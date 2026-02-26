Παναθηναϊκός – Παρί με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Euroleague. Πρόκειται για ματς με μεγάλο ενδιαφέρον για τη βαθμολογία Ευρωλίγκας, ιδίως για τον Παναθηναϊκό που προσπαθεί να σκαρφαλώσει στην κατάταξη. Το «τριφύλλι» μετράει 1 νίκη και 2 ήττες με αντίπαλο τη γαλλική ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 16-12 (9-5 εντός έδρας) στη Euroleague. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης έχει υποστεί δύο απανωτές ήττες, αλλά παραμένει εκ των φαβορί για το τρόπαιο. Προέρχεται από την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου νίκησε τον Ολυμπιακό με 79-68 στον τελικό. Στον προημιτελικό είχε επιβληθεί με 101-71 του ΠΑΟΚ, ενώ στον ημιτελικό είχε νικήσει με 91-61 τον Ηρακλή. Είναι σαφές πως η ενσωμάτωση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις του έχει δώσει μομέντουμ και έχει ξεκλειδώσει διάφορες πτυχές του παιχνιδιού του, κυρίως στην επίθεση.

Η Παρί έχει ρεκόρ 9-18 (4-9 εκτός έδρας). Δίχως ουσιαστικές ελπίδες για να παίξει στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, θέλει να κλείσει την παρουσία της με όσο δυνατόν καλύτερη εικόνα. Την Παρασκευή ηττήθηκε με 78-74 από την Μπουργκ Αν Μπρες στον προημιτελικό του Κυπέλλου Γαλλίας και έτσι δεν μπόρεσε να διεκδικήσει κάτι καλύτερο στη διοργάνωση. Προηγουμένως, πάντως, είχε επικρατήσει με 103-90 της Σεντ Κεντέν στο πρωτάθλημα, ενώ είχε περάσει με 85-74 από την έδρα της Μπαρτσελόνα για την Ευρωλίγκα.

