ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
OLYMPIACOS B - ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: 1
Ο Ολυμπιακός Β’ δείχνει δυνατός στην έδρα του, ενώ τα Χανιά δεν έχουν πείσει με την απόδοσή τους μέχρι στιγμής. Με αυτά τα δεδομένα, η νίκη των γηπεδούχων στο 1.90 της Novibet φαίνεται η πιο λογική επιλογή για το παιχνίδι.
ΑΝΑΛΥΣΗ OLYMPIACOS B - ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ
Facts Αγώνα
- Τρίτη αγωνιστική της Super League 2.
- Μια νίκη κόντρα στην Ελλάς Σύρου και μια ισοπαλία με τον Πανιώνιος έχει ο Ολυμπιακός Β’.
- Μια ήττα από την Καλαμάτα και μια ισοπαλία με την Ελλάς Σύρου έχουν τα Χανιά.
Ο Ολυμπιακός Β’ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League 2, επικρατώντας δύσκολα 1-0 της νεοφώτιστης Ελλάς Σύρου στο ουδέτερο γήπεδο της Ηλιούπολης.
Η ομάδα του Πιτό είχε την υπεροχή από νωρίς, κερδίζοντας πέναλτι στο ξεκίνημα, το οποίο όμως απέκρουσε ο τερματοφύλακας Γκίνη.
Το μοναδικό γκολ ήρθε στο 24’, όταν ο Τουφάκης έκανε σέντρα από τα αριστερά και ο Σταματούλας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε και μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, ενώ στο δεύτερο μέρος οι Συριανοί έφτασαν σε δοκάρι στο 50’.
Οι αλλαγές με τους Βαλμπουενά και Μπιλάλ βοήθησαν τον Ολυμπιακό να κρατήσει τον έλεγχο και να φτάσει στη νίκη, με τον Γάλλο τεχνικό να τονίζει ότι «δεν ήταν εύκολο παιχνίδι».
Κλειστά τα χαρτιά του κρατάει ο Πίτο
Τα Χανιά ξεκίνησαν το πρωτάθλημα με δύο εντός έδρας αγώνες, συγκεντρώνοντας μόλις έναν βαθμό στην πρεμιέρα απέναντι στην Ελλάς Σύρου.
Την προηγούμενη αγωνιστική γνώρισαν ήττα 2-1 από την Καλαμάτα, σε ένα παιχνίδι που συνοδεύτηκε από έντονα παράπονα για τη διαιτησία. Ο προπονητής Μπενασούρ μίλησε για «ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο».
Η Καλαμάτα προηγήθηκε νωρίς με φάουλ του Μορέιρα στο 10’ και διεύρυνε το προβάδισμά της στο 16’ με πέναλτι του Μπονέτο.
Τα Χανιά μείωσαν στο 31’ με εκτέλεση πέναλτι του Ιωαννίδη. Στο δεύτερο μέρος, ο Στογιάνοβιτς απέκρουσε πέναλτι στο 74’ και κράτησε την ομάδα του ζωντανή, ενώ στο 78’ ο Λάμσε είχε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση.
Εκτός αποστολής έμειναν οι Οικονομάκης, Νεκούλ, Πρεβεζιάνος, Κωστανάσιος, Φουρλάνος που είναι τραυματίες, όπως επίσης καθώς και οι Ισάλα, Φανουράκης, Πανεράς, Νασέρ και Νίλι.