Επόμενη ομάδα Γκουαρδιόλα: Πρώτη στη λίστα η Αγγλία!💣🔥

Τέλος μιας ιστορικής εποχής! Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποχώρησε από τη Μάντσεστερ Σίτι έπειτα από δέκα χρόνια άκρως πετυχημένης πορείας κι ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας.

Αφήνει βαριά κληρονομιά στη Σίτι

Υπό τις οδηγίες του Γκουαρδιόλα η Μάντσεστερ Σίτι κυριάρχησε στο Νησί και κατέκτησε το πρώτο Τσάμπιονς Λιγκ της ιστορίας της. Μάλιστα, οι «πολίτες», με τον Πεπ στον πάγκο κέρδισαν 6 τίτλους Premier League, τρία Κύπελλα, πέντε Λιγκ Καπ κι ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Πάντως, δεν ήταν μόνο τα τρόπαια που πήρε, αλλά και ο τρόπος που άλλαξε την αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας στις αναλύσεις μετατρέποντας το σύλλογο σε μια πανίσχυρη δύναμη του Παγκόσμιου ποδοσφαιρικού χάρτη.

Φαβορί τα «τρία λιοντάρια»

Μπορεί τα προηγούμενα χρόνια το σενάριο να αναλάβει ο Γκουαρδιόλα την Εθνική Αγγλίας να φάνταζε στα όρια του απίθανου, αλλά πλέον είναι υπαρκτό και συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες επαλήθευσης στα προγνωστικά.

Άλλωστε, ο ίδιος ο Καταλανός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πάρει τα ηνία των «τριών λιονταριών» μετά από ερώτηση που του έγινε στην αποχαιρετιστήρια συνέντευξη Τύπου.

Ταυτόχρονα, οι πρόσφατες κλήσεις του Ομοσπονδιακού τεχνικού της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, έχουν σηκώσει μεγάλη κουβέντα στο Νησί και ενδεχόμενη αποτυχία της ομάδας του ίσως φέρει τον Γερμανό εκλέκτορα σε δυσχερή θέση μετά το Μουντιάλ. Σε απόδοση 3,00 δίνεται να είναι ο επόμενος προπονητής της Αγγλίας ο Γκουαρδιόλα.

Στο κάδρο η εθνική Ιταλίας

Στα μεγάλα φαβορί για να συνεχίσει την καριέρα του ο Γκουαρδιόλα βρίσκουμε την εθνική Ιταλίας, σε τιμή 3.50. Η «σκουάντρα ατζούρα» προσπαθεί να χωνέψει τον τρίτο διαδοχικό αποκλεισμό από τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά την πρόσφατη αποτυχία αποχώρησε ο τεχνικός Γκατούζο και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας έχει βγει στη γύρα με το όνομα του Γκουαρδιόλα να βρίσκεται πρώτο στη λίστα.

Εξάλλου, ο Ισπανός κόουτς ίσως χρειαστεί χρόνο αποφόρτισης από το άκρως εξαντλητικό πρόγραμμα εντατικής δουλειάς των τελευταίων ετών και δεν απορρίπτει το ενδεχόμενο να εργαστεί σε μια εθνική ομάδα. Πάντως, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως υπάρχει το οικονομικό «αγκάθι» στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Πέρα από Αγγλία και Ιταλία, στις πρώτες επιλογές για επόμενη ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα βρίσκονται οι εθνικές ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, της Βραζιλίας και της Ισπανίας!

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε πως τέταρτο φαβορί είναι η «αγαπημένη» του Μπαρτσελόνα, ενώ στη θέση 8 συναντάμε την «πρώην» του, Μπάγερν Μονάχου. Πάμε να τσεκάρουμε αναλυτικά τις αποδόσεις…