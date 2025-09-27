Ρεπορτάζ

Η Καλαμάτα συνεχίζει με το απόλυτο νικών, επικρατώντας 2-1 εκτός έδρας των Χανίων.

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη μπήκε δυνατά, πετυχαίνοντας δύο γκολ μέχρι το 19’ χάρη στα γκολ των Μορέιρα και Μπονέτο.

Παρά τη μείωση του σκορ πριν το ημίχρονο (31′ ο Ιωαννίδης), διατήρησε τον έλεγχο και δεν απειλήθηκε σοβαρά, κρατώντας το προβάδισμα.

Το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή την αφήνει μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας, δείχνοντας σταθερότητα και δυναμική.

Η Καλαμάτα δείχνει ικανή να συνεχίσει την εξαιρετική πορεία της, με συγκέντρωση και ομαδικότητα, παρά τις πιέσεις των αντιπάλων, επιβεβαιώνοντας τον στόχο της για κορυφαία θέση στο πρωτάθλημα.