ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1/1
Η Καλαμάτα μπαίνει δυνατά στα παιχνίδια, θέλοντας να επιβάλει τον ρυθμό της, ενώ η Ηλιούπολη, που έχει ακόμη θέματα, δεν φαίνεται ικανή να αντισταθεί. Γι’ αυτό, και ο άσσος από το ημίχρονο στο 1.70 της Stoiximan αποτελεί μια λογική επιλογή για το ματς.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Facts Αγώνα
- Τρίτη αγωνιστική της Super League 2.
- To απόλυτο των νικών (Μαρκό και Χανιά) έχει η Καλαμάτα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.
- Στον αντίποδα η Ηλιούπολη έχει μια ήττα (από τη Μαρκό) και μια ισοπαλία (με τον Παναργειακό), ενω έχασε στο Κύπελλο από τον Ηρακλή.
- Στους τελευταίους έξι αγώνες η Καλαμάτα έχει τέσσερις νίκες (όλες την περασμένη σεζόν) και η Ηλιούπολη δυο νίκες τη σεζόν 2023-2024.
Η Καλαμάτα συνεχίζει με το απόλυτο νικών, επικρατώντας 2-1 εκτός έδρας των Χανίων.
Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη μπήκε δυνατά, πετυχαίνοντας δύο γκολ μέχρι το 19’ χάρη στα γκολ των Μορέιρα και Μπονέτο.
Παρά τη μείωση του σκορ πριν το ημίχρονο (31′ ο Ιωαννίδης), διατήρησε τον έλεγχο και δεν απειλήθηκε σοβαρά, κρατώντας το προβάδισμα.
Το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή την αφήνει μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας, δείχνοντας σταθερότητα και δυναμική.
Η Καλαμάτα δείχνει ικανή να συνεχίσει την εξαιρετική πορεία της, με συγκέντρωση και ομαδικότητα, παρά τις πιέσεις των αντιπάλων, επιβεβαιώνοντας τον στόχο της για κορυφαία θέση στο πρωτάθλημα.
Αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Μιράντα και Ντιγκινί.
Η Ηλιούπολη υπέστη ήττα 1-0 στην έδρα της Μαρκό, παρουσιάζοντας προβληματική εικόνα στο παιχνίδι της.
Η ομάδα δυσκολεύτηκε στη δημιουργία φάσεων και υπέπεσε σε πολλά λάθη, κυρίως στη μεσαία γραμμή. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 23ο λεπτό, ενώ στο υπόλοιπο παιχνίδι η Ηλιούπολη δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά.
Επιπρόσθετα η ομάδα από τα Νότια γνώρισε την ήττα με 1-0 από τον Ηρακλή για το Κύπελλο.
Παράλληλα, η ομάδα βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή εδώ και αρκετές μέρες, με πολλά ονόματα να έχουν ακουστεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Νίκου Μπαδήμα για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, με στόχο να δώσει νέα πνοή και να σταθεροποιήσει την ομάδα.
Δεν ανακοίνωσε αποστολή η ομάδα από τα Νότια Προάστια.