ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Οι προκρίσεις Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ με ενισχυμένες αποδόσεις!

Οι προκρίσεις Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ με ενισχυμένες αποδόσεις!

Ώρα επαναληπτικών για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στα Playoffs του Europa League που θα κρίνουν το εισιτήριο για τους «16» του θεσμού απέναντι σε Βικτόρια Πλζεν και Θέλτα.

Στην Τσεχία ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν (19:45) στη ρεβάνς του ισόπαλου 2-2 πριν από μία εβδομάδα στο ΟΑΚΑ.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ παρότι κρατούσε στα χέρια της προβάδισμα με 2-1 χάρη στο διπλό «χτύπημα» του εξαιρετικού Ανδρέα Τετέι με κεφαλιά στο 31’ και απίθανη ατομική προσπάθεια στο 60’, δέχθηκε γκολ στο 80’, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί το αήττητο της Πλζεν στη φετινή διοργάνωση (σ.σ. η μοναδική αήττητη), αλλά και η ισορροπία στο ζευγάρι.

Οι «πράσινοι» τώρα καλούνται είτε να σπάσουν το αήττητο 9 αγώνων των γηπεδούχων, είτε να μείνουν αλώβητοι επί τσεχικού εδάφους οδηγώντας την υπόθεση πρόκριση σε παράταση ή πέναλτι ώστε να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, συνεχίζοντας και φέτος στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟΥΣ 16 ΤΟΥ EUROPA LEAGUE ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 150!

Από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Θέλτα στο «Μπαλαΐδος» του Βίγκο (22:00) έχοντας σαφέστατα δύσκολο έργο μετά την ήττα του πρώτου αγώνα στην Τούμπα (1-2).

Το πανέμορφο γκολ του Γερεμέγεφ έδωσε μια μικρή ανάσα στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το 0-2 που είχε διαμορφωθεί με τα γκολ από Άσπας (34’) και Σβέντμπεργκ (43’) αλλά το πάνω χέρι ανήκει στην ισπανική ομάδα ενόψει του επαναληπτικού.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν χτυπηθεί από προβλήματα τραυματισμών που έχουν αποδεκατίσει κατά κύριο λόγο τη μεσοεπιθετική γραμμή, ενώ προέρχονται από απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα μετά το εκτός έδρας 1-1 με την ΑΕΛ Novibet.

Αυτή είναι η δεύτερη επίσκεψη του ΠΑΟΚ στην έδρα της Θέλτα φέτος, μετά το 3-1 υπέρ των Ισπανών στο παιχνίδι της League Phase.

Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΣΤΟΥΣ 16 ΤΟΥ EUROPA LEAGUE ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 150!

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στο Europa League

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα