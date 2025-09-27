ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές

Ανάλυση Αγώνα

ΕΛΛ2
16:00
28.09

OLYMPIACOS B – ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ

Τα φώτα στου Ρέντη
1
X
2
Εκτίμηση
Ρέντη
328 χλμ.
° C Αίθριος
  • Εκτίμηση
  • Αποδόσεις
  • Ανάλυση
  • Στατιστικά

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Εταιρία
1
X
2
U 2.5
O 2.5
GG
NG

OLYMPIACOS B - ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Kingbet Kingbet
Ώρα έναρξης: 16:00
STAKE: -

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1

Απόδοση: 2.09
novibet Παίξε νόμιμα

Ο Ολυμπιακός Β’ δείχνει δυνατός στην έδρα του, ενώ τα Χανιά δεν έχουν πείσει με την απόδοσή τους μέχρι στιγμής. Με αυτά τα δεδομένα, η νίκη των γηπεδούχων στο 1.90 της Novibet φαίνεται η πιο λογική επιλογή για το παιχνίδι.

ΑΝΑΛΥΣΗ OLYMPIACOS B - ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ

Facts Αγώνα

  • Τρίτη αγωνιστική της Super League 2.
  • Μια νίκη κόντρα στην Ελλάς Σύρου και μια ισοπαλία με τον Πανιώνιος έχει ο Ολυμπιακός Β’.
  • Μια ήττα από την Καλαμάτα και μια ισοπαλία με την Ελλάς Σύρου έχουν τα Χανιά.
OLYMPIACOS B
Ρεπορτάζ

Ο Ολυμπιακός Β’ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League 2, επικρατώντας δύσκολα 1-0 της νεοφώτιστης Ελλάς Σύρου στο ουδέτερο γήπεδο της Ηλιούπολης.

Η ομάδα του Πιτό είχε την υπεροχή από νωρίς, κερδίζοντας πέναλτι στο ξεκίνημα, το οποίο όμως απέκρουσε ο τερματοφύλακας Γκίνη.

Το μοναδικό γκολ ήρθε στο 24’, όταν ο Τουφάκης έκανε σέντρα από τα αριστερά και ο Σταματούλας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε και μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, ενώ στο δεύτερο μέρος οι Συριανοί έφτασαν σε δοκάρι στο 50’.

Οι αλλαγές με τους Βαλμπουενά και Μπιλάλ βοήθησαν τον Ολυμπιακό να κρατήσει τον έλεγχο και να φτάσει στη νίκη, με τον Γάλλο τεχνικό να τονίζει ότι «δεν ήταν εύκολο παιχνίδι».

Αγωνιστικά Νέα

Κλειστά τα χαρτιά του κρατάει ο Πίτο

ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ
Ρεπορτάζ

Τα Χανιά ξεκίνησαν το πρωτάθλημα με δύο εντός έδρας αγώνες, συγκεντρώνοντας μόλις έναν βαθμό στην πρεμιέρα απέναντι στην Ελλάς Σύρου.

Την προηγούμενη αγωνιστική γνώρισαν ήττα 2-1 από την Καλαμάτα, σε ένα παιχνίδι που συνοδεύτηκε από έντονα παράπονα για τη διαιτησία. Ο προπονητής Μπενασούρ μίλησε για «ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο».

Η Καλαμάτα προηγήθηκε νωρίς με φάουλ του Μορέιρα στο 10’ και διεύρυνε το προβάδισμά της στο 16’ με πέναλτι του Μπονέτο.

Τα Χανιά μείωσαν στο 31’ με εκτέλεση πέναλτι του Ιωαννίδη. Στο δεύτερο μέρος, ο Στογιάνοβιτς απέκρουσε πέναλτι στο 74’ και κράτησε την ομάδα του ζωντανή, ενώ στο 78’ ο Λάμσε είχε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση.

Αγωνιστικά Νέα

Εκτός αποστολής έμειναν οι Οικονομάκης, Νεκούλ, Πρεβεζιάνος, Κωστανάσιος, Φουρλάνος που είναι τραυματίες, όπως επίσης καθώς και οι Ισάλα, Φανουράκης, Πανεράς, Νασέρ και Νίλι.

Σημερινές Αναλύσεις

  • Καλλιθέα - Hellas Syros
    Καλλιθέα Καλλιθέα
    Hellas Syros Hellas Syros
  • Αναγέννηση Καρδίτσας - Νίκη Βόλου
    Αναγέννηση Καρδίτσας Αναγέννηση Καρδίτσας
    Νίκη Βόλου Νίκη Βόλου
  • Καλαμάτα - Ηλιούπολη
    Καλαμάτα Καλαμάτα
    Ηλιούπολη Ηλιούπολη
  • Αιγάλεω - GS Marko
    Αιγάλεω Αιγάλεω
    GS Marko GS Marko
  • Καμπανιακός - Ηρακλής
    Καμπανιακός Καμπανιακός
    Ηρακλής Ηρακλής

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα