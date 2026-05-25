Εκκίνηση εβδομάδας με ενισχυμένες αποδόσεις!

Τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έφτασαν στο τέλος τους, όμως έχουν παραμείνει κάποιες εκκρεμότητες με τεράστιο ενδιαφέρον.

Στη Γερμανία η Πάντερμπορν υποδέχεται τη Βόλφσπουργκ για το δεύτερο μεταξύ τους μπαράζ. Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα τα πάντα είναι ανοικτά, με την ομάδα της δεύτερης κατηγορίας να θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της.

Στο πρώτο ματς η Βόλφσμπουργκ ήταν αυτή που είχε τον έλεγχο και τις ευκαιρίες όμως δεν κατάφερε να φτάσει στο γκολ. Τώρα καλείται να βγάλει αντίδραση και να φύγει νικήτρια από μία δύσκολη έδρα.

Από την άλλη η Πάντερμπορν θα είναι λίγο πιο επιθετική αλλά ξέρει ότι παραμένει το αουτσάιντερ.

Πάντερμπορν – Βόλφσμπουργκ 1: 3.90 X: 3.65 2: 2.10

Στην Αυστρία, η Ραπίντ Βιέννης και η Ριντ δίνουν μάχη για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στην αναμέτρηση της Βιέννης, η Ριντ έχει ένα μικρό πλεονέκτημα μετά τη νίκη της με 2-1 στον πρώτο αγώνα. Θέλει να ολοκληρώσει την έκπληξη και να βρεθεί στα play offs του Conference League, όμως πρέπει να κάνει και πάλι μία πολύ καλή εμφάνιση.

Η Ραπίντ έχει τον ρόλο του φαβορί αλλά πρέπει να το επιβεβαιώσει και στο γήπεδο. Το αποτέλεσμα του πρώτου ματς άφησε έναν προβληματισμό στην τάξη των γηπεδούχων τον οποίο όμως θέλουν να αφήσουν πίσω τους.

Ραπίντ Βιέννης – Ριντ 1: 2.25 X: 3.30 2: 3.10

Στο Wembley διεξάγεται ο μεγάλος τελικός για την άνοδο στην Championship, ανάμεσα στη Νοτς Κάουντι και τη Σάλφορντ Σίτι.

Τα παιχνίδια των ημιτελικών ήταν γεμάτα ένταση, με την Νοτς Κάουντι να αποκλείει την Τσέστερφιλντ, με μία νίκη εκτός (1-0) και μία ισοπαλία (εντός).

Από την άλλη η Σάλφορντ δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στην Γκρίμσμπι. Μπορεί η εκτός έδρας νίκη (2-1) να της έδωσε προβάδισμα αλλά στον επαναληπτικό χρειάστηκε την παράταση (2-2) για να πάρει την πρόκριση.

Έτσι οι δύο ομάδες που τερμάτισαν στην 4η και την 5η θέση της βαθμολογίας, έρχονται αντιμέτωπες για το τέταρτο εισιτήριο της ανόδου.

Νοτς Κάουντι – Σάλφορντ Σίτι 1: 2.95 X: 3.00 2: 2.60

