Παρί – Άρσεναλ: 0% γκανιότα και σούπερ «Ενισχυμένα» Bet Builders στον τελικό του Champions League

Η Βουδαπέστη φιλοξενεί σήμερα το απόγευμα (19:00) έναν τελικό που συνδυάζει ιστορία, φιλοδοξία και δύο διαφορετικές ποδοσφαιρικές φιλοσοφίες. Η σούπερ επιθετική κάτοχος του τροπαίου Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την πιο ορθολογική πρωταθλήτρια Αγγλίας, με φόντο το βαρύτερο τρόπαιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Για τους Παριζιάνους το διακύβευμα είναι η διατήρηση των σκήπτρων και η είσοδος σε ένα εξαιρετικά κλειστό κλαμπ ομάδων που έχουν κατακτήσει διαδοχικά Champions League. Για την Άρσεναλ, πρόκειται για την δεύτερη ευκαιρία της να κατακτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της το τρόπαιο που λείπει από τη συλλογή της.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε έφτασε ξανά στον τελικό χάρη στην εκρηκτική επιθετική της λειτουργία. Με 44 γκολ στη φετινή διοργάνωση, η Παρί βρίσκεται μία ανάσα από ιστορικό ρεκόρ παραγωγικότητας και απέκλεισε διαδοχικά ισχυρούς αντιπάλους όπως η Τσέλσι, η Λίβερπουλ και η Μπάγερν. Ο Κβαρατσχέλια πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν, ενώ οι Ντεμπελέ και Ντουέ προσφέρουν ταχύτητα και δημιουργία σε μία ομάδα που σπάνια μένει μακριά από το γκολ.

Στην αντίπερα όχθη, η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα έφτασε μέχρι εδώ χτίζοντας πάνω στην αμυντική της συνέπεια. Οι «Κανονιέρηδες» παραμένουν αήττητοι στη διοργάνωση, έχουν κρατήσει εννέα φορές ανέπαφη την εστία τους και απέκλεισαν ομάδες όπως η Λεβερκούζεν, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η Ατλέτικο Μαδρίτης. Η παρουσία των Ράις, Έντεγκααρντ και Σάκα δίνει ποιότητα και ισορροπία σε ένα σύνολο που φέτος έχει δείξει ότι ξέρει να ελέγχει τον ρυθμό των μεγάλων αγώνων.

Η ιδιαιτερότητα του τελικού είναι ότι φέρνει αντιμέτωπες τις πρωταθλήτριες Γαλλίας και Αγγλίας, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια σε τελικό Champions League. Παράλληλα, υπάρχει και έντονο στοιχείο «εκδίκησης» για την Άρσεναλ, καθώς η Παρί ήταν εκείνη που την απέκλεισε στους περσινούς ημιτελικούς της διοργάνωσης.

Η εικόνα των δύο ομάδων οδηγεί σε έναν τελικό με ρυθμό και φάσεις. Η Παρί σκοράρει σχεδόν ασταμάτητα, ενώ η Άρσεναλ διαθέτει αρκετή ποιότητα για να βρει κι εκείνη χώρους απέναντι σε μια ομάδα που συχνά παίζει επιθετικά και αφήνει μέτρα στο γήπεδο. Επιπλέον, οι τελικοί των τελευταίων ετών δείχνουν ολοένα και μεγαλύτερη διάθεση για ρίσκο από τις μεγάλες ομάδες όταν το τρόπαιο βρίσκεται τόσο κοντά.

