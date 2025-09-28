ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΣΠ2
17:15
28.09

ΚΑΝΤΙΘ – ΘΕΟΥΤΑ

Βλέπουν κορυφή οι Καδιτάνος
1
X
2
Εκτίμηση
Νουέβο Μιραντίγια
109
  Εκτίμηση
  Αποδόσεις
  Ανάλυση
  Στατιστικά

ΚΑΝΤΙΘ - ΘΕΟΥΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Γιώργος Τεριακής Γιώργος Τεριακής
Ώρα έναρξης: 17:15

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1Χ & Over 1,5

Απόδοση: 1.68
winmasters Παίξε νόμιμα

Η Κάδιθ θέλει να συνεχίσει το αήττητο σερί της, όμως δεν θα είναι απλό. Η Θέουτα ξεψάρωσε στην κατηγορία και κάνει ζημιές. Ναι μεν προβάδισμα στον άσο του 1.80, όμως δεν είναι για πολλά-πολλά. Εναλλακτικά στο 1Χ & Over 1,5 στο 1.68 της Winmasters.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΝΤΙΘ - ΘΕΟΥΤΑ

Facts Αγώνα

  • Γειτονική μονομαχία, πήρε 380 εισιτήρια η Θέουτα και εξαντλήθηκαν.
  • Παράδοση: 13-3-2, τελευταίο διπλό το 1967, έκτοτε 4-1-0.
  • Under 2,5 τα 4 τελευταία μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας.
  • Under 2,5 τα 4/6 παιχνίδια της Κάδιθ.
  • Over 2,5 τα 4/6 παιχνίδια της Θέουτα.

Δείτε τα προγνωστικά Β Ισπανίας.

ΚΑΝΤΙΘ
Ρεπορτάζ

Αήττητη για μία ακόμη αγωνιστική παρέμεινε η Κάδιθ, η οποία μάλιστα κέρδισε με 1-0 τη Μάλαγα εκτός έδρας, συνεχίζοντας έτσι την πολύ καλή της πορεία από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Κινδύνεψε στο πρώτο τέταρτο, όμως εκμεταλλεύτηκε λάθος της αντίπαλης άμυνας και προηγήθηκε στο 18’ με τον Σέρχιο Ορτούνιο. Είχε φάσεις και δοκάρι με τον Μιγκέλ Πασκουάλ στο 58’, όμως από εκεί και πέρα πιέστηκε αρκετά, αλλά κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα ως το τέλος.

Αγωνιστικά Νέα

Τραυματίες ο χαφ Χοακίν Γκονθάλεθ και ο μπακ Ντε λα Ρόσα, παραμένουν εκτός ο στόπερ Φάλι και ο γκολκίπερ Νταβίντ Χιλ.

ΘΕΟΥΤΑ
Ρεπορτάζ

Σπουδαία νίκη για τη Θέουτα, δεύτερη φέτος στο «Αλφόνσο Μουρούμπε», επικράτησε 1-0 της Σαραγόσα.

Είχε τεράστια διπλή ευκαιρία για να προηγηθεί στο 15’, με το δεύτερο σουτ του Αλμενάρα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι. Κινδύνεψε κιόλας σε κάποιες περιπτώσεις στη συνέχεια, για να σκοράρει με τον Μάρκος Φερνάντεθ στο 67’, τέρμα που αποδείχθηκε αρκετό να της χαρίσει τη νίκη.

Πέντε παίκτες της έχουν παρελθόν στην Κάδιθ (Μάνου Βαγιέχο, Σάλβι, Μποντιζέ, Μάτος, Μάνου Σάντσεθ), ενώ σε αυτήν πούλησε πρόσφατα τον νεαρό Νιγηριανό εξτρέμ Έφε Αγκαμά.

Το καλοκαίρι νίκησε την Κάδιθ σε φιλικό με 3-0.

Αγωνιστικά Νέα

Τιμωρημένος σε δεύτερο ο προπονητής Χοσέ Χουάν Ρομέρο. Παραμένει τραυματίας ο επιθετικός Χουάντο Ορτούνιο. Εξέτισε ο χαφ Γιάγο Καντέρο.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

