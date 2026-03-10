Betsson: Σούπερ προσφορά* στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις!

Η Betsson φέρνει σούπερ προσφορά* για τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων αυτής της εβδομάδας, με το ελληνικό ενδιαφέρον να είναι έντονο για ακόμα μία φορά.

Η δράση εκκινεί την Τρίτη με τέσσερα παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ να είναι προγραμματισμένα, ενώ άλλα τόσα διεξάγονται την Τετάρτη, με το Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης να ξεχωρίζει!

Την Πέμπτη τη σκυτάλη παίρνουν οι αναμετρήσεις για τους «32» του Γιουρόπα και του Κόνφερενς Λιγκ. Οι δύο αναμετρήσεις που δεσπόζουν είναι τα Παναθηναϊκός – Μπέτις και Τσέλιε – ΑΕΚ, όπου οι ελληνικές ομάδες καλούνται να παρουσιαστούν συγκεντρωμένες και να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα που θα αυξήσει κατακόρυφα τις ελπίδες πρόκρισής τους στην επόμενη φάση.

Το ποδόσφαιρο βρίσκεται στο επίκεντρο και η σούπερ προσφορά της Betsson κάνει κάθε στιγμή στο γήπεδο ακόμα πιο συναρπαστική.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΤΗΣ BETSSON ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

Στην Betsson, κάθε μέρα είναι ξεχωριστή, με νέες προσφορές* και εκπλήξεις που συνεχίζονται μέχρι το τέλος όλων των διοργανώσεων!

Επιπλέον, στην Betsson θα βρεις κορυφαίες αγορές στο Στοίχημα, σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις και μοναδικά Τουρνουά Στοιχήματος που ανεβάζουν την αδρεναλίνη!

Betsson: Ένα ποντάρισμα κάνει τη διαφορά!

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις