bwin: 0% Γκανιότα* στο Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα!

Απόψε στην Κωνσταντινούπολη θα διεξαχθεί ο πρώτος ευρωπαϊκός τελικός της σεζόν. Φράιμπουργκ (τυπικά γηπεδούχος) και Άστον Βίλα θα μπουν στο Besiktas Park, για να διεκδικήσουν την κούπα του Europa League.

bwin: Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Βραδιά κούπας

Τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο διεκδικεί απόψε (22:00) η Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη και κόντρα στην Άστον Βίλα. Οι «χωριάτες» θέλουν να κάνουν… χώρο στην τροπαιοθήκη τους και να προσθέσουν το Europa League, δίπλα στο Κύπελλο Πρωταθλητριών του 1982. Η γερμανική ομάδα θα χρειαστεί να διαχειριστεί την απουσία του Σουζούκι, βασικού επιτελικού μέσου. Ο Ιάπωνας διεθνής φέτος μετρά σε 11 συμμετοχές στη διοργάνωση τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ και δεν θα αγωνιστεί λόγω τραυματισμού. Για τη Βίλα, τελευταία στιγμή αναμένεται να κριθεί η συμμετοχή του χαφ Ονάνα. Στην bwin βρίσκουμε στο 2.75 και σε Ενισχυμένη Απόδοση, να είναι νικήτρια η Άστον Βίλα σε ημίχρονο/τελικό.

bwin: Build A Bet* στο Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα!

Οι αριθμοί του τελικού

Πρώτος τελικός, σε επίπεδο Europa League, που οι δύο φιναλίστ δεν έχουν αντιμετωπίσει ξανά η μία την άλλη. Τελευταία φορά ήταν το 2019-20, όταν η Σεβίλλη επικράτησε 3-2 της Ίντερ. Η Άστον Βίλα αντιμετώπισε δύο γερμανικές ομάδες πέρσι στο Champions League, νικώντας την Μπάγερν Μονάχου (1-0), αλλά και τη Λειψία (3-2). Μετά τη σεζόν 1996-97 και τη Σάλκε, η Φράιμπουργκ αποτελεί την πρώτη γερμανική ομάδα που κάνει… ντεμπούτο σε ευρωπαϊκό τελικό. Συνολικά είναι η 16η. Απόψε θα παίξουν στο Besiktas Park, οι δύο κορυφαίες επιθέσεις του Europa League. Με 28 γκολ ενεργητικό η Άστον Βίλα, κατέγραψε την καλύτερη επίδοση, με την Φράιμπουργκ ν’ ακολουθεί με 25! Οι «χωριάτες» κατάφεραν οκτώ φορές να διατηρήσουν ανέπαφη την εστία τους, περισσότερες από οποιαδήποτε ομάδα, ενώ πρώτοι βρίσκονται και στην κατηγορία των αποκρούσεων με 48. Στην bwin το Ενισχυμένο Build A Bet*, νίκη της Άστον Βίλα, over 3,5 γκολ συνολικά στο ματς και να σκοράρει ο Γουότκινς τιμάται στο 7.50.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ – ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ