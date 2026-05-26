Ματσάρες που υπόσχονται θέαμα με ενισχυμένες αποδόσεις!

Τα πρωταθλήματα συνεχίζονται, με τα μπαράζ για την άνοδο και τον υποβιβασμό να ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της ημέρας.

Στη Γαλλία, μία θέση εκκρεμεί για τη Ligue 1 την επόμενη σεζόν, με τη Νις που τερμάτισε 16η στην κατάταξη της μεγάλης κατηγορίας να διεκδικεί την παραμονή της και

τη Σεντ Ετιέν που τερμάτισε 3η αντίστοιχα στη Ligue 2, τον προβιβασμό της στα «σαλόνια» στο μπαράζ παραμονής/προβιβασμού.

Το πρώτο «ημίχρονο» του διπλού μπαράζ λαμβάνει χώρα στην έδρα της Σεντ Ετιέν, στο «Geoffroy Guichard» (21:45) για το προβάδισμα ενόψει του επαναληπτικού στην έδρα της Νις την Παρασκευή (29/5), η οποία καλείται να ανασυνταχθεί μετά τον χαμένο τελικό κυπέλλου από τη Λανς (3-1).

Σεντ Ετιέν – Νις 1:2.25 X:3.60 2:3.05

Αντίστοιχο μπαράζ γίνεται στη Γερμανία, αλλά με φόντο μια θέση στη δεύτερη κατηγορία (2. Bundesliga), ανάμεσα σε Γκρόιτερ Φιρτ και Ροτ Βάις Έσεν (21:30).

Οι «ερυθρόλευκοι» από το Έσεν αν και ομάδα της 3ης κατηγορίας έχουν το πάνω χέρι μετά το 1-0 στο πρώτο μπαράζ στο «Hafenstrasse» με το γκολ του Μιουσέλ (62’) και όλα θα κριθούν στον επαναληπτικό στην έδρα της Φιρτ, η οποία καλείται να κάνει ανατροπή για να κερδίσει και τη νέα σεζόν θέση στη δεύτερη κατηγορία.

Γκρόιτερ Φιρτ – Ροτ Βάις Έσεν 1:1.76 X:4.05 2:3.95

Στη Σουηδία, ο «μαραθώνιος» της Superettan συνεχίζεται με την αναμέτρηση της Έρεμπρο με την Χέλσινγκμποργκ (20:00) για την 9η αγωνιστική.

Τις δύο ομάδες χωρίζει ένας βαθμός (12 έναντι 11 αντίστοιχα), με τους γηπεδούχους του Ρίκαρντ Νόρλινγκ να προέρχονται από ήττα απέναντι στην Όντεβολντ (4-1), ενώ από ήττα προέρχεται και το σύνολο του Στίβι Γκριβ, το 1-3 από την Βάρμπεργκ, που συνέχισε το σερί τριών αγωνιστικών χωρίς «τρίποντο» στο πρωτάθλημα.

Έρεμπρο – Χέλσινγκμποργκ 1:2.5 X:3.40 2:3.05

