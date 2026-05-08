Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Ραντεβού με την ιστορία σε τρομερές αποδόσεις! 🤯🔥

Από τις 36 ομάδες φτάσαμε στις… δύο. Η τελευταία μπουκιά έμεινε στα προγνωστικά Τσάμπιονς Λιγκ, η πιο απολαυστική. Άλλωστε, δεν υπάρχει κανένας ποδοσφαιρόφιλος που να μην περιμένει με ενθουσιασμό τον μεγάλο Τελικό στο κουπόνι ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ.

Φρέσκο ζευγάρι, καλές ομάδες που έχουν ραντεβού με την ιστορία τους, θα προσπαθήσουν να κάνουν κάτι που δεν έχουν κάνει ποτέ στα χρονικά τους. Η μεν, Παρί, να πετύχει το back to back κατακτήσεων και η δε, Άρσεναλ, να σηκώσει την κούπα με τα μεγάλα αφτιά για πρώτη φορά. Μετράμε αντίστροφα για τη σέντρα και πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα!

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΑΡΣΕΝΑΛ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 1.66 2.20

Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ αποδόσεις

Κάτι η περυσινή κατάκτηση που έσπασε την κατάρα, κάτι η ορμή της και φέτος, η Παρί Σεν Ζερμέν είναι αυτή που έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη στο 90λεπτο. Αυτό αποτυπώνεται στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει η bet365.

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΡΣΕΝΑΛ 2.15 3.60 3.10

Φυσικά, σε τέτοια παιχνίδια, ανάμεσα σε ομάδες που έχουν τέτοια ποιότητα αξίζει κανείς να ασχοληθεί και με την αγορά των γκολ. Το απέδειξαν και πέρυσι οι Γάλλοι.

Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ ειδικά στοιχήματα

Βέβαια, μιλάμε για το μεγαλύτερο βράδυ της χρονιάς σε διασυλλογικό επίπεδο και δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε και με τα πιο… μεγάλα στοιχήματα. Ο λόγος φυσικά για τα ειδικά, τα συνδυαστικά και τα bet builders που και έχουν αυξημένη αξία και αυξάνουν την αδρεναλίνη στο παιχνίδι. Μπορείτε να δείτε τις επιλογές που ξεχωρίσαμε και να… πάρετε έμπνευση για τις δικές σας.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ+ΝΤΕΜΠΕΛΕ ΓΚΟΛ+ΚΒΑΡΑΤΣΧΕΛΙΑ ΑΣΙΣΤ 11.00 ΑΡΣΕΝΑΛ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ+ΣΑΚΑ ΓΚΟΛ+G/G 9.50 ΝΤΕΜΠΕΛΕ+ΚΒΑΡΑΤΣΧΕΛΙΑ+ΣΑΚΑ ΓΚΟΛ ‘Η ΑΣΙΣΤ 9.00 ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ 12.00 ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ 6.50

Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ κανάλι

Τη μεγάλη μονομαχία ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ για τα σκήπτρα του Τσάμπιονς Λιγκ μπορείτε να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση στο Cosmote Sports 1HD. Επίσης δεν ξεχνάτε πως κάθε σχετική πληροφορία τη βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.