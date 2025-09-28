ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΣΠ2
22:00
28.09

ΟΥΕΣΚΑ – ΓΡΑΝΑΔΑ

Χωρίς νίκη οι Ανδαλουσιάνοι
1
X
2
ΟΥΕΣΚΑ - ΓΡΑΝΑΔΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Γιώργος Τεριακής Γιώργος Τεριακής
Ώρα έναρξης: 22:00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: X

Απόδοση: 3.20
winmasters Παίξε νόμιμα

Η Γρανάδα έδειξε πιο συμμαζεμένη στο Μπούργος και θα προσπαθήσει να πάρει αποτέλεσμα και σε μία ακόμη δύσκολη έδρα όπως είναι το «Αλκοράθ». Ομάδα που τα δίνει όλα η Ουέσκα και θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Ζαριά στην ισοπαλία του 3.20 στη Winmasters.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΕΣΚΑ - ΓΡΑΝΑΔΑ

Facts Αγώνα

  • Παράδοση: 2-3-0.
  • G/G τα 6/10 μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας, όπως και τα 4/5 στο «Αλκοράθ».
  • Η Γρανάδα μετράει 4/6 Over 2,5 στο φετινό πρωτάθλημα.

Δείτε τα προγνωστικά Β Ισπανίας.

ΟΥΕΣΚΑ
Ρεπορτάζ

Η Ουέσκα δεν μπόρεσε να προβάλει αντίσταση στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια στο «Ριαθόρ», γνωρίζοντας τη συντριβή με 4-0.

Πίσω στο σκορ μόλις στο 8ο λεπτό με αυτογκόλ του Καρίγιο, δέχθηκε άλλα δύο πριν βγει το ημίχρονο, στο 34’ και το 45+4’. Τυπική διαδικασία το δεύτερο μέρος, όπου και πάλι ήταν σε παθητικό ρόλο, δεχόμενη και τέταρτο γκολ στο 76’. Έκανε 6 τελικές, καμία εντός στόχου.

Αγωνιστικά Νέα

Έλειψε και λογικά επιστρέφει ο στόπερ Πουλίδο. Σταθερά εκτός ο χαφ Χάβι Μιέρ και ο αριστερός μπακ/χαφ Τζόρντι Μαρτίν.

ΓΡΑΝΑΔΑ
Ρεπορτάζ

Τον δεύτερο βαθμό της στο πρωτάθλημα πήρε η Γρανάδα, η οποία απέσπασε δίκαιη ισοπαλία 1-1 στη δύσκολη έδρα της Μπούργος.

Περιόρισε σημαντικά τα ατού της αντιπάλου, έβγαλε χωρίς πολλή πίεση το πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να προηγηθεί στο 66’ με τον Άλεξ Σολά. Η χαρά δεν κράτησε για πολύ, αφού στο 72’ ήρθε η ισοφάριση από στατική φάση. Πιέστηκε έκτοτε, όμως κράτησε το 1-1 ως το τέλος.

Αγωνιστικά Νέα

Μπήκε στην αποστολή, αλλά δεν βρίσκεται στο 100% ο φορ Μπουλντίνι, που έλειψε στα δύο τελευταία.

