Οι προκρίσεις Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ με ενισχυμένες αποδόσεις!

Ώρα επαναληπτικών για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στα Playoffs του Europa League που θα κρίνουν το εισιτήριο για τους «16» του θεσμού απέναντι σε Βικτόρια Πλζεν και Θέλτα.

Στην Τσεχία ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν (19:45) στη ρεβάνς του ισόπαλου 2-2 πριν από μία εβδομάδα στο ΟΑΚΑ.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ παρότι κρατούσε στα χέρια της προβάδισμα με 2-1 χάρη στο διπλό «χτύπημα» του εξαιρετικού Ανδρέα Τετέι με κεφαλιά στο 31’ και απίθανη ατομική προσπάθεια στο 60’, δέχθηκε γκολ στο 80’, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί το αήττητο της Πλζεν στη φετινή διοργάνωση (σ.σ. η μοναδική αήττητη), αλλά και η ισορροπία στο ζευγάρι.

Οι «πράσινοι» τώρα καλούνται είτε να σπάσουν το αήττητο 9 αγώνων των γηπεδούχων, είτε να μείνουν αλώβητοι επί τσεχικού εδάφους οδηγώντας την υπόθεση πρόκριση σε παράταση ή πέναλτι ώστε να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, συνεχίζοντας και φέτος στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Θέλτα στο «Μπαλαΐδος» του Βίγκο (22:00) έχοντας σαφέστατα δύσκολο έργο μετά την ήττα του πρώτου αγώνα στην Τούμπα (1-2).

Το πανέμορφο γκολ του Γερεμέγεφ έδωσε μια μικρή ανάσα στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το 0-2 που είχε διαμορφωθεί με τα γκολ από Άσπας (34’) και Σβέντμπεργκ (43’) αλλά το πάνω χέρι ανήκει στην ισπανική ομάδα ενόψει του επαναληπτικού.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν χτυπηθεί από προβλήματα τραυματισμών που έχουν αποδεκατίσει κατά κύριο λόγο τη μεσοεπιθετική γραμμή, ενώ προέρχονται από απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα μετά το εκτός έδρας 1-1 με την ΑΕΛ Novibet.

Αυτή είναι η δεύτερη επίσκεψη του ΠΑΟΚ στην έδρα της Θέλτα φέτος, μετά το 3-1 υπέρ των Ισπανών στο παιχνίδι της League Phase.

