε κακό φεγγάρι και έδειξε την ανωτερότητά της στο 2-1 της Τούμπας.

Έχει τον πρώτο λόγο για νίκη και στο Βίγκο. Τη βρίσκουμε στο 1.69, με το «διπλό» του ΠΑΟΚ στο 5.30 και την ισοπαλία στο 3.95. Δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε τις πιο ιδιαίτερες επιλογές που προσφέρονται στη winmasters και σε αυτό το παιχνίδι φυσικά. Στο 7.50 συναντάμε το combo για Over 2,5 γκολ, Over 8,5 κόρνερ και Over 4,5 κάρτες, ενώ το γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη .προσφέρεται στο 3.20.

