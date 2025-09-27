ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΕΛΛ2
17:00
28.09

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Με την αύρα της Παραλίας
1
X
2
Εκτίμηση
Γηπεδο
245 χλμ
° C Συννεφιασμένος
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Kingbet Kingbet
Ώρα έναρξης: 17:00
STAKE: 10

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1/1

Απόδοση: 1.70
stoiximan Παίξε νόμιμα

Η Καλαμάτα μπαίνει δυνατά στα παιχνίδια, θέλοντας να επιβάλει τον ρυθμό της, ενώ η Ηλιούπολη, που έχει ακόμη θέματα, δεν φαίνεται ικανή να αντισταθεί. Γι’ αυτό, και ο άσσος από το ημίχρονο στο 1.70 της Stoiximan αποτελεί μια λογική επιλογή για το ματς.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Facts Αγώνα

  • Τρίτη αγωνιστική της Super League 2.
  • To απόλυτο των νικών (Μαρκό και Χανιά) έχει η Καλαμάτα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.
  • Στον αντίποδα η Ηλιούπολη έχει μια ήττα (από τη Μαρκό) και μια ισοπαλία (με τον Παναργειακό), ενω έχασε στο Κύπελλο από τον Ηρακλή.
  • Στους τελευταίους έξι αγώνες η Καλαμάτα έχει τέσσερις νίκες (όλες την περασμένη σεζόν) και η Ηλιούπολη δυο νίκες τη σεζόν 2023-2024.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Ρεπορτάζ

Η Καλαμάτα συνεχίζει με το απόλυτο νικών, επικρατώντας 2-1 εκτός έδρας των Χανίων.

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη μπήκε δυνατά, πετυχαίνοντας δύο γκολ μέχρι το 19’ χάρη στα  γκολ των Μορέιρα και Μπονέτο.

Παρά τη μείωση του σκορ πριν το ημίχρονο (31′ ο Ιωαννίδης), διατήρησε τον έλεγχο και δεν απειλήθηκε σοβαρά, κρατώντας το προβάδισμα.

Το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή την αφήνει μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας, δείχνοντας σταθερότητα και δυναμική.

Η Καλαμάτα δείχνει ικανή να συνεχίσει την εξαιρετική πορεία της, με συγκέντρωση και ομαδικότητα, παρά τις πιέσεις των αντιπάλων, επιβεβαιώνοντας τον στόχο της για κορυφαία θέση στο πρωτάθλημα.

Αγωνιστικά Νέα

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Μιράντα και Ντιγκινί.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Ρεπορτάζ

Η Ηλιούπολη υπέστη ήττα 1-0 στην έδρα της Μαρκό, παρουσιάζοντας προβληματική εικόνα στο παιχνίδι της.

Η ομάδα δυσκολεύτηκε στη δημιουργία φάσεων και υπέπεσε σε πολλά λάθη, κυρίως στη μεσαία γραμμή. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 23ο λεπτό, ενώ στο υπόλοιπο παιχνίδι η Ηλιούπολη δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά.

Επιπρόσθετα η ομάδα από τα Νότια γνώρισε την ήττα με 1-0 από τον Ηρακλή για το Κύπελλο.

Παράλληλα, η ομάδα βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή εδώ και αρκετές μέρες, με πολλά ονόματα να έχουν ακουστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Νίκου Μπαδήμα για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, με στόχο να δώσει νέα πνοή και να σταθεροποιήσει την ομάδα.

Αγωνιστικά Νέα

Δεν ανακοίνωσε αποστολή η ομάδα από τα Νότια Προάστια.

Σημερινές Αναλύσεις

  • Αιγάλεω - GS Marko
    Αιγάλεω Αιγάλεω
    GS Marko GS Marko
  • Αναγέννηση Καρδίτσας - Νίκη Βόλου
    Αναγέννηση Καρδίτσας Αναγέννηση Καρδίτσας
    Νίκη Βόλου Νίκη Βόλου
  • Olympiacos B - Κισσαμικός
    Olympiacos B Olympiacos B
    Κισσαμικός Κισσαμικός
  • Καλλιθέα - Hellas Syros
    Καλλιθέα Καλλιθέα
    Hellas Syros Hellas Syros
  • Καμπανιακός - Ηρακλής
    Καμπανιακός Καμπανιακός
    Ηρακλής Ηρακλής

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα