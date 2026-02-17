ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Champions & Europa League: «Ενισχυμένοι» Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός & ΠΑΟΚ να προκριθούν στους 16 | Pamestoixima.gr

Οι ευρωπαϊκές βραδιές επιστρέφουν με Champions League και Europa League, και το Pamestoixima.gr ανεβάζει την ένταση με super ενισχυμένες αποδόσεις*, ειδικά μακροχρόνια και πλούσια έπαθλα* για τις ελληνικές ομάδες.

Στο Champions League, ο Ολυμπιακός δίνει τη δική του μάχη απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν (18/02). Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Θέλτα (19/02), ενώ ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Βικτόρια Πλζεν (19/02), με όλη τη δράση να προβάλλεται ζωντανά στην COSMOTE TV.

Super ενισχυμένη απόδοση* πρόκρισης | Pamestoixima.gr

Η μεγάλη combo προσφορά* για τις ελληνικές ομάδες:

  • Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ & Παναθηναϊκός να προκριθούν στους 16 των ευρωπαϊκών διοργανώσεων 18.00* από 11.50

Παράλληλα, στο Pamestoixima.gr βρίσκεις 16 super boosted* αγορές, τόσο για κάθε αγώνα ξεχωριστά όσο και συνολικά για την ευρωπαϊκή πορεία των ομάδων στο Champions League.

Ειδικά μακροχρόνια για τις ελληνικές ομάδες | Pamestoixima.gr

Διαλέγεις ανάμεσα από αμέτρητες αγορές για τις ελληνικές συμμετοχές στην Ευρώπη όπως:

  • Πρώτο γκολ (και οι 3 ομάδες να σκοράρουν πρώτες)
  • Αριθμός ελληνικών ομάδων που θα προκριθούν από τα νοκ άουτ
  • Over/Under συνολικά γκολ ελληνικών ομάδων

Δωρεάν COSMOTE TV & δώρα* γνωριμίας | Pamestoixima.gr

Με την προσφορά γνωριμίας του Pamestoixima.gr απολαμβάνεις δωρεάν για 2 μήνες όλο το πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο της COSMOTE TV με τον promo code COSMOTETV, μαζί με 3.000 δώρα* χωρίς κατάθεση.

Με το Pamestoixima.gr βλέπεις κάθε ευρωπαϊκή μάχη σε Champions και Europa League live και ταυτόχρονα διεκδικείς κορυφαίες αποδόσεις* και προσφορές*.

Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν: Έπαθλα* σε κάθε γκολ του αγώνα | Pamestoixima.gr

Κάνεις τις προβλέψεις σου στο Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν και κερδίζεις μοναδικά έπαθλα*. Παράλληλα, παίρνεις δώρα* σε κάθε γκολ του αγώνα, για ακόμη μεγαλύτερη ένταση σε κάθε φάση.

Europa League: Έπαθλα* & δράση | Pamestoixima.gr

Κάνεις τις προβλέψεις σου στα ματς του Europa League και κερδίζεις πλούσια δώρα*, για ακόμα περισσότερες στιγμές διασκέδασης σε κάθε ευρωπαϊκή βραδιά.

Παρακολουθείς τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις δωρεάν στην COSMOTE TV και ζεις κάθε γκολ με μεγαλύτερη αξία στο Pamestoixima.gr, με ενισχυμένες αποδόσεις* και προσφορές* που κρατούν την ένταση στα κόκκινα μέχρι το τελευταίο λεπτό.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. 21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε υπεύθυνα | 

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα