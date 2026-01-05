bwin: Φενερμπαχτσέ – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*! (06/01)

Με οκτώ αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η… αυλαία της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague. Στις 19:45, o Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Φενερμπαχτσέ και στις 21:15, o Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μιλάνο.

Με ψυχολογία για το «διπλό»

Με στόχο να συνεχίσει το θετικό του σερί και να προσθέσει ακόμα μία νίκη στο ενεργητικό του, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται απόψε από την Φενερμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη. Η ψυχολογία των «ερυθρολεύκων» είναι στα ύψη μετά το «διπλό» την προηγούμενη αγωνιστική στην έδρα του Παναθηναϊκού και άπαντες θέλουν να κάνουν το 4×4 και να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο τις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Με ρεκόρ 11-7 και με ματς λιγότερο, η ομάδα του Μπαρτζώκα βρίσκεται στην 7η θέση. Μία νίκη παραπάνω (12-6) έχει η Φενερμπαχτσέ, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο δίμηνο. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους μετρά εννέα νίκες σε δέκα ματς με αποτέλεσμα να σκαρφαλώσει στην 3η θέση της βαθμολογίας. Τρεις συνεχόμενες νίκες απολογισμός των Τούρκων, όταν υποδέχονται τον Ολυμπιακό στο «σπίτι» τους.

Άμεση αντίδραση

Την επιστροφή τους στις νίκες θα ψάξει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί την Μιλάνο στο “Telekom Center Athens”. Οι «πράσινοι» μετά την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό την προηγούμενη αγωνιστική θέλουν τη νίκη που θα τους κρατήσει στην πρώτη πεντάδα του βαθμολογικού πίνακα. Από τρεις συνεχόμενες ήττες προέρχεται η Μιλάνο, η οποία με ρεκόρ 9-10 βρίσκεται στην 12η θέση. Οι Ιταλοί πάνω που έδειξαν ότι είχαν βρει ρυθμό φανέρωσαν σημάδια αδυναμίας και η αποψινή τους αποστολή είναι αρκετά δύσκολη για να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Κάτι που αποδεικνύεται και από την πρόσφατη προϊστορία των δύο ομάδων, με τη Μιλάνο να μετρά τρεις διαδοχικές ήττες στην έδρα του «τριφυλλιού».

