Κύπελλο Ελλάδας: Σούπερ ενισχυμένοι* Ταρέμι & Κωνσταντέλιας στο Pamestoixima.gr

Το Κύπελλο Ελλάδας παίζει δυνατά στο Pamestoixima.gr, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις* και προσφορές* που απογειώνουν τη δράση στα μεγάλα νοκ άουτ παιχνίδια.

Η διοργάνωση μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή της, με τους προημιτελικούς να διεξάγονται την Τετάρτη (14/01) και το ενδιαφέρον να κορυφώνεται. Λεβαδειακός και Κηφισιά κοντράρονται για ένα εισιτήριο στα ημιτελικά, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ συγκρούονται σε ένα μεγάλο ντέρμπι, ενώ Παναθηναϊκός και Άρης μονομαχούν σε ακόμη μία σπουδαία αναμέτρηση. Κι εσύ μπορείς να απολαύσεις τους προημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας με δυνατές προσφορές* και σούπερ ενισχυμένες* αποδόσεις στο Pamestoixima.gr.

Greek Cup Promo (14/01) | Pamestoixima.gr

Στους προημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας ξεχωρίζουν σούπερ ενισχυμένες επιλογές*, ειδικά σχεδιασμένες για τα μεγάλα ματς της ημέρας.

Ταρέμι & Κωνσταντέλιας να σκοράρουν στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ σε απόδοση 10.00* (από 8.00)

Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & Over 2.5 γκολ στους αγώνες Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Άρης σε απόδοση 7.75* (από 6.21)

Λεβαδειακός-Κηφισιά: Ενισχυμένες αποδόσεις | Pamestoixima.gr

Η αναμέτρηση στη Λιβαδειά αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον με επιλογές που ανεβάζουν την αξία του παιχνιδιού.

Όζμπολτ Άλεν να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Λεβαδειακός να κερδίσει 3.30* (από 2.70)

Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, Over 2.5 γκολ & Over 10.5 κόρνερ 4.30* (από 3.60)

Σκορ πολλαπλών επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1 5.40* (από 4.85)

ΑΕΚ-ΟΦΗ: Ενισχυμένες αποδόσεις | Pamestoixima.gr

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η μάχη για την πρόκριση συνδυάζεται με δυνατές ενισχυμένες επιλογές* που ξεχωρίζουν.

ΑΕΚ να κερδίσει & Over 10.5 κόρνερ 3.40* (από 2.80)

Γιόβιτς Λούκα & Βάρνα Μπαρνάμπας να σκοράρουν οποιαδήποτε στιγμή 3.40* (από 2.80)

Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & Over 8.5 κόρνερ 3.85* (από 3.25)

Περισσότερες ενισχυμένες αποδόσεις* και στοιχηματικές επιλογές για όλους τους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας σε περιμένουν στο Pamestoixima.gr.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα