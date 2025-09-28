Ρεπορτάζ

Δεύτερο κολλητό εντός έδρας παιχνίδι για την Μπούργος, που έμεινε στο 1-1 με τη Γρανάδα. Δεν μπόρεσε έτσι να πετύχει δεύτερη συνεχόμενη νίκη, μετά το διπλό στο Χιχόν.

Φλύαρη υπεροχή από το ξεκίνημα, τα βρήκε σκούρα απέναντι στην άμυνα των Ανδαλουσιάνων και στο 66’ έμεινε πίσω στο σκορ. Απάντησε έξι λεπτά αργότερα από στατική φάση με τον Γρέγο Σιέρα, όμως δεν κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή.