Kυριακή με Stoiximan Super League, έπαθλο* ανταμοιβής και 415 Δώρα χωρίς κατάθεση*!

Αυτή η Κυριακή τα έχει ΟΛΑ στη Stoiximan!

Η αγωνία για τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος συνεχίζεται με αναμετρήσεις οι οποίες όσο κι αν δεν φαίνονται, μπορούν να αποδειχθούν κομβικές στη συνέχεια. Από τον Ολυμπιακό στο Γ.Καραϊσκάκης μέχρι και τον ΠΑΟΚ στη Λάρισα,οι ομάδες σε καλουν σε ένα νέο Mission για να σε ανταμοίψουν για τη δράση σου. Ολοκλήρωσες το Mission; Πήρες έπαθλο* ανταμοιβής, ανεξάρτητα από την έκβαση των προβλέψεων σου. Επιπλέον, οι 5 από τους 7 αγώνες της αγωνιστικής, θα προσφερθούν με Bet Builder Boost 25%.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στους αγώνες της Stoiximan Super League!  

Οι Ερυθρόλευκοι μετά από μία σκληρή ευρωπαϊκή ήττα ,στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, με μοναδικό στόχο την νίκη. Μετά από το μεταξύ τους ντέρμπι, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ επιδιώκουν να διευρύνουν την ανοδική τους πορεία και να επιστρέψουν στις νίκες έπειτα από την ισόποση συλλογή του ενός βαθμού στην ισοπαλία τους, με σκοπό την κορυφή της βαθμολογίας. Η αγωνία κορυφώνεται και εσύ το ζεις πιο έντονα, απολαμβάνοντας την και στοιχηματικά, με ένα έπαθλο* ανταμοιβής μέσα από το Mission.  

Carnival Mode On με 415 Δώρα* χωρίς κατάθεση

Λαμβάνεις συμμετοχή στο Mission  με τις αγορές που προτιμάς, στον αγώνα της αρεσκείας σου, για να κάνεις δικό σου το στοιχηματικό έπαθλο*. 

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο* στους αγώνες της Stoiximan Super League!  

Επιπλέον, με το Bet Builder Boost, αν οι προβλέψεις σου είναι επιτυχημένες, θα ανταμειφθείς με 25% πριμ στα κέρδη σου. Οι αγώνες που θα προσφερθούν και μεταξύ των οποίων θα μπορείς να επιλέξεις έναν για χρήση της προσφοράς, είναι οι παρακάτω: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός, Πανσερραϊκός – Βόλος, ΑΕΛ – ΠΑΟΚ, Άρης – Κηφισιά και ΑΕΚ – Λεβαδειακός.

Carnival Mode On με 415 Δώρα* χωρίς κατάθεση

Τα δώρα* μπορούν να δώσουν την ώθηση που μπορεί να χρειάζεται ένα νέο μέλος, τόσο στο Στοίχημα, όσο και στο Live Casino. Η προσφορά θα είναι διαθέσιμη για μερικές ημέρες και θα σε περιμένει για να την αξιοποιήσεις και να επωφεληθείς άμεσα!

Προσφορά* γνωριμίας από τη Stoiximan με 415* Δώρα* χωρίς κατάθεση*!

*​21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

