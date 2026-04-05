«Ενισχυμένα» Bet Builders και αμέτρητα ειδικά για την Πρεμιέρα των Play Off της Super League

Τα play-offs της Super League κάνουν απόψε πρεμιέρα και η μάχη για τον φετινό πρωταθλητή κορυφώνεται! Στο Φάληρο ο Ολυμπιακός υποδέχεται από τη 2η θέση της βαθμολογίας την πρωτοπόρο ΑΕΚ στην κόντρα που μπορεί να ταράξει τις ισορροπίες του πρωταθλήματος, όμως δεν είναι η μοναδική…

Στη Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα δώσουν το δικό τους μπρα-ντε-φερ, με τους Θεσσαλονικείς να ψάχνουν να μπουν σφήνα ανάμεσα στους δυο πρωτοπόρους και τους Πράσινους να έχουν ως δικό τους στόχο την κορυφαία συγκομιδή σε αυτή τη σειρά αγώνων απέναντι στους μεγάλους αντιπάλους τους.

Βρείτε στην Elabet τις μακροχρόνιες αποδόσεις της πρώτης τετράδας, «Ενισχυμένα» Bet Builders, αμέτρητες επιλογές για την πρεμιέρα των play-offs και ανακαλύψτε τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας!

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 8.75: Ακριβές σκορ 2-1

Στο -2 από την κορυφή ο Ολυμπιακός, φιλοξενεί την πρωτοπόρο ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Το παράθυρο των εθνικών ομάδων προσέφερε τον απαραίτητο χρόνο για ξεκούραση στους δυο μονομάχους, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά αποτελέσματα στο φινάλε της κανονικής περιόδου. Τη στιγμή που η Ένωση ξεμπέρδεψε χωρίς πολλά προβλήματα επικρατώντας 3-0 επί της Κηφισιάς, οι Ερυθρόλευκοι πέταξαν εντός βαθμούς μετά το απρόσμενο 0-0 απέναντι στη Λάρισα.

Ήταν η δεύτερη λευκή ισοπαλία για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Την ίδια στιγμή βέβαια οι Κιτρινόμαυροι μετρούν τρεις σερί ισοπαλίες μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια για τη Super League. Σε ό,τι αφορά τα μεταξύ τους πάντως, το τοπίο είναι αρκετά πιο ξεκάθαρο. Ο Ολυμπιακός άλλωστε έχει αποκτήσει το πάνω χέρι μετρώντας μόλις μια ήττα στις τελευταίες εννέα κόντρες του απέναντι στην ΑΕΚ, ενώ στο «Γ. Καραϊσκάκης» το ρεκόρ του είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό, καθώς τρέχει το εντυπωσιακό 5/5 στις πρόσφατες μεταξύ τους μάχες.

ΑΠΟΔΟΣΗ στο 3.40: Ισοπαλία & Under 4.5 γκολ

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την πορεία του στην κανονική πορεία του πρωταθλήματος με απρόσμενη ήττα στον Βόλο που τον έριξε στην 3η θέση και στο -3 από την κορυφή, σε ένα σοβαρό πλήγμα για τη μάχη που δίνει να κατακτήσει τον φετινό τίτλο. Περισσότερο από το αποτέλεσμα βέβαια προβλημάτισε η απόδοση του Δικεφάλου, ο οποίος δεδομένα πραγματοποίησε μια από τις χειρότερες εμφανίσεις του σε ολόκληρη τη σεζόν. Το διάλειμμα των εθνικών έδωσε την ευκαιρία στους Θεσσαλονικείς πάντως να αφήσουν πίσω τους τα όσα έγιναν στο Βόλο, τη στιγμή που μετρούν και σημαντικές επιστροφές με τη διαθεσιμότητα των Κωνσταντέλια και Ζαφείρη.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει με τη δική του ατζέντα στη Θεσσαλονίκη. Η βαριά ήττα με 4-0 από τη Μπέτις στην Ανδαλουσία και ο αποκλεισμός από το Europa League αποτελούν παρελθόν, ενώ στο εγχώριο μέτωπο η κατάσταση μοιάζει πολύ βελτιωμένη τελευταία. Στις προηγούμενες έξι αγωνιστικές η ομάδα του Μπενίτεθ μέτρησε πέντε νίκες στο πρωτάθλημα, αν και στο Κύπελλο αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τον ΠΑΟΚ που επικράτησε και στα δυο ματς με συνολικό σκορ 3-0. Έτσι μάλιστα ο Δικέφαλος ανέβασε το ρεκόρ του στις τέσσερις νίκες στα προηγούμενα πέντε ματς απέναντι τους Πράσινους, οι οποίοι όμως θα παίξουν για να κλείσουν τη χρονιά με την καλύτερη δυνατή εντύπωση…

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

