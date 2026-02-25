Επιστροφή στη Euroleague με ενισχυμένες αποδόσεις!

Η Ζαλγκίρις υποδέχεται στο Κάουνας τον Ολυμπιακό για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν μία αντίδραση μετά την ήττα τους στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό με 79-68.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν έπιασε την απόδοση που θα ήθελε, βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ και δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά τον αντίπαλό του.

Ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε μεν 16 πόντους αλλά αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση και είναι αμφίβολος για το ματς με τη Ζαλγκίρις. Ο Ολυμπιακός θέλει να συνδυάσει την επιστροφή στη Euroleague με μία νίκη.

Άλλωστε την τελευταία φορά είχε επικρατήσει με 92-86 του Ερυθρού Αστέρα στο ΣΕΦ, έχοντας σε πολύ καλό βράδυ τον Βεζένκοφ ο οποίος έβαλε 23 πόντους και «κατέβασε» 8 ριμπάουντ.

Κάπως έτσι οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν να βρίσκονται στη 2η θέση και να είναι ένα από τα φαβορί για να πάρουν πλεονέκτημα έδρας.

Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 1 (+1,5): 1.90 2 (-1,5): 1.90

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή για να δει την κατάσταση των τραυματιών. Οι Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα και η κατάσταση τους θα εκτιμηθεί.

Από την άλλη η Ζαλγκίρις πηγαίνει με ανεβασμένη ψυχολογία στην αναμέτρηση καθώς το Σάββατο (22/2) κατέκτησε το 7ο σερί Κύπελλο της στη Λιθουανία.

Επικράτησε με 101 – 85 της Ρίτας Βίλνιους, έχοντας σε τρομερή κατάστασή τους Μόουζες Ράιτ (27π., 6 ρ.) και Σιλβέν Φρανσίσκο (23π., 10 ασίστ).

Στην Ευρωλίγκα, η ομάδα του Ματσιούλις προέρχεται από μία μεγάλη εντός έδρας νίκη με 93-82 απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Για άλλο ένα ματς ο Ράιτ ήταν από τους διακριθέντες (25π. 6ρ.) και η Ζαλγκίρις μπορεί να ονειρεύεται ακόμα και πλεονέκτημα έδρας.

Με ρεκόρ 16-12 άλλωστε απέχει μόλις μία νίκη από την πρώτη τετράδα και θέλει να την πλησιάσει ακόμα περισσότερο.

Το έργο της απέναντι στον Ολυμπιακό είναι αρκετά δύσκολο, με τον Ολυμπιακό να μοιάζει ως φαβορί.

