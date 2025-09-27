OLYMPIACOS B

Ρεπορτάζ

Ο Ολυμπιακός Β’ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League 2, επικρατώντας δύσκολα 1-0 της νεοφώτιστης Ελλάς Σύρου στο ουδέτερο γήπεδο της Ηλιούπολης.

Η ομάδα του Πιτό είχε την υπεροχή από νωρίς, κερδίζοντας πέναλτι στο ξεκίνημα, το οποίο όμως απέκρουσε ο τερματοφύλακας Γκίνη.

Το μοναδικό γκολ ήρθε στο 24’, όταν ο Τουφάκης έκανε σέντρα από τα αριστερά και ο Σταματούλας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε και μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, ενώ στο δεύτερο μέρος οι Συριανοί έφτασαν σε δοκάρι στο 50’.

Οι αλλαγές με τους Βαλμπουενά και Μπιλάλ βοήθησαν τον Ολυμπιακό να κρατήσει τον έλεγχο και να φτάσει στη νίκη, με τον Γάλλο τεχνικό να τονίζει ότι «δεν ήταν εύκολο παιχνίδι».