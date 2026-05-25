ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Για την σκούπα οι Νικς, όλα ανοιχτά στον δυτικό τελικό με ειδικά στοιχήματα!

Για την σκούπα οι Νικς, όλα ανοιχτά στον δυτικό τελικό με ειδικά στοιχήματα!
New York Knicks Jalen Brunson 11 scores past Cleveland Cavaliers James Harden 1 during the first quarter of their Eastern Conference Final game in Cleveland, Ohio Saturday May 23, 2026. PUBLICATIONxNOTxINxUSA CLE20260523106 AARONxJOSEFCZYK

Τα Playoffs του ΝΒΑ κορυφώνονται, με τους τελικούς των περιφερειών να συνεχίζονται με φόντο τους τελικούς που θα κρίνουν το δαχτυλίδι του πρωταθλητή.

Στην Ανατολή, οι Knicks έχουν φτάσει μία ανάσα από την πρόκριση και την ιστορική επιστροφή σε NBA Finals για πρώτη φορά από το 1999, δείχνοντας πιο έτοιμοι από ποτέ για να φτάσουν στην κορυφή.

Η ομάδα του Μάικ Μπράουν μετά τις δύο νίκες στη Νέα Υόρκη, επικράτησε και στο Κλίβελαντ (108-121) με 30 πόντους από τον Μπράνσον, κάνοντας το 3-0.

Πλέον με το match ball ανά χείρας, αναζητείται άλλη μία νίκη για την πρόκριση, την οποία οι Knicks θα διεκδικήσουν εκ νέου στο Κλίβελαντ τα ξημερώματα (03:00), την ώρα που οι Cavs θα θελήσουν να δώσουν παράταση στους ανατολικούς τελικούς.

CLE Καβαλίερς – NY Νικς 1(+2.5):1.91 1(-2.5):1.89

Την ώρα που στην Ανατολή υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, στη Δύση όλα κρέμονται σε τεντωμένο σχοινί. Έπειτα από τέσσερις μονομαχίες, Thunder και Spurs βρίσκονται στο ισόπαλο 2-2, έχοντας από ένα break.

Την αρχή έκαναν τα «σπιρούνια» του Βίκτορ Γουενμπανιάμα που έκαναν το 0-1 στην Οκλαχόμα στην παράταση (115-122), με τους πρωταθλητές να ισοφαρίζουν στο Game 2 (122-113) και να απαντούν με «διπλό» στο Σαν Αντόνιο (108-123).

Η σειρά επέστρεψε στην ισοπαλία χάρη στο 103-82 των Spurs, με 33 πόντους του Γουέμπι και όλο το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην Οκλαχόμα για το καθοριστικό Game 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης (27/5, 03:30) όπου ο νικητής της νέας τιτανομαχίας θα κάνει το 3-2 και θα αγγίξει την πρόκριση στους NBA Finals, με φόντο το πρωτάθλημα.

OKC Θάντερ – SA Σπερς 1(-5.5):1.92 2(+5.5):1.88

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στο ΝΒΑ

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI
ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα