Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Όλα για την κούπα με τρομερό 9.50! 🔥🏆

Ένα βήμα ακόμη. Ο Ολυμπιακός μπόρεσε να φτάσει στην πηγή, τώρα του μένει να πιει και νερό. Και θα τα καταφέρει, αν είναι ο εαυτός του. Στον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε ήταν και τη… σάρωσε (79-61) με τρομερό μπάσκετ, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά Ευρωλίγκα για να βρεθεί στον μεγάλο Τελικό του Final Four.

Εκεί, πάμε για… ματσάρα στο κουπόνι, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία δεδομένα θα ήθελε να εκδικηθεί για την ήττα του 2023. Το σίγουρο είναι πως και οι «ερυθρόλευκοι» και η Βασίλισσα θα τα δώσουν όλα για την κούπα. Πάμε να δούμε τι παίζει με το στοίχημα!

Δες εδώ τις αποδόσεις νικητή Final Four Euroleague 2025-26

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης αποδόσεις

Κάτι η επιβλητική παρουσία του Ολυμπιακού στον ημιτελικό, κάτι οι σημαντικές απουσίες της Ρεάλ, η αλήθεια είναι πως αυτή τη στιγμή η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δείχνει να είναι το απόλυτο φαβορί. Και αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει το Pamestoixima.gr.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1.32 3.40

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -7,5 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ +7,5 2.02 1.81

Συνήθως στους Τελικούς έχουμε αρκετά κλειστά παιχνίδια, όμως αυτό δεν είναι ποτέ σίγουρο και ίσως η Ρεάλ να βάλει στόχο να τον κάνει… run n’ gun τον αγώνα. Πάντως το line των πόντων έχει τοποθετηθεί στο 162,5.

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης ειδικά στοιχήματα

Βέβαια, όπως και να τα κάνουμε, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον το έχουν τα πιο… ιδιαίτερα στοιχήματα. Ο λόγος φυσικά για τα ειδικά και τα συνδυαστικά, τα bet builder που έχουν αυξημένη αξία. Είναι αυτά, άλλωστε, που προσφέρουν τις πιο ελκυστικές αποδόσεις και δίνουν και την έξτρα – καλώς εννοούμενη – αγωνία, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις επιλογές που ξεχωρίσαμε.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -9,5+OVER 163,5 4.60 ΚΑΜΠΑΤΣΟ 12+ ΠΟΝΤΟΙ+7+ ΑΣΙΣΤ 4.00 ΝΤΟΡΣΕΪ+ΦΟΥΡΝΙΕ OVER 2,5 ΕΥΣΤΟΧΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ 5.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -5,5+ΒΕΖΕΝΚΟΦ OVER 19,5 ΠΟΝΤΟΙ+ΓΟΥΟΚΑΠ 7+ ΑΣΙΣΤ+ΜΙΛΟΥΤΙΝΟΦ 10+ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ 9.50 ΝΑ ΠΑΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 10.50

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης κανάλι

Τον μεγάλο Τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ θα μεταδοθεί από το Novasports Prime. Εσείς δεν ξεχνάτε ότι για να μάθετε ώρα, ημερομηνία και κανάλι οποιουδήποτε αγώνα, απλά επισκέπτεστε το πρόγραμμα tv της Kingbet.