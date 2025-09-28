ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ανάλυση Αγώνα

ΙΣΠ2
15:00
28.09

ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β – ΚΟΡΔΟΒΑ

Αμυντικές αδυναμίες εκατέρωθεν
1
X
2
Εκτίμηση
Ανοέτα
648
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β - ΚΟΡΔΟΒΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Γιώργος Τεριακής Γιώργος Τεριακής
Ώρα έναρξης: 15:00
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Over 2.5

Απόδοση: 1.89
Απόδοση: 1.89

Τα παλεύει όλα της τα παιχνίδια η Σοσιεδάδ Β, αλλά δεν παίρνει αποτελέσματα εσχάτως. Πιο έμπειρη η Κόρδοβα, θα επιδιώξει μια εκτός έδρας νίκη για να ανακάμψει βαθμολογικά. Οι απουσίες των Βάσκων στην άμυνα, με οδηγούν στα γκολ, αφού η απόδοση στο διπλό δεν είναι κάνα κελεπούρι. Στο 1.89 το Over 2,5 στη Winmasters.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β - ΚΟΡΔΟΒΑ

Facts Αγώνα

  • G/G & Over 2,5 τα 4 τελευταία παιχνίδια της Σοσιεδάδ Β.
  • G/G & Over 2,5 τα 5/6 παιχνίδια της Κόρδοβα.

Δείτε τα προγνωστικά Β Ισπανίας.

ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β
Ρεπορτάζ

Τρίτη ήττα στο πρωτάθλημα για τη Σοσιεδάδ Β, η οποία δεν κερδίζει από την πρεμιέρα, έχασε 2-1 από την Έιμπαρ στο μίνι γειτονικό ντέρμπι.

Πίσω στο σκορ από αυτογκόλ του Γιον Μπάλδα στο 37’, είχε χαμένο τετ-α-τετ με τον Μίκελ Ροδρίγκεθ στο 47’ και δέχθηκε δεύτερο στο 58’. Γλίτωσε από δοκάρι στη συνέχεια, για να μειώσει με τέρμα του Μίκελ Ροδρίγκεθ στο 90+3’.

Παρότι η βαθμολογική της συγκομιδή είναι μικρή, η εικόνα της δεν είναι άσχημη ως τώρα. Στερείται όμως βάθους στο ρόστερ κι εμπειρίας.

Αγωνιστικά Νέα

Χάνει δεύτερο ο αριστερός μπακ Μπεΐτια, λείπει με την Εθνική Ιαπωνίας U20 ο στόπερ Κίτα. Με δεδομένο πως λείπει με την πρώτη ομάδα ο Λεμπαρμπιέ, ο Ανσοτέγκι κάλεσε στην αποστολή τρεις στόπερ από την 3η ομάδα. Εκτός αν θυμηθεί τα νιάτα του και παίξει αυτός…

ΚΟΡΔΟΒΑ
Ρεπορτάζ

Η Κόρδοβα στάθηκε όρθια απέναντι στη Ράθινγκ Σανταντέρ, παίρνοντας ισοπαλία 2-2, σε ένα ματς που έμοιαζε χαμένο, αφού ήταν πίσω με 0-2 κι έπαιζε και με παίκτη λιγότερο. Συνολικά πάντως δεν άξιζε να χάσει έχοντας 24-9 τελικές και 2,24-1,74 xGoals.

Δέχθηκε το πρώτο γκολ στο 51’ και το δεύτερο δέκα λεπτά αργότερα. Μείωσε με τον Βιλαράσα στο 73’, όμως πέντε λεπτά αργότερα έμεινε με δέκα παίκτες. Δεν τα παράτησε παρ’ όλα αυτά, πίεσε κι έφτασε στην ισοφάριση με πέναλτι του Καραθέδο στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στήριξη από τον κόουτς Ιβάν Άνια στον έμπειρο φορ Σέρχι Γκουαρδιόλα, που ακόμη ψάχνει το πρώτο του γκολ, μετά την επιστροφή του το καλοκαίρι στον σύλλογο που τον ανέδειξε.

Αγωνιστικά Νέα

Τιμωρημένος ο καλός εξτρέμ Χακόμπο. Παραμένουν εκτός ο δεξιός μπακ Αλμπαράν για προσωπικό ζήτημα και ο αριστερός μπακ Αλθέδο λόγω τραυματισμού, μακροχρόνια απών ο εξτρέμ Αντίλσον.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

