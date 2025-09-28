Ρεπορτάζ

Τρίτη ήττα στη σειρά για τη Σπόρτινγκ Χιχόν, έχασε με 2-1 από την Αλμερία με ανατροπή, έχοντας παράπονα από τη διαιτησία, καθώς τελείωσε το ματς με 9 παίκτες.

Προηγήθηκε στο 24’ με τον Γκασπάρ Κάμπος και γενικότερα δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Στο 51’ όμως έμεινε με δέκα παίκτες και το σκηνικό άλλαξε. Ισοφαρίστηκε 4 λεπτά αργότερα και κλείστηκε στα καρέ της, για να δεχθεί αρκετές φάσεις και την ανατροπή στο 85’. Προσπάθησε κάπως στη συνέχεια, αλλά είχε εκνευρισμό και μία ακόμη αποβολή στο 90+11’.