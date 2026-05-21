Ματσάρες για όλα τα γούστα με ειδικά στοιχήματα!

Γεμάτο πρόγραμμα για άλλη μία ημέρα στα πρωταθλήματα που βαδίζουν προς το τέλος τους.

Η Super League ρίχνει την αυλαία της με κάθε επισημότητα, με την τελευταία αγωνιστική των Playouts.

Η μάχη για τον υποβιβασμό κρίθηκε οριστικά, με ΑΕΛ Novibet και Πανσερραϊκό να αποχαιρετούν τα «σαλόνια», σε αντίθεση με τον Αστέρα Τρίπολης που κέρδισε την ανανέωση της παρουσίας του στη μεγάλη κατηγορία.

Παρ’ όλα αυτά οι αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, όπως στο Περιστέρι όπου ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό (18:00).

Η ομάδα του Περιστερίου θα τερματίσει στην 9η θέση της κατάταξης και ως άτυπη πρώτη του μίνι πρωταθλήματος παρά την ήττα με 2-1 στη Λάρισα την προηγούμενη αγωνιστική και θέλει να κλείσει τη χρονιά με «τρίποντο».

Αντίστοιχα με ένα θετικό αποτέλεσμα θέλει να κλείσει την τριετία της επιστροφής στα «σαλόνια» ο Πανσερραϊκός που μένοντας στο 1-1 με τον Παναιτωλικό, απώλεσε κάθε ελπίδα να διεκδικήσει την παραμονή του.

Στη Γερμανία, ο «μαραθώνιος» των 34 αγωνιστικών ολοκληρώθηκε και πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη μάχη της σωτηρίας, με τη Βόλφσμπουργκ να υποδέχεται την Πάντερμπορν (21:30) στο πρώτο μεταξύ τους μπαράζ παραμονής/υποβιβασμού, με τον επαναληπτικό να είναι στην έδρα της δεύτερης στις 25/5.

Οι «λύκοι» του Κουλιεράκη με το 1-3 επί της Ζαν Πάουλι τερμάτισαν στη 16η θέση και θα έχουν αυτή τη δεύτερη ευκαιρία σωτηρίας απέναντι στην 3η της 2. Bundesliga, Πάντερμπορν που έκλεισε τον δικό της «μαραθώνιο» με νίκη επί της Ντάρμσταντ (0-2).

Στην ολλανδική Eredivisie τα Playoffs κρίνουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, με τον Άγιαξ να αντιμετωπίζει την Γκρόνινγκεν (19:45) στον ημιτελικό με φόντο το Europa League.

Ο Αίαντας τερμάτισε στην 5η θέση με 56 βαθμούς, ενώ η Γκρόνινγκεν 9η αντίστοιχα με 48 βαθμούς.

