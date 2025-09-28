Ρεπορτάζ

Τρίτη ήττα στο πρωτάθλημα για τη Σοσιεδάδ Β, η οποία δεν κερδίζει από την πρεμιέρα, έχασε 2-1 από την Έιμπαρ στο μίνι γειτονικό ντέρμπι.

Πίσω στο σκορ από αυτογκόλ του Γιον Μπάλδα στο 37’, είχε χαμένο τετ-α-τετ με τον Μίκελ Ροδρίγκεθ στο 47’ και δέχθηκε δεύτερο στο 58’. Γλίτωσε από δοκάρι στη συνέχεια, για να μειώσει με τέρμα του Μίκελ Ροδρίγκεθ στο 90+3’.

Παρότι η βαθμολογική της συγκομιδή είναι μικρή, η εικόνα της δεν είναι άσχημη ως τώρα. Στερείται όμως βάθους στο ρόστερ κι εμπειρίας.