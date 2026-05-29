Νις – Σεντ Ετιέν με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Νις φιλοξενεί τη Σεντ Ετιέν στη ρεβάνς των μπαράζ για μια θέση στη Ligue 1. Ο αγώνας διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών. Μετά το 0-0 του πρώτου ματς, αν υπάρξει ξανά ισοπαλία, θα ακολουθήσει παράταση και αν χρειαστεί πέναλτι. Η γηπεδούχος μετράει 55 νίκες, 34 ισοπαλίες και 58 ήττες με αντίπαλο τη Σεντ Ετιέν (213-212 γκολ).

Το βράδυ της Τρίτης, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων, στην έδρα της Σεντ Ετιέν, η Νις παρουσιάστηκε άκρως ανταγωνιστική. Αν και ερχόταν από ένα σερί κακών εμφανίσεων στη Ligue 1, αλλά και την ήττα από τη Λανς στον τελικό του Κυπέλλου τρία 24ωρα νωρίτερα, έβγαλε πολλή ενέργεια, ειδικά στα πρώτα 60 λεπτά. Μάλιστα, στο α’ μέρος ήταν αυτή που έφτιαξε τις πιο σημαντικές φάσεις.

Η Σεντ Ετιέν ήταν μαζί με τη Ρεμς τα δύο πολύ μεγάλα φαβορί για την απευθείας άνοδο. Σε αντίθεση με την ομάδα της Καμπανίας, αυτή είχε μία σταθερή καλή πορεία στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Προς το φινάλε όμως, ήρθε μία ανεξήγητη και επώδυνη κάμψη. Ηττήθηκε στα τρία από τα τέσσερα τελευταία της παιχνίδια. Τερμάτισε 3η και οδηγήθηκε σε «νοκ άουτ» εντός έδρας μπαράζ με τη Ροντέζ, το οποίο έμεινε στο 0-0 και πήρε την πρόκριση στα πέναλτι.

