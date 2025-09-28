Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ - ΛΕΟΝΕΣΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 2 AH +1
Γελάνε και τα τσιμέντα του «Θορίγια» με το 1.40 στον άσο της Βαγιαδολίδ. Δεν λέω, μπορεί να επιβεβαιωθεί, αλλά σε τέτοια απόδοση δεν παίζεται. Ένα παραπάνω από τη στιγμή που η Κουλτουράλ έχει ντεμπούτο νέου προπονητή, του έμπειρου Βάσκου «Κούκο» Θιγάντα. Έχει βέβαια και αρνητική παράδοση στην έδρα των Πουθελάνος. Παίζεται το διπλό με ασιατικό χάντικαπ +1 στο 2.13 της Winmasters.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ - ΛΕΟΝΕΣΑ
Facts Αγώνα
- Γειτονικό ντέρμπι της περιφέρειας Καστίλλης-Λεόν. Με 600 οπαδούς η Κουλτουράλ.
- Παράδοση: 6-1-1, μοναδικό διπλό το 1943.
- Over 2,5 τα 6/7 τελευταία μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης.
- Under 2,5 τα 4/6 παιχνίδια της Βαγιαδολίδ.
Η Βαγιαδολίδ γνώρισε την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα, χάνοντας με 2-0 από την Αλμπαθέτε εκτός έδρας.
Κινδύνεψε αρκετά στο πρώτο ημίχρονο, είχε κι εκείνη τις στιγμές της, γλίτωσε από δοκάρι στο 52’, αλλά στο 60’ έμεινε πίσω στο σκορ. Αντί να πιέσει εκείνη στη συνέχεια, η αντίπαλος είχε νέο δοκάρι στο 84’ και στο 90’ ήρθε και το δεύτερο γκολ.
Φρέσκο πρόβλημα ο σημαντικός χαφ Γιούριτς, ο οποίος είναι πρώτος σε αναχαιτήσεις στην κατηγορία. Παραμένουν εκτός ο φορ Μάρκος Αντρέ, ο μεσοεπιθετικός Τσούκι και ο στόπερ Ζαουάμπ, ερωτηματικό ο χαφ Μαρότο.
Μετά το διπλό στο «Σαρδινέρο», η Κουλτουράλ υποδεχόταν με μεγάλες φιλοδοξίες την Καστεγιόν, ευελπιστώντας στο 2/2. Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ, χάνοντας δίκαια με 1-3.
Πλήρωσε το κάκιστο ξεκίνημα, καθώς έμεινε πίσω στο 8ο λεπτό και δέχθηκε δεύτερο στο 11’ από κόρνερ. Ξύπνησε κάπως στο β’ και μείωσε με τον Μάνου Χούστο στο 64’, όμως δέχθηκε και τρίτο τέρμα στο 82’, ενώ έμεινε και με δέκα στο 89’.
Η ήττα έφερε εξελίξεις, καθώς ο Ραούλ Γιόνα απολύθηκε από την τεχνική ηγεσία. Μετά την αρνητική απάντηση του Γκιγιέρμο Ρόμο Φερνάντεθ, η διοίκηση στράφηκε στον Χοσέ Άνχελ Θιγάντα, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση και ντεμπουτάρει στο «Θορίγια».
Τιμωρημένος ο μπακ Ιβάν Καλέρο, τραυματίας ο στόπερ Φόρνος, παραμένει εκτός ο αριστερός μπακ Σατρούστεγκι. Μακροχρόνια απόντες ο μεσοεπιθετικός Ράφα Τρεσάκο και ο χαφ Μαέστρε. Έλειψε κι επιστρέφει ο στόπερ Μπάρζιτς.