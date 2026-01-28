Παναθηναϊκός – Ρόμα και Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα με 0% γκανιότα και κορυφαίες «Ενισχύσεις» στο Europa

Η Πέμπτη είναι καυτή σε Europa League & EuroLeague. Μετά το χθεσινό καταπληκτικό φινάλε στο Champions League, η βραδιά προβλέπεται εξίσου έντονη στα γήπεδα της Ευρώπης. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ έχουν πολύ δύσκολες αποστολές, ενώ διακυβεύονται πολλά για πολλούς απόψε.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα σε ένα παιχνίδι με έντονο ψυχολογικό και βαθμολογικό φορτίο. Οι «Πράσινοι» βρίσκονται στην 19η θέση με 11 βαθμούς και έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στην 24άδα, όμως το τελικό πλασάρισμα θα καθορίσει τόσο τον αντίπαλο όσο και το μονοπάτι της συνέχειας. Η εικόνα τους, ωστόσο, μόνο καθησυχαστική δεν είναι, με την εσωστρέφεια, την πίεση από το πρωτάθλημα και τις πολλές απουσίες να βαραίνουν το κλίμα.

Η Ρόμα έρχεται στην Αθήνα με ξεκάθαρο στόχο. Με 15 βαθμούς και την 6η θέση, χρειάζεται μόλις έναν ακόμη για να «κλειδώσει» την απευθείας πρόκριση στην πρώτη οκτάδα, αποφεύγοντας τα playoffs. Η ομάδα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι τρέχει σερί τεσσάρων νικών στη διοργάνωση και βασίζεται στην αμυντική της συνέπεια, καθώς στη Serie A έχει δεχθεί μόλις 13 γκολ σε 22 αγωνιστικές. Στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός παραδοσιακά παρουσιάζεται ανταγωνιστικός, με πέντε νίκες στα επτά τελευταία εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όμως το περιορισμένο ρόστερ και οι απουσίες βασικών μονάδων κάνουν το έργο του εξαιρετικά δύσκολο, σε ένα ματς που προμηνύεται κλειστό και τακτικό.

Στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα σε ένα από τα πιο δυνατά ζευγάρια της αγωνιστικής στη EuroLeague. Οι «Ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 5η θέση με 15-8, ενώ οι Καταλανοί είναι 3οι με 16-8, σε μια βαθμολογία όπου κάθε νίκη μετρά διπλά ενόψει playoffs. Ο Ολυμπιακός διανύει το καλύτερό του διάστημα μέσα στο 2026, με τέσσερις συνεχόμενες νίκες που τον έφεραν ξανά σε τροχιά τετράδας. Η φόρμα του Βεζένκοβ, η σταθερότητα του κορμού και η άνοδος της επιθετικής παραγωγικότητας έχουν αλλάξει πλήρως την εικόνα της ομάδας του Μπαρτζώκα, που στο ΣΕΦ επιβάλλει συνήθως τον ρυθμό της. Η Μπαρτσελόνα παραμένει ποιοτική, αλλά παρουσιάζει μεταπτώσεις, ειδικά εκτός έδρας. Παρά την επιθετική της ισχύ, αμυντικά αφήνει χώρους, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί κομβικό απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που παίζει με ένταση και αφοσίωση στο πλάνο.

Στην Κωνσταντινούπολη, η Φενερμπαχτσέ υποδέχεται την Αναντολού Εφές σε έναν τουρκικό «εμφύλιο» με εντελώς διαφορετικές αφετηρίες. Οι γηπεδούχοι είναι στην κορυφή με 16-7 και διατηρούν σταθερά υψηλό επίπεδο απόδοσης, παρά τις σημαντικές απουσίες. Η άμυνά τους παραμένει σημείο αναφοράς, κρατώντας χαμηλά τον ρυθμό και τις κατοχές των αντιπάλων. Η Εφές, αντίθετα, διανύει μια από τις πιο δύσκολες σεζόν της, με συνεχόμενες ήττες και περιορισμένες λύσεις. Οι τραυματισμοί και η έλλειψη συνοχής έχουν αποδιοργανώσει το παιχνίδι της, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στη βαθμολογία.

