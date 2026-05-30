Για το βαρύτιμο τρόπαιο Παρί και Άρσεναλ με ειδικά στοιχήματα!

PSG v Arsenal - UEFA Champions League PARIS, FRANCE - MAY 7: Joao Neves 87 of PSG in action against Declan Rice 41 of Arsenal during the UEFA Champions League second leg semi-final match between PSG and Arsenal at Parc des Princes stadium in Paris, France on May 7, 2025. France World. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. PUBLICATIONxNOTxINxTURxUSAxCANxUKxJPNxITAxFRAxAUSxESPxBELxKORxRSAxHKGxNZL Copyright: x2025xAnadoluxMustafaxYalcÄnx

Το κορυφαίο ραντεβού του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου λαμβάνει χώρα στη Βουδαπέστη, όπου η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ διασταυρώνουν τα ξίφη τους με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League (19:00).

Η αναμέτρηση υπόσχεται συγκινήσεις, καθώς φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες που κυριαρχούν τη φετινή σεζόν, αλλά κουβαλούν τελείως διαφορετικά κίνητρα και ιστορικές διαδρομές.

Η Παρί παρατάσσεται στον τελικό με τον αέρα της κατόχου του τίτλου. Έχοντας κατακτήσει το πρώτο Champions League της ιστορίας της το 2025 με το ιστορικό 5-0 επί της Ίντερ, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε επιδιώκει τώρα να εδραιώσει τη δική της ευρωπαϊκή «δυναστεία».

Στόχος των Παριζιάνων είναι να γίνουν η πρώτη ομάδα μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης που πετυχαίνει το back to back και μόλις δεύτερη από το 1992.

Παρά το νωθρό ξεκίνημα στη League Phase, όπου τερμάτισαν στην 11η θέση, οι Γάλλοι μεταμορφώθηκαν στα νοκ-άουτ, αποκλείοντας διαδοχικά τις Μονακό, Τσέλσι, Λίβερπουλ και Μπάγερν Μονάχου, αποδεικνύοντας ότι το πειθαρχημένο τακτικό τους πλάνο ξέρει να παίρνει αποτελέσματα.

Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 1:2.30 X:3.25 2:3.20

Από την άλλη πλευρά, η Άρσεναλ επιστρέφει στην κορυφαία σκηνή έπειτα από 20 ολόκληρα χρόνια, μετά τον χαμένο τελικό του 2006. Οι «Κανονιέρηδες» του Μικέλ Αρτέτα διανύουν μια ονειρική χρονιά, καθώς ταξιδεύουν στην Ουγγαρία έχοντας ήδη στεφθεί πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2004, πετυχαίνοντας τον μεγάλο τους στόχο.

Η πορεία τους στη διοργάνωση υπήρξε υποδειγματική, γράφοντας ιστορία με το απόλυτο «8 στα 8» στη League Phase, προτού ξεπεράσουν τα εμπόδια των Λεβερκούζεν, Σπόρτινγκ και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Μεγάλο όπλο των Λονδρέζων αποτελεί η γρανιτένια άμυνά τους, η οποία κράτησε ανέπαφη την εστία της σε εννέα αναμετρήσεις.

Για την Άρσεναλ, ο τελικός αυτός αποτελεί τη χρυσή ευκαιρία να κατακτήσει το πρώτο Champions League της ιστορίας της και να ολοκληρώσει ένα ιστορικό double, ενώ για την Παρί είναι η επιβεβαίωση της απόλυτης κυριαρχίας της.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI
