Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές με Bet Builder και Σούπερ Αποδόσεις στην Betsson

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «Telekom Center Athens» την Αναντολού Εφές για την 38η και τελευταία αγωνιστική της EuroLeague. Το «τριφύλλι» μάχεται για να εξασφαλίσει την έκτη θέση που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά. Από την άλλη, η Αναντολού Εφές είναι βαθμολογικά αδιάφορη, αλλά θέλει να δείξει τη μαχητικότητά της. Οι γηπεδούχοι μετρούν 23 νίκες και 17 ήττες με αντίπαλο την τουρκική ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός πάει στο ματς κυνηγώντας τη νίκη και μόνον αυτήν. Προκειμένου να πάρει την 6η θέση πρέπει να χάσουν τόσο ο Ερυθρός Αστέρας από τη Ρεάλ Μαδρίτης όσο και η Ζαλγκίρις Κάουνας από την Παρί. Παρόλο που η παρουσία του στα προημιτελικά δεν είναι εξασφαλισμένη, παραμένει σύμφωνα με τις αποδόσεις από τα φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Στο τελευταίο του ματς ηττήθηκε με 102-84 στην Ισπανία από τη Βαλένθια. Σημειώνει 86,6 πόντους μέσο όρο ανά παιχνίδι στη διοργάνωση, ενώ δέχεται 85,5.

Η Αναντολού Εφές είναι μια από τις χειρότερες ομάδες της διοργάνωσης. Ωστόσο, προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες στην Ευρωλίγκα. Πρώτα επικράτησε της Παρτίζαν με 79-72 και έπειτα της Ντουμπάι με 85-69. Πετυχαίνει 79,1 πόντους μέσο όρο στη διοργάνωση, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι δέχεται μέσο όρο 82,5 πόντους, επίδοση που είναι η τρίτη καλύτερη ανάμεσα στις 20 ομάδες μετά από 37 ματς. Στο τουρκικό πρωτάθλημα ηττήθηκε με 16 πόντους διαφορά εντός έδρας από τη Φενέρμπαχτσε και κατέχει την 6η θέση στη βαθμολογία. Το ζητούμενο τώρα για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο είναι να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να επιδιώξει να κάνει την έκπληξη.

Στο Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές οι αποδόσεις δίνουν το προβάδισμα στους «πράσινους» για να πάρουν τη νίκη. Συγκεκριμένα, ο άσος του Παναθηναϊκού προσφέρεται στο 1.11** και το διπλό της Αναντολού Εφές ανέρχεται στο 7.25** στην πλατφόρμα της Betsson. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και το ενδεχόμενο της παράτασης. Αναφορικά με τους πόντους που θα σημειωθούν στο παιχνίδι, το Over 175,5 βρίσκεται στο 1.98** και το αντίστοιχο Under το συναντάμε στο 1.82**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις. Η Betsson, συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις, προσφέρει Πληροφορίες AI για τους αγώνες των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, μια υπηρεσία που είναι διαθέσιμη σε αγώνες Super League, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga, Serie A, Primeira Liga και Super Lig, καθώς και στις διοργανώσεις της UEFA: Champions League, Europa League και Conference League.

Στην πλατφόρμα της Betsson μπορείς, όμως, να αξιοποιήσεις και το εξαιρετικά πρακτικό Auto Cash Out, το οποίο σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμείς. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείς την εξέλιξη του αγώνα. Ένα εργαλείο που προσφέρει άνεση, ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση του πονταρίσματός σου.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

