Η τελευταία «διαβολοβδομάδα» με ενισχυμένες αποδόσεις!

Η τελευταία διαβολοβδομάδα της Euroleague αρχίζει με σπουδαίες μονομαχίες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό κόντρα στους «μεγάλους» της Ισπανίας.

Οι δικοί μας «αιώνιοι» καλούνται να αντιμετωπίσουν τους «αιώνιους» της Ισπανίας σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στροφή στα τελευταία μέτρα του «μαραθωνίου».

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ στο ΣΕΦ (21:15) σε μία μονομαχία όπου οι Πειραιώτες καλούνται να κλειδώσουν οριστικά το πλεονέκτημα έδρας.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κάνοντας το καθήκον της στη Γαλλία με τη Βιλερμπάν (74-82) ανέβηκε στο 23-12 και στην πρώτη θέση, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία με τη Φενέρ.

Μία νίκη πίσω ακολουθούν οι Μαδριλένοι (22-13) καθώς έκαναν βήμα πίσω με την ήττα στη Βιτόρια από την Μπασκόνια (98-96), με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να συνεχίσουν το μεγάλο σερί στο «σπίτι» τους, όπου μετρούν 9 συνεχόμενες νίκες. Τη 10η θα την κυνηγήσουν κόντρα στην ομάδα του Σκαριόλο που διαθέτει το καλύτερο εντός έδρας ρεκόρ (17-1) αλλά με το χειρότερο εκτός έδρας αντίστοιχα των ομάδων της πρώτης δεκάδας (5-12). Για τους «ερυθρόλευκους» η διαβολοβομάδα ολοκληρώνεται στη Σόφια με τη Χάποελ.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο «Palau» της Βαρκελώνης με την Μπαρτσελόνα (21:30) σε έναν νέο «τελικό», σε ένα γήπεδο όπου αγνοεί τη νίκη από το 2013.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν με 20-15 τρέχει για να προλάβει την πρώτη εξάδα και την είσοδο στα Playoffs χωρίς την απρόβλεπτη περιπέτεια των Play In.

Η ήττα στη Σόφια από τη Χάποελ (92-88) δυσκόλεψε το έργο των «πράσινων», οι οποίοι ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο τα έκαναν όλα σωστά παίρνοντας διψήφια διαφορά, όμως απώλεσαν το +11 του 32’, καθώς τα έκαναν όλα λάθος στην τελική ευθεία.

Στο 20-15 βρίσκεται και η Μπάρτσα του Τσάβι Πασκουάλ που επίσης προέρχεται από ήττα, στο Κάουνας από την Ζαλγκίρις (83-71).

Για τους «πράσινους» η διαβολοβδομάδα ολοκληρώνεται στην έδρα της Βαλένθια.

Τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Αυτό που θες από το παιχνίδι σου και στην Euroleague

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.