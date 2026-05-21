Χαλ – Μίντλεσμπρο: Αστεράτες επιλογές στη… σκιά του «Spygate»! 💥

Ο τελικός των… 200 εκατομμυρίων λιρών κάνει σέντρα στο «Γουέμπλεϊ». Η Χαλ αντιμετωπίζει τη Μίντλεσμπρο για το «εισιτήριο» ανόδου στην Πρέμιερ Λιγκ, σε μια αναμέτρηση δίχως αύριο στο κουπόνι.

Φέτος, τα πλέι οφ εξελίχθηκαν σε υπόθεση θρίλερ, καθώς η Σαουθάμπτον αποβλήθηκε από τον τελικό εξαιτίας σκανδάλου ποδοσφαιρικής κατασκοπείας! Έτσι, τη θέση της πήρε η Μίντλεσμπρο. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο στοίχημα.

ΧΑΛ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 2.65 1.45

Χαλ – Μίντλεσμπρο αποδόσεις

H Χαλ επικράτησε 2-0 της Μίλγουολ και σε συνδυασμό με τη «λευκή» ισοπαλία του πρώτου αγώνα πήρε την πρόκριση για τον τελικό. Σημαντικό επίτευγμα, υπολογίζοντας πως την περσινή σεζόν σώθηκε την τελευταία στιγμή από τον υποβιβασμό.

Η Μίντλεσμπρο επιστρέφει από το… παράθυρο στα πλέι οφ μετά την τιμωρία της Σαουθάμπτον και δείχνει ικανή να παλέψει μέχρι τέλους για την πολυπόθητη άνοδο στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.

Μελετώντας το σετ αποδόσεων από τις στοιχηματικές εταιρίες, βρίσκουμε σε ρόλο φαβορί τη Μίντλεσμπρο, η οποία διατηρεί ευνοϊκή πρόσφατη παράδοση κόντρα στη Χαλ, με 3 νίκες στα τελευταία 4 μεταξύ τους, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης.

Οριακές καταστάσεις στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά στοιχήματος, με το Over 2,5 να δίνεται στο 1,90.

Χαλ – Μίντλεσμπρο ειδικά στοιχήματα

Θα «πέσουν κορμιά» στο Λονδίνο, εκεί όπου περιμένουμε ένα σκηνικό φουλ έντασης και σκοπιμότητας. Στο προσκήνιο είναι οι δυνατές «μονομαχίες», οπότε αναμένουμε υψηλό line στις κάρτες και πάνω σε αυτό το σκεπτικό έχουμε ξεχωρίσει ένα δυνατό bet builder, όπως και ορισμένα ειδικά στοιχήματα.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 6.30 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 3.55 X+G/G+OVER 7,5 ΚΑΡΤΕΣ 7.25 ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ Η ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ ΜΕ 1 ΓΚΟΛ ΔΙΑΦΟΡΑ 3.45 ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΜΑΚΜΠΕΡΝΙ (ΧΑΛ) 3.60

Χαλ – Μίντλεσμπρο κανάλι

Το σημαντικό ματς ανάμεσα στη Χαλ και τη Μίντλεσμπρο έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση στο Cosmote Sport 3 HD. Σέντρα της αναμέτρησης στις 17:30 το απόγευμα του Σαββάτου κι εσείς δεν ξεχνάτε πως κάθε σχετική πληροφορία τη βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.