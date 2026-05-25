Για την σκούπα οι Νικς, όλα ανοιχτά στον δυτικό τελικό με ειδικά στοιχήματα!

Τα Playoffs του ΝΒΑ κορυφώνονται, με τους τελικούς των περιφερειών να συνεχίζονται με φόντο τους τελικούς που θα κρίνουν το δαχτυλίδι του πρωταθλητή.

Στην Ανατολή, οι Knicks έχουν φτάσει μία ανάσα από την πρόκριση και την ιστορική επιστροφή σε NBA Finals για πρώτη φορά από το 1999, δείχνοντας πιο έτοιμοι από ποτέ για να φτάσουν στην κορυφή.

Η ομάδα του Μάικ Μπράουν μετά τις δύο νίκες στη Νέα Υόρκη, επικράτησε και στο Κλίβελαντ (108-121) με 30 πόντους από τον Μπράνσον, κάνοντας το 3-0.

Πλέον με το match ball ανά χείρας, αναζητείται άλλη μία νίκη για την πρόκριση, την οποία οι Knicks θα διεκδικήσουν εκ νέου στο Κλίβελαντ τα ξημερώματα (03:00), την ώρα που οι Cavs θα θελήσουν να δώσουν παράταση στους ανατολικούς τελικούς.

CLE Καβαλίερς – NY Νικς 1(+2.5):1.91 1(-2.5):1.89

Την ώρα που στην Ανατολή υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί, στη Δύση όλα κρέμονται σε τεντωμένο σχοινί. Έπειτα από τέσσερις μονομαχίες, Thunder και Spurs βρίσκονται στο ισόπαλο 2-2, έχοντας από ένα break.

Την αρχή έκαναν τα «σπιρούνια» του Βίκτορ Γουενμπανιάμα που έκαναν το 0-1 στην Οκλαχόμα στην παράταση (115-122), με τους πρωταθλητές να ισοφαρίζουν στο Game 2 (122-113) και να απαντούν με «διπλό» στο Σαν Αντόνιο (108-123).

Η σειρά επέστρεψε στην ισοπαλία χάρη στο 103-82 των Spurs, με 33 πόντους του Γουέμπι και όλο το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην Οκλαχόμα για το καθοριστικό Game 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης (27/5, 03:30) όπου ο νικητής της νέας τιτανομαχίας θα κάνει το 3-2 και θα αγγίξει την πρόκριση στους NBA Finals, με φόντο το πρωτάθλημα.

OKC Θάντερ – SA Σπερς 1(-5.5):1.92 2(+5.5):1.88

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στο ΝΒΑ

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.