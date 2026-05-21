Νικς – Καβαλίερς: Ο Game 2 τελικός της Δύσης με 0% γκανιότα και τα πιο δυνατά Bet Builders

Η Νέα Υόρκη έμοιαζε τελειωμένη. Το «Madison Square Garden» είχε παγώσει, οι Καβαλίερς έλεγχαν απόλυτα τα πάντα στο παιχνίδι και το σκορ στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου έγραφε 71-93. Όλα έδειχναν πως το Game 1 των τελικών της Ανατολής θα εξελισσόταν σε break του Κλίβελαντ. Κανείς όμως δεν είχε υπολογίσει την παράνοια των playoffs και τον Τζέιλεν Μπράνσον.

Οι Νικς γύρισαν από το -22 και πήραν μια ιστορική νίκη με 115-104 στην παράταση, στην μεγαλύτερη ανατροπή playoff στην ιστορία τους. Ταυτόχρονα, πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη ανατροπή τέταρτης περιόδου στην ιστορία των NBA playoffs από τότε που καταγράφονται αναλυτικά τα δεδομένα.

Το παιχνίδι άλλαξε ολοκληρωτικά μέσα σε λίγα λεπτά. Οι Καβαλίερς είχαν κυριαρχήσει για σχεδόν τρεις περιόδους, εκμεταλλευόμενοι την αστοχία των Νικς από την περιφέρεια και την έλλειψη ρυθμού που έδειχνε η ομάδα της Νέας Υόρκης μετά από εννιά ημέρες αγωνιστικής απραξίας. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ έκανε ό,τι ήθελε επιθετικά, η άμυνα του Κλίβελαντ έκλεινε σωστά τους διαδρόμους και τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε.

Κι όμως, η έδρα άρχισε ξανά να “ζωντανεύει” όταν ο Μπράνσον πήρε προσωπικά την υπόθεση. Ο ηγέτης των Νικς σκόραρε ασταμάτητα, πίεσε σε κάθε κατοχή και μετέτρεψε ένα χαμένο βράδυ σε μπασκετικό έπος. Τελείωσε το ματς με 38 πόντους, εκ των οποίων οι 17 ήρθαν στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας και στην παράταση. Δίπλα του, ο Μικάλ Μπρίτζες έβαλε μεγάλα σουτ, ο Καρλ-Άντονι Τάουνς μάζεψε 13 ριμπάουντ και οι Νικς έτρεξαν ένα απίστευτο επιμέρους 44-11 μέχρι το τέλος.

Οι Καβαλίερς “κατέρρευσαν” πνευματικά. Από τη στιγμή που το προβάδισμα έπεσε κάτω από τους δέκα πόντους, η πίεση άλλαξε πλευρά. Ο Μίτσελ έμεινε από λύσεις στην τέταρτη περίοδο, ο Χάρντεν δεν βοήθησε σχεδόν καθόλου δημιουργικά και το Κλίβελαντ άρχισε να παίζει με φόβο. Το τρίποντο του Σαμ Μέριλ στην τελευταία κατοχή μπήκε και… βγήκε, το ματς οδηγήθηκε στην παράταση και εκεί οι Νικς μπήκαν με 9-0 σερί για να ολοκληρώσουν μια από τις πιο τρελές ανατροπές που έχουμε δει σε τελικούς περιφέρειας.

Η ψυχολογία πλέον βρίσκεται ολοκληρωτικά με την πλευρά των Νικς. Το Κλίβελαντ ξέρει πως πέταξε μια τεράστια ευκαιρία μέσα από τα χέρια του και καλείται να αντιδράσει άμεσα πριν η σειρά ξεφύγει. Από την άλλη, η Νέα Υόρκη δείχνει να έχει αποκτήσει αυτό το στοιχείο ομάδας που δεν σταματά να πιστεύει ποτέ, ακόμα και όταν όλα μοιάζουν χαμένα.

