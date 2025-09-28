Ρεπορτάζ

Η Ουέσκα δεν μπόρεσε να προβάλει αντίσταση στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια στο «Ριαθόρ», γνωρίζοντας τη συντριβή με 4-0.

Πίσω στο σκορ μόλις στο 8ο λεπτό με αυτογκόλ του Καρίγιο, δέχθηκε άλλα δύο πριν βγει το ημίχρονο, στο 34’ και το 45+4’. Τυπική διαδικασία το δεύτερο μέρος, όπου και πάλι ήταν σε παθητικό ρόλο, δεχόμενη και τέταρτο γκολ στο 76’. Έκανε 6 τελικές, καμία εντός στόχου.