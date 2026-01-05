ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

bwin: Φενερμπαχτσέ – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*! (06/01)

Με οκτώ αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η… αυλαία της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague. Στις 19:45, o Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Φενερμπαχτσέ και στις 21:15, o Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μιλάνο.

bwin: Φενερμπαχτσέ – Ολυμπιακός με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Με ψυχολογία για το «διπλό»

Με στόχο να συνεχίσει το θετικό του σερί και να προσθέσει ακόμα μία νίκη στο ενεργητικό του, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται απόψε από την Φενερμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη. Η ψυχολογία των «ερυθρολεύκων» είναι στα ύψη μετά το «διπλό» την προηγούμενη αγωνιστική στην έδρα του Παναθηναϊκού και άπαντες θέλουν να κάνουν το 4×4 και να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο τις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Με ρεκόρ 11-7 και με ματς λιγότερο, η ομάδα του Μπαρτζώκα βρίσκεται στην 7η θέση. Μία νίκη παραπάνω (12-6) έχει η Φενερμπαχτσέ, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο δίμηνο. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους μετρά εννέα νίκες σε δέκα ματς με αποτέλεσμα να σκαρφαλώσει στην 3η θέση της βαθμολογίας. Τρεις συνεχόμενες νίκες  απολογισμός των Τούρκων, όταν υποδέχονται τον Ολυμπιακό στο «σπίτι» τους.

bwin: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Μιλάνο!

Άμεση αντίδραση

Την επιστροφή τους στις νίκες θα ψάξει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί την Μιλάνο στο “Telekom Center Athens”. Οι «πράσινοι» μετά την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό την προηγούμενη αγωνιστική θέλουν τη νίκη που θα τους κρατήσει στην πρώτη πεντάδα του βαθμολογικού πίνακα. Από τρεις συνεχόμενες ήττες προέρχεται η Μιλάνο, η οποία με ρεκόρ 9-10 βρίσκεται στην 12η θέση. Οι Ιταλοί πάνω που έδειξαν ότι είχαν βρει ρυθμό φανέρωσαν σημάδια αδυναμίας και η αποψινή τους αποστολή είναι αρκετά δύσκολη για να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Κάτι που αποδεικνύεται και από την πρόσφατη προϊστορία των δύο ομάδων, με τη Μιλάνο να μετρά τρεις διαδοχικές ήττες στην έδρα του «τριφυλλιού».

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ & ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΜΙΛΑΝΟ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα