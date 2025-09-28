ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΙΣΠ2
19:30
28.09

ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ – ΛΕΟΝΕΣΑ

Πρώτη Θιγάντα στο ντέρμπι
1
X
2
Εκτίμηση
Χοσέ Θορίγια
124
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ - ΛΕΟΝΕΣΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Γιώργος Τεριακής Γιώργος Τεριακής
Ώρα έναρξης: 19:30

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2 AH +1

Απόδοση: 2.13
winmasters Παίξε νόμιμα

Γελάνε και τα τσιμέντα του «Θορίγια» με το 1.40 στον άσο της Βαγιαδολίδ. Δεν λέω, μπορεί να επιβεβαιωθεί, αλλά σε τέτοια απόδοση δεν παίζεται. Ένα παραπάνω από τη στιγμή που η Κουλτουράλ έχει ντεμπούτο νέου προπονητή, του έμπειρου Βάσκου «Κούκο» Θιγάντα. Έχει βέβαια και αρνητική παράδοση στην έδρα των Πουθελάνος. Παίζεται το διπλό με ασιατικό χάντικαπ +1 στο 2.13 της Winmasters.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ - ΛΕΟΝΕΣΑ

Facts Αγώνα

  • Γειτονικό ντέρμπι της περιφέρειας Καστίλλης-Λεόν. Με 600 οπαδούς η Κουλτουράλ.
  • Παράδοση: 6-1-1, μοναδικό διπλό το 1943.
  • Over 2,5 τα 6/7 τελευταία μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης.
  • Under 2,5 τα 4/6 παιχνίδια της Βαγιαδολίδ.

Δείτε τα προγνωστικά Β Ισπανίας.

ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ
Ρεπορτάζ

Η Βαγιαδολίδ γνώρισε την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα, χάνοντας με 2-0 από την Αλμπαθέτε εκτός έδρας.

Κινδύνεψε αρκετά στο πρώτο ημίχρονο, είχε κι εκείνη τις στιγμές της, γλίτωσε από δοκάρι στο 52’, αλλά στο 60’ έμεινε πίσω στο σκορ. Αντί να πιέσει εκείνη στη συνέχεια, η αντίπαλος είχε νέο δοκάρι στο 84’ και στο 90’ ήρθε και το δεύτερο γκολ.

Αγωνιστικά Νέα

Φρέσκο πρόβλημα ο σημαντικός χαφ Γιούριτς, ο οποίος είναι πρώτος σε αναχαιτήσεις στην κατηγορία. Παραμένουν εκτός ο φορ Μάρκος Αντρέ, ο μεσοεπιθετικός Τσούκι και ο στόπερ Ζαουάμπ, ερωτηματικό ο χαφ Μαρότο.

ΛΕΟΝΕΣΑ
Ρεπορτάζ

Μετά το διπλό στο «Σαρδινέρο», η Κουλτουράλ υποδεχόταν με μεγάλες φιλοδοξίες την Καστεγιόν, ευελπιστώντας στο 2/2. Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ, χάνοντας δίκαια με 1-3.

Πλήρωσε το κάκιστο ξεκίνημα, καθώς έμεινε πίσω στο 8ο λεπτό και δέχθηκε δεύτερο στο 11’ από κόρνερ. Ξύπνησε κάπως στο β’ και μείωσε με τον Μάνου Χούστο στο 64’, όμως δέχθηκε και τρίτο τέρμα στο 82’, ενώ έμεινε και με δέκα στο 89’.

Η ήττα έφερε εξελίξεις, καθώς ο Ραούλ Γιόνα απολύθηκε από την τεχνική ηγεσία. Μετά την αρνητική απάντηση του Γκιγιέρμο Ρόμο Φερνάντεθ, η διοίκηση στράφηκε στον Χοσέ Άνχελ Θιγάντα, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση και ντεμπουτάρει στο «Θορίγια».

Αγωνιστικά Νέα

Τιμωρημένος ο μπακ Ιβάν Καλέρο, τραυματίας ο στόπερ Φόρνος, παραμένει εκτός ο αριστερός μπακ Σατρούστεγκι. Μακροχρόνια απόντες ο μεσοεπιθετικός Ράφα Τρεσάκο και ο χαφ Μαέστρε. Έλειψε κι επιστρέφει ο στόπερ Μπάρζιτς.

Σημερινές Αναλύσεις

  • Σπόρτινγκ Χιχόν - Αλμπαθέτε
    Σπόρτινγκ Χιχόν Σπόρτινγκ Χιχόν
    Αλμπαθέτε Αλμπαθέτε
  • Ουέσκα - Γρανάδα
    Ουέσκα Ουέσκα
    Γρανάδα Γρανάδα
  • Κάντιθ - Θέουτα
    Κάντιθ Κάντιθ
    Θέουτα Θέουτα
  • Σοσιεδάδ Β - Κόρδοβα
    Σοσιεδάδ Β Σοσιεδάδ Β
    Κόρδοβα Κόρδοβα
  • Μπούργκος - Μάλαγα
    Μπούργκος Μπούργκος
    Μάλαγα Μάλαγα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα