Ρεπορτάζ

Σπουδαία νίκη για τη Θέουτα, δεύτερη φέτος στο «Αλφόνσο Μουρούμπε», επικράτησε 1-0 της Σαραγόσα.

Είχε τεράστια διπλή ευκαιρία για να προηγηθεί στο 15’, με το δεύτερο σουτ του Αλμενάρα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι. Κινδύνεψε κιόλας σε κάποιες περιπτώσεις στη συνέχεια, για να σκοράρει με τον Μάρκος Φερνάντεθ στο 67’, τέρμα που αποδείχθηκε αρκετό να της χαρίσει τη νίκη.

Πέντε παίκτες της έχουν παρελθόν στην Κάδιθ (Μάνου Βαγιέχο, Σάλβι, Μποντιζέ, Μάτος, Μάνου Σάντσεθ), ενώ σε αυτήν πούλησε πρόσφατα τον νεαρό Νιγηριανό εξτρέμ Έφε Αγκαμά.

Το καλοκαίρι νίκησε την Κάδιθ σε φιλικό με 3-0.