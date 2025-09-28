Ρεπορτάζ

Μετά το διπλό στο «Σαρδινέρο», η Κουλτουράλ υποδεχόταν με μεγάλες φιλοδοξίες την Καστεγιόν, ευελπιστώντας στο 2/2. Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ, χάνοντας δίκαια με 1-3.

Πλήρωσε το κάκιστο ξεκίνημα, καθώς έμεινε πίσω στο 8ο λεπτό και δέχθηκε δεύτερο στο 11’ από κόρνερ. Ξύπνησε κάπως στο β’ και μείωσε με τον Μάνου Χούστο στο 64’, όμως δέχθηκε και τρίτο τέρμα στο 82’, ενώ έμεινε και με δέκα στο 89’.

Η ήττα έφερε εξελίξεις, καθώς ο Ραούλ Γιόνα απολύθηκε από την τεχνική ηγεσία. Μετά την αρνητική απάντηση του Γκιγιέρμο Ρόμο Φερνάντεθ, η διοίκηση στράφηκε στον Χοσέ Άνχελ Θιγάντα, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση και ντεμπουτάρει στο «Θορίγια».