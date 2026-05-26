ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Σεντ Ετιέν – Νις με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Σεντ Ετιέν - Νις με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Σεντ Ετιέν υποδέχεται τη Νις στον πρώτο αγώνα μπαράζ με φόντο το τελευταίο εισιτήριο για τη Ligue 1 της επόμενης περιόδου. Θα υπάρξει ρεβάνς στην Κυανή Ακτή, κεκλεισμένων των θυρών. Η γηπεδούχος μετράει 58 νίκες, 33 ισοπαλίες και 55 ήττες με αντίπαλο τη Νις (212-213 γκολ).

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Η Σεντ Ετιέν ήταν από την αρχή της σεζόν το ένα από τα δύο μεγάλα φαβορί για μία θέση στην πρώτη δυάδα, που οδηγούσε απευθείας στη Ligue 1. Πρωτοπόρος τις πρώτες εβδομάδες, βρέθηκε στη 2η θέση στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Όμως, οι τρεις σερί ήττες, από τις 18 Απριλίου ως τις 2 Μαΐου, την έριξαν στην 3η θέση. Στο τελικό μπαράζ της Β’ κατηγορίας απέκλεισε στα πέναλτι τη Ροντέζ. Ακριβώς πριν από δύο χρόνια, οι «πράσινοι» είχαν τερματίσει επίσης 3οι στη Λιγκ 2 και στο μπαράζ με τη Μετς από την Α’ πήραν το εισιτήριο για την ελίτ.

Η Νις ήταν απογοητευτική σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Στις 29 Δεκεμβρίου απολύθηκε ο Εζ, που για να την αναλάβει τον Ιούλιο του 2024 είχε αφήσει στα κρύα του λουτρού τη Λανς. Ο ερχομός Κλοντ Πιέλ δεν βελτίωσε την κατάσταση. Συμπλήρωσε οκτώ σερί αγώνες πρωταθλήματος χωρίς νίκη και τερμάτισε 16η. Ο 64χρονος τεχνικός, που είχε δουλέψει και στη Σεντ Ετιέν από το 2019 ως και το 2021, την οδήγησε πάντως στον τελικό του Κυπέλλου, του περίφημου Coupe de France. Εκεί, φάνηκε λίγη απέναντι στη δευτεραθλήτρια Λανς και γνώρισε την ήττα με 3-1.

Ο άσος της Σεντ Ετιέν τοποθετείται στο 2.22**, ενώ το διπλό της Νις δίνεται στο 3.15** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το Over 2,5 γκολ προσφέρεται στο 1.68** στο σπουδαίο αυτό ματς για μια θέση στη Ligue 1, ενώ το Under 2,5 το βρίσκουμε στο 2.12**. Επιπλέον, το Over 1,5 στα συνολικά γκολ της Σεντ Ετιέν τοποθετείται στο 1.92** και το Under 1,5 στο 1.83**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στο ματς του «Geoffroy Guichard», το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 2.70** από 2.50, ενώ το να σημειωθεί το πρώτο γκολ στο διάστημα 00:00-14:59 πάει στο 3.55** από 3.30.

Ακόμη, το Over 11.5 σουτ στην εστία ανέρχεται στο 3.90** από 3.63 με την Ενίσχυση Απόδοσης, ενώ το να είναι ο πρώτος σκόρερ ο Martin-Chris Paalberg εκτοξεύεται στο 5.25** από 4.75** με τη Σούπερ Ενίσχυση του Betsson.

Η Betsson, συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις, προσφέρει Πληροφορίες AI για τα ματς των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, όπως οι Super League, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga, Serie A, Primeira Liga και Super Lig, καθώς και στις διοργανώσεις της UEFA: Champions League, Europa League και Conference League.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ BETSSON ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ*

Επιπλέον, στην πλατφόρμα της Betsson θα προκύψουν και ευκαιρίες για ποντάρισμα στο live, ανάλογα με το πώς θα πηγαίνει το παιχνίδι. Όμως, αν για κάποιο λόγο δεν μπορείς να παρακολουθήσεις την εξέλιξη της αναμέτρησης, δεν χρειάζεται ν’ ανησυχείς. Μπορείς να κλειδώσεις τα κέρδη σου, αξιοποιώντας το περίφημο Auto Cash Out. Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό εργαλείο που σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμείς. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείς την εξέλιξη της αναμέτρησης. Έτσι έχεις και ελευθερία, αλλά και τον απόλυτο έλεγχο του πονταρίσματός σου.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΕΟΠΑΕ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα