ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ - ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1Χ & G/G
Αντίδραση ψάχνει η Σπόρτινγκ κι ευελπιστεί να πάρει την ώθηση από τον κόσμο της, για να επιστρέψει στις νίκες. Η Αλμπαθέτε με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρώτη της νίκη, μπορεί να κοντράρει. Ματς για όλα, κάτι σε 1Χ & G/G στο 2.57 της Winmasters, το οποίο καλύπτει πολλά ενδεχόμενα.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ - ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ
Facts Αγώνα
- Παράδοση: 12-3-6.
- G/G & Over 2,5 τα 5/6 τελευταία μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας.
- G/G & Over 2,5 τα 4/6 παιχνίδια της Αλμπαθέτε.
Τρίτη ήττα στη σειρά για τη Σπόρτινγκ Χιχόν, έχασε με 2-1 από την Αλμερία με ανατροπή, έχοντας παράπονα από τη διαιτησία, καθώς τελείωσε το ματς με 9 παίκτες.
Προηγήθηκε στο 24’ με τον Γκασπάρ Κάμπος και γενικότερα δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Στο 51’ όμως έμεινε με δέκα παίκτες και το σκηνικό άλλαξε. Ισοφαρίστηκε 4 λεπτά αργότερα και κλείστηκε στα καρέ της, για να δεχθεί αρκετές φάσεις και την ανατροπή στο 85’. Προσπάθησε κάπως στη συνέχεια, αλλά είχε εκνευρισμό και μία ακόμη αποβολή στο 90+11’.
Τιμωρημένοι ο δεξιός μπακ Γκίγιε Ρόσας και ο χαφ Άλεξ Κορεδέρα, παραμένει τραυματίας ο στόπερ Έρικ Κουρμπέλο. Σταθερά εκτός ο χαφ Χεσούς Μπερνάλ, επιστρέφουν στην αποστολή ο χαφ Λουμ και ο εξτρέμ Αμαντού.
Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα για την Αλμπαθέτε και μάλιστα με εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στη μέχρι πρότινος αήττητη Βαγιαδολίδ. Οι Μαντσέγος επικράτησαν δίκαια με 2-0 στην έδρα τους και πανηγύρισαν έτσι το πρώτο τρίποντο, που τόσο πολύ αναζητούσαν.
Κυρίαρχος η «Άλμπα» από το ξεκίνημα, είχε αρκετές ευκαιρίες, δοκάρι με τον Πουέρτς στο 52’ και τελικά προηγήθηκε με τον Άγους Μεδίνα στο 60ό λεπτό. Αντί να δεχθεί πίεση στη συνέχεια, ήταν εκείνη που είχε νέο δοκάρι με τον Μορθίγιο στο 84’ και πέτυχε δεύτερο γκολ με τον Λάθο στο 90’.
Παραμένει τιμωρημένος ο φορ Ιχίνιο, τραυματίας ο χαφ Αντόνιο Πατσέκο, ενώ νοκ-άουτ τέθηκε ο εξτρέμ Βίκτορ Βαλβέρδε.