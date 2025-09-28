Ανάλυση Αγώνα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ - ΜΑΛΑΓΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1Χ & 1-4 γκολ
Ποντάρει στην έδρα της η Μπούργος, αν και στα δύο τελευταία εκεί έμεινε στην ισοπαλία. Από δύο κολλητές ήττες η Μάλαγα, θα ψάξει αντίδραση, αλλά έχει και πάλι προβλήματα. Ένα κλικ προς έδρα μεριά, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Στο 1.68 το 1Χ & 1-4 γκολ στη Winmasters.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ - ΜΑΛΑΓΑ
Facts Αγώνα
- Παράδοση: 5-2-0.
- Η Μάλαγα δεν σκόραρε στις 5 τελευταίες επισκέψεις της στο Μπούργος.
- G/G τα 4/6 παιχνίδια της Μπούργος.
- Under 2,5 τα 5/6 παιχνίδια της Μάλαγα.
Δεύτερο κολλητό εντός έδρας παιχνίδι για την Μπούργος, που έμεινε στο 1-1 με τη Γρανάδα. Δεν μπόρεσε έτσι να πετύχει δεύτερη συνεχόμενη νίκη, μετά το διπλό στο Χιχόν.
Φλύαρη υπεροχή από το ξεκίνημα, τα βρήκε σκούρα απέναντι στην άμυνα των Ανδαλουσιάνων και στο 66’ έμεινε πίσω στο σκορ. Απάντησε έξι λεπτά αργότερα από στατική φάση με τον Γρέγο Σιέρα, όμως δεν κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή.
Παραμένουν τραυματίες οι εξτρέμ Ιβάν Τσάπελα, Μογιέχο και ο χαφ Μαρθέλο Εσπόσιτο. Ενοχλήσεις και ίσως προφυλαχθεί ο εξτρέμ Κούρο Σάντσεθ.
Η Μάλαγα γνώρισε δεύτερη διαδοχική ήττα, χάνοντας με 0-1 από τη γειτόνισσα Κάδιθ σε ένα ανδαλουσιάνικο ντέρμπι.
Μπήκε δυνατά και έχασε δύο ευκαιρίες για να προηγηθεί, όμως στην πρώτη φάση της αντιπάλου, έπειτα από δικό της λάθος, δέχθηκε το γκολ στο 18’. Γλίτωσε από δοκάρι στο β’, πίεσε αρκετά για την ισοφάριση, είχε φάσεις, όμως δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα.
Οχτώ οι απόντες στην αποστολή. Δεν τα κατάφερε ο νεαρός επιθετικός Αδριάν Νίνιο, παραμένουν τραυματίες ο εξτρέμ Χοακίν Μουνιόθ, ο βασικός χαφ Λουίσμι, ο δεξιός μπακ Πούγκα, ο επιτελικός μέσος Ραμόν Ενρίκεθ και οι στόπερ Άλεξ Παστόρ, Μούσα. Λείπει με την Εθνική Ισπανίας U20 o χαφ Ιθάν Μερίνο.