Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης με Bet Builder και Σούπερ Αποδόσεις στην Betsson

Ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στο πλαίσιο της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των play-out της Super League. Ματς χωρίς βαθμολογικό κίνητρο, αλλά και οι δύο ομάδες θέλουν να κλείσουν με τον καλύτερο τρόπο.

Τόσο ο Παναιτωλικός όσο και ο Αστέρας Τρίπολης έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στην κατηγορία και θα παίξουν προκειμένου να πάρουν μια νίκη και να πάνε στην off-season με το βλέμμα στη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι Αγρινιώτες μετρούν 6 νίκες, 14 ισοπαλίες και 13 ήττες με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης (26-38 γκολ).

Ο Παναιτωλικός την προηγούμενη αγωνιστική πήρε ισοπαλία 1-1 από τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας. Το γκολ σημείωσε ο 33χρονος Αργεντινός επιθετικός Γκαρσία, σκοράροντας για 3η διαδοχική αγωνιστική. Ο «Τίτορμος» παρέμεινε για 3η συνεχόμενη αγωνιστική αήττητος, με μια νίκη και δύο ισοπαλίες. Νίκησε μόνο στους 2 από τους 11 πιο πρόσφατους αγώνες του, έχασε όμως και μόνο στους 3, με το «Χ» να είναι το συχνότερο σημείο στα παιχνίδια αυτά (έξι). Παράλληλα, παραμένει χωρίς νίκη εδώ και πέντε εντός έδρας αγώνες (3 ισοπαλίες). Οι 3 τελευταίες συναντήσεις του με τον Αστέρα Τρίπολης είχαν γκολ/γκολ.

Ο Αστέρας Τρίπολης, από την άλλη, διέψευσε τα προγνωστικά, καθώς όταν άρχισε η διαδικασία των πλέι άουτ ήταν από τα φαβορί για υποβιβασμό. Ωστόσο, με δύο νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες στις τέσσερις προηγούμενες αγωνιστικές κατάφερε να σωθεί. Το στοίχημα τώρα για την ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου είναι να παραμείνει σε αυτό το μονοπάτι και να κάνει μια ακόμη καλή εμφάνιση προκειμένου να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια πολύ δύσκολη σεζόν. Μετράει από 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες με αντίπαλο τον Παναιτωλικό όσον αφορά τις 6 πιο πρόσφατες συγκρούσεις τους.

